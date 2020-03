Norderstedt. Derzeit spielt sich das Leben in vielen Familien und Partnerschaften fast ausschließlich in den eigenen vier Wänden ab. Was gegen das Coronavirus schützen soll, bringt einige Frauen und ihre Kinder in Gefahr: Experten befürchten während der Corona-Pandemie einen Anstieg von häuslicher Gewalt. „In den letzten Tagen haben wir keine Anfragen bekommen“, berichtet Anita Brüning, die das Frauenhaus in Norderstedt leitet. Allerdings rechnet sie damit, dass viele Hilferufe erst noch kommen werden.

„Nicht an Weihnachten direkt erhalten wir Anfragen von Frauen, sondern erst danach“, sagt Brüning. Weihnachten verbringe man besonders viel Zeit mit der Familie, deshalb steige das Risiko von häuslicher Gewalt, erklärt sie. „Die Frauen wollen ihren Kindern das Weihnachtsfest nicht verderben, deswegen melden sie sich erst danach bei uns.“ Ein ähnliches Verhalten erwartet sie auch in der Corona-Krise. „Wenn Frauen Gewalt erleben, entscheiden sie nicht sofort zu gehen. Sie brauchen oft eine lange Zeit, um sich zu entscheiden“, sagt Brüning.

Im Frauenhaus Norderstedt sind derzeit alle 28 Plätze belegt. Die Häuser in ganz Schleswig-Holstein sind voll. Um bei einer erhöhten Nachfrage reagieren zu können, führt das Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung von Schleswig-Holstein derzeit Gespräche mit den Einrichtungen. Die Unterbringung in Hotelzimmern oder die Aufteilung der Frauen auf andere Bundesländer könnten mögliche Lösungen sein. Das Ministerium hat den Frauenhäusern jedenfalls seine Unterstützung zugesichert, auch finanziell.

Das Norderstedter Frauenhaus ist auf Corona-Fälle in der Einrichtung vorbereitet und hat bereits Vorkehrungen getroffen. Da die Küche gemeinsam genutzt wird, wurden Kochzeiten eingeführt, damit so wenig Frauen wie möglich aufeinandertreffen. Die Mitarbeiter haben sich in zwei Gruppen aufgeteilt. So bliebe die Versorgung der Frauen auch im Quarantäne-Fall gesichert.

Kirchen rufen zu gemeinsamer Gebetsaktion auf

Die Kirchengemeinden Henstedt-Ulzburgs – St. Petrus Henstedt-Rhen, die Kreuzkirche Ulzburg und die Erlöserkirche Henstedt – laden unter dem Motto „Wir halten uns fern und sind für einander da – Licht der Hoffnung!“ alle Menschen dazu ein, jeden Abend um 19 Uhr zuhause eine Kerze oder ein Licht ins Fenster zu stellen als Licht der Hoffnung und ein Gebet, beispielsweise das Vaterunser, zu sprechen.

Gemeinsam könne für Kranke, Einsame und alle beteiligten und betroffenen Personen oder auch für Henstedt-Ulzburg, für unser Land oder die ganze Welt gebetet werden. „So betet jeder Haushalt für sich, doch beim gemeinsamen Gebet wissen sich dabei alle mit allen verbunden und von Gott gehalten“, heißt es in einer Mitteilung.

Die Kirchengemeinden werden dafür jeden Abend um 19 Uhr ihre Glocken läuten und jeweils die Osterkerze in ihren Kirchen entzünden.

Die Kirchengemeinden rufen damit zur gedanklichen Zusammenkunft auf und möchten mit dem Licht der Kerzen ein Zeichen des Zusammenhalts und der Verbundenheit und der Hoffnung in schwieriger Zeit senden.