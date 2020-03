Henstedt-Ulzburg. Über Wochen hatte sich die Paracelsus-Klinik auf diese Situation vorbereitet, jetzt ist der Ernstfall Realität: In dem Henstedt-Ulzburger Krankenhaus wird eine Person behandelt, die mit dem Coronavirus infiziert und deren Erkrankung so schwerwiegend ist, dass sie stationär aufgenommen werden musste.

Informationen zum Alter, Wohnort oder zum gesundheitlichen Zustand sind nicht bekannt. „Die Betreuung erfolgt rund um die Uhr durch ein Behandlungsteam bestehend aus internistischen Fachärzten und Pflegekräften“, sagt Maren Maak, Sprecherin der Klinik. Wie groß der personelle Aufwand sei, würde immer von der Schwere des Krankheitsverlaufs abhängig sein.

In Henstedt-Ulzburg war Ende Februar der erste Corona-Fall in Norddeutschland aufgetreten. „Die Krankenhäuser bereiten sich unter Hochdruck auf eine Vielzahl von schwer kranken Corona-Patienten vor“, so Maak. „Durch Absage selektiver Operationen sind weitere Intensivkapazitäten geschaffen worden. Damit entsprechen wir den Beschlüssen der Landesregierung.“ Derzeit werde geprüft, ob die Kapazitäten weiter aufgestockt werden könnten.

Nicht angedacht ist momentan der Einsatz von Ärzten im Ruhestand oder Medizinstudenten. Maak: „Wir schließen den Einsatz der genannten Personengruppen aber nicht aus, wenn es die Situation erfordert.“