Norderstedt. Beim Versuch, einen Hund einzufangen, wurde am Freitag ein Polizist in Norderstedt gebissen – so schwer, dass er nun dienstunfähig ist. Ein Passant hatte kurz nach 16 Uhr einen freilaufenden Hund auf dem Glashütter Damm, Ecke Jägerlauf, gemeldet. Der Beamte der Polizeistation Norderstedt-Ost versuchte, das Tier anzulocken, doch der einem Fox-Terrier ähnelnde Hund biss ihm in die Hand und lief davon. Der Hund war ein helles Tier mit brauner Einfärbung. Das Fell war kurz und leicht struppig. Der Hund trug ein Halsband mit Marke. Das Polizeirevier bittet den Hundehalter oder Zeugen, sich unter 040/52 80 60 zu melden.