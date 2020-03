Kreis Segeberg. Das Konzert ist abgesagt, die wöchentliche Gymnastikstunde im Sportverein ebenfalls, die Museen sind dicht, und mit den Kumpels vom Stammtisch können Sie sich vorerst auch nicht mehr treffen. Was tun? Nun, versuchen Sie doch einmal, das folgende Denksport-Rätsel zu lösen. Gesucht wird jeden Tag der Name einer bekannten Person.





Die Dame hatte Prinzipien: „Von zwei Übeln wähle ich immer das, welches ich noch nicht ausprobiert habe.“ Es gab ohnehin kein Übel, das ihrem ausgeprägten Selbstbewusstsein hätte schaden können. Seit ihrem achten Lebensjahr war sie Bühnenauftritte gewöhnt. Sie wusste, was ihre Fans sehen wollten, und sie gab es ihnen – den drallblonden Vamp im eng geschnürten Korsett, mit Seidenfummel und keckem Hüftschwung.

Was die Fans liebten, entsetzte andere Instanzen. Als 1934 auf dem Broadway ein Film der sinnesfreudigen Diva mit dem Titel „It ain’t no sin“ („Es ist keine Sünde“) uraufgeführt wurde, schwangen Heerscharen von entrüsteten Priestern vor den Kinos Protestplakate mit dem Kommentar „It is!“ („Es ist!“). Pressemogul William Randolph Hearst witterte gar in der Person der Diva eine Bedrohung „der heiligen Institution der amerikanischen Familie“ und forderte den Kongress auf, etwas gegen die Dame zu unternehmen. Derweil machte sich der Vamp Hollywood untertan – für sie keineswegs die Erfüllung eines lang erstrebten Traums, sondern zwangsläufiges Resultat ihrer Präsenz: „Ich bin kein kleines Mädchen aus einer Kleinstadt, das sich die Großstadt erobern will. Ich bin ein großes Mädchen aus der Großstadt, das sich eine Kleinstadt erobert.“

Als sie ihre Karriere als Film-Sexbombe startete, war sie bereits eine 40-jährige Frau – kaum zu glauben in heutiger Zeit, da bereits 30-Jährige als „zu alt“ befunden werden. In Film-Hits wie „She done him wrong“ oder „I’m no angel“ spielte sie die Hauptrolle und schrieb das Drehbuch. Im Kino wie im richtigen Leben verkörperte die Diva eine stets selbstbewusste Frau, die ohne Scheu vor Anzüglichkeiten und Tabus allen Männern den Kopf verdreht. Dem Druck der Moralisten begegnete sie lakonisch: „Kann ja sein, dass Tugend sich auszahlt, aber bestimmt nicht an der Kinokasse.“ 1935 war sie mit einem Jahreseinkommen von 300.000 Dollar die bestbezahlte Frau in Amerika.

Trotz lockerer Sprüche bewies sie eiserne Disziplin. Sie rauchte nicht, trank keinen Alkohol und fluchte nie – offenbar kein schlechter Kodex: Die lebenslustige Diva verstarb am 22. November 1980 im gesegneten Alter von 87 Jahren. Wie hieß die Dame? Die Antwort finden in der Wochenende-Ausgabe des Abendblatts. In der gestrigen Ausgabe wurde nach dem Namen des Autors gesucht, der den wohl bekanntesten Lausebengel der Literaturgeschichte erfand: Es ist Mark Twain, der mit richtigem Namen Samuel Langhorne Clemes hieß. Der große Fluss, auf dem er als Lotse einige Jahre unterwegs war und der ihn zu seinem Pseudonym anregte, ist der Mississippi.