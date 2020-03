Kreis Segeberg. Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland bietet ab heute, Dienstag, 24. März, eine kostenlose Seelsorge-Hotline für alle Menschen an, die unter den Folgen der Corona-Krise leiden. Unter der Nummer 0800/454 01 06 sind bis auf Weiteres täglich von 14 bis 18 Uhr ausgebildete Seelsorgerinnen und Seelsorger der Nordkirche erreichbar.

Menschen, die beispielsweise unter emotionalen und psychischen Belastungen oder sozialer Isolation leiden, sowie kranke und alte Menschen, die seelsorgerliche Begleitung brauchen, können sich an die Hotline wenden. Sie wurde vom Hauptbereich Seelsorge und gesellschaftlicher Dialog der Nordkirche und dem Beratungs- und Seelsorgezentrum an der Hamburger Hauptkirche St. Petri (BSZ) eingerichtet.

Die Initiative dazu ging von Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt aus: „Vieles belastet Menschen in diesen Tagen: Fragen, wie es weitergeht, Ängste vor Ansteckung und Krankheit und auch Sorgen um liebe Menschen oder die Zukunft des Arbeitsplatzes.“ Damit Herz und Seele leichter würden in schwerer Zeit, könne all das in der Seelsorge-Hotline zur Sprache kommen. Das Angebot gilt für alle Menschen, unabhängig von Herkunft oder Religionszugehörigkeit.

Pastorin Kerstin Lammer, Leiterin des Hauptbereichs Seelsorge und gesellschaftlicher Dialog, hebt hervor: „Wer hätte sich vorstellen können, dass sich unser Leben so schnell und radikal verändert? Einander nicht mehr berühren, soziale Kontakte vermeiden, Ausgangssperren – da kommen Ängste und Erinnerungen hoch. Wir denken besonders an Menschen, die jetzt allein sind. “

Zum Start werden 35 haupt- und ehrenamtliche kirchliche Fachkräfte abwechselnd an der Seelsorge-Hotline im Einsatz sein. Je nach Bedarf und Anzahl der Anrufe kann das Helferteam erweitert werden. In einem Schreiben ruft die Nordkirche weitere ausgebildete Helfer dazu auf, sich für die Hotline zur Verfügung zu stellen. Die Seelsorge ist unter folgender Nummer zu erreichen: 0800/454 01 06.

Trotz Corona: Jetzt anmelden für die SE-KulturTage

Das Kulturleben steht zwar derzeit still. Aber die Kreativen planen schon für die Zeit nach der Corona-Krise. Für „SE-KulturTage“ vom 11. bis zum 27. September können sich die Kulturschaffenden jetzt schon anmelden. Der Verein für Jugend- und Kulturarbeit im Kreis Segeberg (VJKA) blickt optimistisch in die Zukunft und möchte mit dem Start des Anmeldezeitraums auch ein Zeichen setzen. Die Kulturschaffenden des Kreises Segeberg sollen sich bei der siebten Auflage der Veranstaltung mit einem außergewöhnlichen Programm präsentieren. Der VJKA als Projektträger freut sich auf viele Veranstaltungsideen und spannende kulturelle Aktionen aller Art. Infos zur Anmeldung sind auf der Internetseite www.SE-Kultur.de zu finden. Das Bewerbungsportal ist bis zum 30. Juni geöffnet. Der VJKA unterstützt die Bewerber auch gerne bei der Umsetzung ihrer Ideen. Sei es, um einen geeigneten Partner oder einen passenden Raum zu finden oder praktische Tipps für die Planung zu erhalten (Kontakt: 04551/95 91 70).

Geistervorstellungen: Kinos bitte um Unterstützung

Eine Kinokarte kaufen für eine Vorstellung, die gar nicht stattfindet? Was normalerweise undenkbar wäre, ist in der Corona-Krise möglich: Das Beluga-Kino in Quickborn, das auf Anordnung des Landes Schleswig-Holstein bis auf Weiteres geschlossen ist, bietet für drei ihrer beliebtesten Formate sogenannte Geistervorstellungen an: Kinogänger können für Vorstellungen, die gar nicht stattfinden, symbolische Tickets erwerben – um so ihr örtliches Kino während der Zwangspause zu unterstützen. Auf der Website www.beluga-kino.de können Tickets für die Pyjama Party (10 Euro), Ladies Night (15 Euro) und die Horrorfilmnacht (20 Euro) gebucht werden.

Die ungewöhnliche Aktion kommt bei den Kinofreunden offensichtlich an: Für die Pyjama Party ist laut Saalplan schon die Hälfte aller 150 Tickets verkauft, und auch die Geistervorstellungen der Ladies Night und die Horrorfilmnacht sind immerhin schon zu einem Drittel gebucht.

Das Spectrum-Kino in Norderstedt und das Cine-Planet 5 in Segeberg sind ebenfalls geschlossen. Dort gibt es bisher noch keine vergleichbaren Unterstützungsaktionen. Der Filmstart des neuen James Bond („Keine Zeit zu sterben“) wurde von April auf November verschoben. Der Konzertfilm ,,David Garrett Unlimited“ live in Verona wurde ebenfalls verlegt. Online gebuchte Tickets werden bei Cine-Planet 5 automatisch storniert. An der Kasse erworbene Karten können bis einschließlich Sonntag, 29. März, an der Kasse zurückgegeben werden.