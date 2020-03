Bad Bramstedt. Franziska Frahm-Fischer ist seit 2014 Rektorin der Grundschule am Storchennest in Bad Bramstedt. Eine Situation wie die momentane hat auch sie natürlich noch nicht erlebt. Normalerweise tummeln sich gut 200 Jungen und Mädchen in der Schule, 130 von ihnen werden ganztags betreut - normalerweise. Für Montagmorgen war ein Kind zur Notbetreuung angemeldet, wurde aber schon am Wochenende wieder abgemeldet. Für das Abendblatt hat Franziska Frahm-Fischer, die Mutter von Zwillingen (18) ist, aufgeschrieben, wie ihr Schul-Leben zurzeit aussieht:





Jeden Morgen betrete ich den Schulhof meiner Grundschule, dann das Schulgebäude, und es empfängt mich immer eine gespenstische Ruhe, die mich begreifen lässt: Es ist alles anders als sonst, und eine ganz neue große Belastung tritt in mein persönliches Leben und in mein Leben als Schulleiterin: Covid-19 ist da – die Schulkinder fehlen, die Kolleginnen fehlen, das Lachen im Gebäude fehl – es ist unfassbar.

Jeden Morgen sitze ich mehrere Stunden in meinem Schulleiterbüro und koordiniere Gespräche und Aufgaben, da es ja ganz sicher ein Schulleben nach Corona geben wird. Es kommen Anfragen und Statistiken vom Schulamt, Personalzuweisungen für das nächste Schuljahr, Ausschreibungen werden vorbereitet, damit das Lehrerpersonal im neuen Schuljahr 2020/21 vollständig ist, usw. Eigentlich Arbeit wie immer, aber: Die sehr großen Unterschiede sind, dass das Kollegium nur teilweise anwesend ist, denn auch da haben wir eine Risikogruppe, die keine Kontakte haben darf, und Kolleginnen, die ihre unter 14 Jahre alten eigenen Kinder betreuen. Am Montag sind mit mir nur noch zwei Kolleginnen, die Betreuungsleitung Frau Evers-Meyer, meine Schulsekretärin und der Hausmeister vor Ort – alle in verschiedenen Räumen mit viel Abstand.

Fast jeden Tag gehen Briefe an die Eltern raus

Und vor allem fehlen mir natürlich die Schulkinder – sie sind ja der Mittelpunkt meiner Arbeit. Aber das Internet bietet uns da große Möglichkeiten, Kontakte aufrechtzuerhalten: Jeden Tag verschicke ich E-Mails an das gesamte Kollegium, damit alle auf dem aktuellen Stand sind und alle wichtigen Informationen aus dem Schulamt und dem Ministerium weitergeleitet werden.

Fast jeden Tag gehen Elternbriefe an alle Eltern und Sorgeberechtigten meiner Schule raus, damit wir in „engem digitalen Kontakt“ bleiben. Fragen der Eltern über Mail und Telefon werden bearbeitet und weitergeleitet. Briefe mit Danksagungen an die Eltern werden per Mail verschickt, da ich merke, dass sich die Eltern sehr bemühen, so wenig Kinder wie möglich in der Notbetreuung anzumelden, damit es zu keiner Gruppenbildung in der Schule kommt.

Für die Anmeldung zur Notbetreuung bin ich als Schulleiterin jederzeit per Mail erreichbar, da ich meinen Landesnetzrechner mit nach Hause nehmen kann. Es ist mir sehr wichtig, dass ich für meine Schuleltern, das Kollegium, die Betreuung, das Schulamt und das Ministerium jederzeit, also auch am Wochenende, erreichbar bin.

In dieser Notsituation halten wir alle zusammen und sind füreinander da, denn auch die Schulsozialarbeit der ATS Suchtberatung Kaltenkirchen ist als Ansprechpartner für Eltern und Schüler als Beratungsinstanz unter den bekannten Kontaktadressen zu erreichen.

Zusammen mit der Betreuung unserer Schule planen wir im Schulleitungsteam und mit Kolleginnen die Angebote für die zu betreuenden Kinder vor Ort. Für die Kinder, die zu Hause sind, haben die Lehrerinnen meiner Schule Unterrichtsmaterialien zusammengestellt, die die Kinder zu Hause bearbeiten. Dabei sind nicht nur schriftliche Aufgaben, sondern auch Videobotschaften oder Audiomaterial beispielsweise der Englischlehrerin mit Höraufgaben, die über das Netz verschickt werden. Natürlich hoffe ich, dass die Kinder so motiviert werden können, ihre „Hausaufgaben“ zu machen. Natürlich sind die Lehrerinnen für Nachfragen telefonisch und per Mail zu erreichen.

Viele Kinder waren vor einer Woche sehr traurig, als sie hörten, dass die Schule nicht mehr stattfinden wird, da noch viele schöne Sachen geplant waren wie beispielsweise Ausflüge, Schulübernachtungen und Osterfrühstücke. Es ist für alle eine Ausnahmesituation und für die Kinder kaum zu fassen, kaum zu begreifen.

Ganz wichtig sind positive Gedanken für die Zukunft

Auch in den „Ferien“ sind wir Lehrerinnen und Lehrer für die Betreuung der Kinder von Eltern in systemrelevanten Berufen zuständig und unterstützen gerne. Mit der notwendigen räumlichen Distanz zueinander werden wir diese Zeit überstehen.

Es gab sogar schon im Kreise des Kollegiums Überlegungen, wie wir in der Zeit nach dem 19. April unterrichten könnten: Vielleicht jeweils fünf Kindern pro Tag pro Klasse neue Unterrichtsinhalte vermitteln, und dann den Rest der Woche die Kinder mit den neu erarbeiteten Themen ins „Homeoffice“ schicken? Vielleicht ein utopisches Gedankenmodell, aber immerhin sind es zuversichtliche Gedanken für die Zukunft, dass es irgendwie weitergeht, und diese positive Energie und Einstellung brauchen wir dringend.

Es wird weitergehen – alles wird gut.