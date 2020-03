Kreis Segeberg. Wenn Sie sich wegen der Corona-Krise in diesen Tagen nur sehr eingeschränkt körperlich betätigen, weil die Gymnastikstunde ausfällt und auch die Boule-Runde zu zweit keinen Spaß mehr macht, dann versuchen Sie es doch mal mit Denksport! Wir suchen täglich nach dem Namen einer bekannten Persönlichkeit. Viel Spaß!





Am Abend, nachdem alle Tagestouristen die Insel verlassen haben, legt sich zeitlose Stille über die karge Landschaft. Die Ruhe auf dem langgestreckten, für privaten Autoverkehr gesperrten Eiland ist dann fast klösterlich. Tatsächlich war die Ortsgeschichte während des 13. bis zum 16. Jahrhundert eng mit der Existenz eines Zisterzienserklosters verbunden. In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts empfanden dann einige berühmte Künstler die küstennahe Insel als geeigneten Platz zur Kontemplation. Ein Dichter und Dramatiker, der erstmals 1885 anreiste, beschrieb den Ort: „Der erste Eindruck, den man empfing, war der von Weltabgeschiedenheit und Verlassenheit. Das gab ihm den grandiosen und furchtbaren Ernst unberührter Natur und dem Menschen, der in dieses Antlitz hineinblickte, jene mystische Erschütterung, die mit der Erkenntnis von den Grenzen seines Wesens und der menschlichen Kultur überhaupt verbunden ist.“

Vor der Erkenntnis seiner Wesensbegrenzung erfuhr der junge Künstler allerdings die Grenzen seines Könnens: Als 21-Jähriger plante er eine Karriere als Bildhauer, zog nach Rom und richtete sich ein Atelier ein. Doch eines Nachts stürzte die frisch angefertigte, überlebensgroße Statue eines germanischen Kriegers in sich zusammen – „und mit ihr sein fehlgeleiteter Ehrgeiz“, wie ein Biograf berichtet.

Als Dramatiker begann dann sein Aufstieg. Sein heute wohl noch bekanntestes Drama über den Weberaufstand von 1844 brachte ihm Kämpfe mit der Zensur, aber auch steigenden Weltruhm und 1912 schließlich sogar den Nobelpreis ein. Zu materiellem Wohlstand gelangt, erwarb er 1930 ein Haus auf der „Künstlerinsel“ als Sommervilla. Bereits vorher hatte er viele Sommer hier verbracht. Längst galt er als kulturelle Galionsfigur der Insel, trotz stets reichlich anwesender Gästeprominenz. Katja Mann, gemeinsam mit ihrem Gatten Thomas zu Besuch bei dessen Künstlerkollegen, ärgerte sich sogar, der Gastgeber sei auf der Insel „dermaßen eindeutiger König, dass für uns dort wenig Aufmerksamkeit abfiel“.

Während des Dritten Reiches blieb der Dramatiker in Deutschland, was ihm böse Kritik seitens der emigrierten Kollegen eintrug. Sein ehemaliger Freund Alfred Kerr fluchte mit alttestamentarischer Härte: „Sein Andenken soll verscharrt sein unter Disteln; sein Bild begraben in Staub.“ 1946 starb der greise Dichter im schlesischen Agnetendorf, begraben wurde er jedoch auf der Insel seines Sommersitzes – in einer Franziskanerkutte, mit einer Ausgabe des Neuen Testaments sowie seiner unvollendeten Terzinen-Dichtung „Der große Traum“ und begleitet von den Grabreden Wilhelm Piecks und Johannes R. Bechers.





Wie heißt der Dramatiker, dessen einstiges Sommerhaus heute eine Gedenkstätte ist, und wie heißt die ursprünglich nach einem nordischen König „Hedins-Oe“ genannte Insel?

Die Antwort steht morgen im Abendblatt. Der Revolverheld, nach dem wir in der Montagausgabe fragten, ist Wyatt Earp, die von ihm gegründete Stadt trägt den schön-schaurigen Namen Tombstone.