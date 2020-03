Kreis Segeberg . Im Kreis Segeberg soll am heutigen Mittwoch das erste Drive-in-Zentrum für Corona-Tests eröffnet werden. Die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) hat am Dienstag die Einrichtung am Forschungszentrum Borstel eingerichtet. Damit sollen Arztpraxen und Kliniken entlastet werden. Ob weitere Testzentren eröffnet werden, ist offen, gilt aber als wahrscheinlich. Bislang gibt es sieben in Schleswig-Holstein.

Die KVSH mit Sitz in Bad Segeberg weist darauf hin, dass nur Patienten mit einer ärztlichen Überweisung getestet werden. Auf eigene Faust dorthin zu fahren, sei zwecklos, sagte Delf Kröger, Sprecher der KVSH.

Für die Arbeit in der Einrichtung haben sich niedergelassene Ärzte und Mediziner gemeldet, die erst seit Kurzem im Ruhestand sind. Der Weg ins Testzentrum führt grundsätzlich über den Hausarzt, der vor einer Überweisung wichtige Daten abfragt. Dazu gehören Angaben zu den Symptomen sowie zu Aufenthalten in Risiko-Gebieten. Die Informationsübermittlung erfolgt nur per Telefon oder Fax. Die Formulare stellt die KVSH auf ihrer Homepage zum Herunterladen zur Verfügung. Damit ist ein standardisiertes Testverfahren mit festen Abläufen möglich.

Erst wenn das Testzentrum sich telefonisch beim Patienten meldet und einen Termin vereinbart, darf er kommen, mit dem Auto vorfahren und sich den Abstrich nehmen lassen.

Die Ärzte werden sich komplett mit Schutzanzügen, -brillen und -masken ausrüsten. Akute Krankheitsfälle sollen sofort über einen gesicherten Weg in die Klinik des Forschungszentrums geführt und behandelt werden. Der Abstrich soll unter einem wettergeschützten Vordach entnommen werden. Für das medizinische Personal steht draußen ein Pavillon als provisorischer Wetterschutz zur Verfügung. In der Klinik haben IT-Experten im Auftrag der KVSH eine Computeranlage aufgebaut, um die Daten der Patienten zu erfassen und ihre Krankenkassen-Chipkarten einlesen zu können.

Wer nicht mobil ist und ins Test-Zentrum fahren kann, hat die Möglichkeit, einen mobilen Dienst der KVSH in Anspruch zu nehmen, der notfalls auch Abstriche zu Hause macht. Auch dieser Service wird nur nach Rücksprache mit einem niedergelassenen Arzt angeboten.

Der Drive-In steht an der Medizinischen Klinik in Borstel.

„Das klappt sehr gut“, sagt der Kal­tenkirchener Hausarzt Jochen Gerlach, Vorstandsvorsitzender des Ärztenetzwerks Henstedt-Ulzburg, Kaltenkirchen, Norderstedt, Bad Bramstedt und Umgebung. Er ist froh über die Angebote der KVSH, da ihm in seiner Praxis die Spezialmasken mit Atemfilter fehlen, die er für den Abstrich anlegen müsste. Sie sind schlicht nicht zu beschaffen. „Das ist ein Problem“, sagt Gerlach. In Ausnahmefällen hat sein Praxisteam Abstriche draußen vorgenommen. So weit wie möglich vermeiden er und seine Kollegen direkte Kontakte mit Patienten und nutzen Telefon- oder Videosprechstunden. „Auch mancher pfiffige Rentner macht mit seinem Laptop mit“, sagt Gerlach. Er betonte, dass ein Arzt trotz Corona-Pandemie die Kernkompetenzen beachten sollte. „Es darf nicht sein, dass wir uns auf die Tests konzentrieren und deshalb einen Herzinfarkt übersehen“, sagt er.

Um die Engpässe bei der Servicenummer 116 117 zu beenden, setzt die KVSH mehr Personal an den Telefonen ein und versucht außerdem, mit zusätzlichen technischen Einrichtungen die Kapazitäten zu erweitern. In den vergangenen Wochen hatten immer mehr Menschen die 112-Notrufleitungen blockiert, weil sie unter der 116 117 und bei den Hausarztpraxen telefonisch nicht durchgekommen waren. Die Rettungsleitstellen melden eine Vielzahl von Anrufen besorgter Bürger.

Die 116-117-Zentrale sei in erster Linie eingerichtet worden, um Arzttermine zu vergeben. Ein Ansturm wie derzeit sei nicht vorauszusehen gewesen, sagt KVSH-Sprecher Delf Kröger. Das Anrufaufkommen habe sich um das Vierfache erhöht. Außerdem wies er darauf hin, dass Anrufer sich mit allgemeinen Fragen zum Virus an die Bürgertelefone des Landes und des Bundes wenden sollten. „Die sind bei uns falsch“, sagt Kröger.