Kreis Segeberg. Der Aufruf der Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein in Neumünster, sich freiwillig für den Einsatz in Krankenhäusern, stationären Pflegeeinrichtungen oder ambulanten Diensten zu melden, war nur ein paar Stunden alt – da meldeten sich schon die ersten Freiwilligen. Menschen, die Pflegefachkräfte sind aber derzeit nicht im Beruf arbeiten. Nun können sich Einrichtungen mit dringendem Bedarf an Pflegefachpersonen an die Kammer wenden.

In Abstimmung mit dem Sozialministerium hat die Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein deshalb eine zweite Stufe der Vermittlung zum Laufen gebracht: Nach dem Aufruf an freiwillige Pflegefachpersonen erfolgt jetzt ein Aufruf an Einrichtungen, ihren durch die Krise bedingten Personalbedarf zu melden. Der Aufruf richtet sich an an alle Akteure, die einen Bedarf an Pflegepersonal haben. Dazu gehören Krankenhäuser/Kliniken, Pflegeheime, Praxen, MVZ, Ambulanzen, Rettungsdienst, Feuerwehr und Gesundheitsämter.

„Die Dynamik der Corona-Pandemie und die Rückmeldungen aus den Einrichtungen zeigen, dass der Bedarf schon in absehbarer Zeit da sein könnte“, sagt Patricia Drube, Präsidentin der Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein. „Wir können den Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und ambulanten Diensten schon jetzt helfen.“ Die Kontaktaufnahme einige Zeit vor einem Einsatz ist sinnvoll, um eine Einarbeitung zu ermöglichen. Kontakt per E-Mail hilfebedarf@pflegeberufekammer-sh.de.

Kreis untersagt private Veranstaltungen

30 Fälle Zwischen Freitag und Sonntag ist die Zahl der bestätigten Infizierung mit dem Coronavirus im Kreis Segeberg von 22 auf 30 angewachsen. Dabei handelt es sich um zwei Reiserückkehrer und vier Kontaktpersonen von bereits Infizierten. In zwei Fällen sind die Infektionsquellen noch unbekannt. Bereits am Donnerstag wurde die zweite Arztpraxis im Kreis aufgrund einer Infektion geschlossen. Eine Mitarbeiterin des Praxisteams hat einen positiven Befund. Neun enge Kontaktpersonen sind alle ermittelt, darunter Kollegen, Familienangehörige und auch ein Patient. Im Land gibt es 436 bestätigte Fälle (Freitag: 321), davon 33 Personen in klinischer Behandlung.

Nicht mehr als 5 Der Kreis hat private Veranstaltungen wie Geburtstagsfeiern, Grillabende oder Ähnliches sowie Ansammlungen im öffentlichen Raum von mehr als fünf Personen untersagt, sofern kein Verwandtschaftsverhältnis ersten Grades besteht. Neu ist seit Freitag auch, dass weitere Eltern mit Jobs in der „Kritischen Infrastruktur“ ihre Kinder von der Kita bis zur 6. Klasse in Betreuung geben können, dazu zählen nun auch Pflegedienste, Sanitätsdienste der Bundeswehr sowie Fürsorge-Leistungsangebote der Eingliederungshilfe, stationäre Einrichtungen der Jugendhilfe und ambulante sowie teilstationäre Angebote der Jugendhilfe.

Trinkwasser ist sicher Die Stadtwerke Norderstedt bekommen Anfragen von Bürgern, die sich Sorgen um sauberes Trinkwasser machen, sagt Sprecher Oliver Weiß. „Trinkwasser gehört in Deutschland zu den am besten überwachten Lebensmitteln. Leitungswasser ist sehr gut gegen alle Viren, einschließlich des neuartigen Coronavirus, geschützt und kann bedenkenlos getrunken werden.“ Eine Übertragung des Virus über die öffentliche Trinkwasserversorgung sei nach derzeitigem Kenntnisstand höchst unwahrscheinlich.

Kita zahlt zurück Die Kommunen sollen mit 50 Millionen Euro aus dem Corona-Soforthilfeprogramm unterstützt werden, damit Eltern landesweit die Kita-Beiträge für zwei Monate zurückerstattet werden können. Das haben die Koalitionsfraktionen von CDU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP gemeinsam mit der SPD-Fraktion und dem SSW im Landtag anlässlich einer Kabinettssitzung beschlossen. Demnach sollen die Beiträge für die Ü3- und die U3-Betreuung erstattet werden.

Hilfe für Eltern Die Frühen Hilfen der Diakonie Altholstein im Kreis Segeberg bietet telefonische Beratung und Unterstützung für Schwangere und junge Familien mit Kindern bis drei Jahren an. Montags, 11 bis 12 Uhr, unter der Nummer 0160/432 66 88, mittwochs, 11 bis 12 Uhr, und donnerstags,

15 bis 18 Uhr, unter 0176/64 04 14 33.

Geld fließt Die Landesregierung will Freiberufler, Selbstständige, Kulturschaffende und Unternehmen schnell mit Zuschüssen oder Darlehen über die Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) versorgen. Der Schutzschirm besteht aus Zuschüssen aus einem Corona-Soforthilfeprogramm, einem Mittelstandssicherungsfonds, weiteren Liquiditätshilfen und Bürgschaften sowie Steuerstundungen. Zunächst 100 Millionen Euro stehen für Kleinstunternehmer, kleine Gewerbetreibende und Solo-Selbstständige bereit: Ein-Mann-Betriebe bekommen 2500 Euro, wer bis zu fünf Angestellte hat 5000 Euro, bei bis zu zehn Arbeitskräften gibt es 10.000 Euro.

Wohnen sichern Einen „Sicher-Wohnen-Fonds“ fordern Schleswig-Holsteins große Vermieter und die vermietenden privaten Grundeigentümer von der Landesregierung. Der Fonds solle Geld als Zuschuss oder zinslosen Kredit gewähren, um eine Kündigung des Mieters für eine bestimmte Zeit auszuschließen. Ziel müsse es sein, „Wohnraum ohne Wenn und Aber zu sichern und gleichzeitig die Liquiditätskette rund um die Wohnungswirtschaft“ zu erhalten. Anderenfalls drohe ein Domino- Effekt, der das Gegenteil dessen bewirke, was Bund und Länder mit ihren Notprogrammen erreichen wollten, teilen Andreas Breitner vom Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW) und Alexander Blažek von Haus & Grund mit.