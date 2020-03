Norderstedt. Mittwochmittag, 13 Uhr, im Herold-Center. Wo ansonsten Tausende shoppen und Mittagspause machen, ist es gespenstisch still. Viele Geschäfte sind verrammelt, in einem Blumenladen packen Mitarbeiterinnen die letzten Pflanzen zusammen, neben Rewe und den Drogerien haben in der Passage noch einige Gastronomie-Angebote, ein Bäcker, ein Fleischer und das Reformhaus geöffnet. Die wenigen Kunden im Gebäude gehen stumm und mit gehörigem Abstand aneinander vorbei. Komplett verlassen ist auch der weitläufige Spielplatz gegenüber des Coppernicus-Gymnasiums, wo keine Kinder mehr zu sehen sind – so wie auf allen Spielplätzen der Stadt.

Während das öffentliche Leben in Norderstedt nahezu zum Erliegen gekommen ist, sorgen aber hinter den Kulissen unzählige Bürger dafür, dass die Ordnung nicht zusammenbricht. Die Helden der Stunde schuften in den Supermärkten der Stadt, den vielen Berufen des Gesundheitswesens, in den Rathäusern, bei der Polizei und den Rettungsdiensten und im Ehrenamt.

Die Menschen in Norderstedt und in der Region rücken unterdessen zusammen und denken jetzt an diejenigen, die von einer Infizierung am härtesten getroffen werden könnten – die Senioren und die durch Erkrankungen vorbelastete Bürger.

Die Nachbarschaftshilfe wird aufgebaut und koordiniert

„Über unser Bürgertelefon haben sich sehr viele Menschen und Unternehmen gemeldet, die helfen wollen – aber noch keine Menschen, die Hilfe suchen“, sagt Nina Wrage, Sprecherin der Stadtverwaltung. Derzeit laufen die Vorbereitungen zur Schaffung einer Koordinationsstelle für alle Hilfsangebote und Hilfegesuche in der Stadt. „Wir brauchen dazu nur noch ein paar Tage Zeit“, sagt Wrage.

Das Deutsche Rote Kreuz will im Hilfenetzwerk der Stadt eine wichtige Rolle übernehmen. Die ehrenamtlichen Helfer haben auch einen Überblick, wer die Hilfe potenziell gebrauchen kann. „Wir wollen einen Einkaufsservice auf die Beine stellen“, sagt Christoph von Hardenberg, Vorsitzender des Norderstedter DRK. „Allen Menschen, die in selbstgewählter oder verordneter Quarantäne leben oder die sich aus Angst vor einer Infizierung nicht mehr aus dem Haus trauen, wollen wir mit diesem Service weiterhelfen.“

Die Idee: Das DRK möchte Einkaufsteams zusammenstellen, bestehend aus Fahrern der DRK-Fahrzeuge und Einkäufern. Hilfesuchende könnten auf Einkaufslisten 20 bis 30 Grundartikel ankreuzen. Diese Listen würden dann von den Teams in den Supermärkten zusammengestellt und ausgeliefert. „Das soll alles ohne Bargeld und direktem Kontakt geregelt werden. Die Norderstedter Bank unterstützt uns mit einem Sonderkonto und EC-Karten“, sagt von Hardenberg.

Ein Einkaufsteam stehe bereits, weitere Freiwillige werden gesucht. Ebenso seien die Supermärkte in der Stadt aufgerufen, sich am Netzwerk zu beteiligen. „Es wäre für uns perfekt, wenn wir die Einkaufslisten direkt in die Märkte übermitteln könnten, dort die Pakete gepackt würden und wir sie nur noch abholen müssten – das würde auch den Kontakt unserer Freiwilligen zu anderen Menschen minimieren“, sagt von Hardenberg. Bis kommende Woche soll der Einkaufsservice stehen. Supermärkte, die sich engagieren möchten, oder Freiwillige, die als Einkäufer oder Fahrer helfen möchten, können sich beim DRK melden (Kontakt: 040/523 18 26).

Telefonketten für Einsame werden angeboten

Bärbel Jopien vom Nachbarschaftsnetzwerk Norderstedt (NeNo) möchte allen weiterhelfen, die sich in der Corona-Krise alleingelassen fühlen. „Ich glaube, es ist jetzt ganz wichtig, über seine Ängste und Befürchtungen zu sprechen und dazu auch die nötigen sozialen Kontakte zu haben.“ Das NeNo vernetzt schon seit Jahren die Nachbarschaften der Stadt. Jetzt bekommt ihre Arbeit eine neue Bedeutung. Joppien will ihre sogenannten Kümmerer, die Leiter von Nachbarschaftsgruppen, aktivieren. Der Einkaufsservice des DRK soll unterstützt werden. „Außerdem sehen wir jetzt eine neue Chance für unser Projekt der Telefonketten.“ Wer alleine ist und das Gespräch sucht, kann sich für die Ketten anmelden. Jeder bekommt einen Anruf und ruft jemanden anderen an. „Wir wollen gerade alte Menschen aus der Isolation holen. Und das schaffen wir durch beständige Ansprache und Begleitung der Menschen. Kürzlich haben wir eine zurückgezogen lebende 90-Jährige in eine Gruppe vermittelt – die ist da jetzt ganz glücklich. (Kontakt zu NeNo: 040/523 67 53).

Handwerk und Einzelhandel sind für die Kunden da

Die Bürger in der selbstgewählten Klausur zu Hause fragen sich, ob denn trotz Corona-Krise der Installateur noch beim Wasserrohrbruch kommt, ob die Betriebe in der Stadt defekte Waschmaschinen noch reparieren oder sonstigen Service rund um Heim und Hof bieten. Die gute Nachricht: Ja, das ist so. „Wir bedienen wie bisher jeden Kunden, es sei denn, er ist in Quarantäne“, sagt Martin Kalies, Prokurist des Installateurs Jens Gottschalk. Vor allem bei Notfällen wie Wasserrohrbruch oder Heizungsstillstand würde sofort geholfen. „Unsere Mitarbeiter arbeiten jetzt in zwei Teams, die einander nicht begegnen, um eine mögliche Ansteckung mit Covid-19 zu verhindern“, sagt Kalies.

„Gerade jetzt sind wir für unsere Kunden da“, sagt Henning Schurbohm von Elektro Alster Nord. „Wir beraten telefonisch und liefern innerhalb von 24 Stunden durch unser eigenes Personal die Waren aus.“

Auch die Tischlerei Gutgesell arbeitet normal weiter. „Wir halten aber natürlich die Sicherheitsmaßnahmen wie Hygiene und Abstand ein“, sagt Thomas Gutgesell. Bislang habe noch kein Kunde Aufträge verschoben oder abgesagt. Digitalen Service bietet der Sanitärbetrieb Rosenthal an der Ulzburger Straße. Dort können sich die Kunden via Skype beraten lassen (Adresse unter rosenthal-bad.de). Auslieferung und Montage seien garantiert, vorausgesetzt, die Ware sei vorhanden.

Um den drohenden Komplettausfall des Umsatzes zu verhindern, gehen Selbstständige neue Wege. Der Galerist Jan Menssen bietet die Neugestaltung von Wohnungen oder Häusern mit Bildern, Bilderrahmen und Kunst nun to go an. „Wir kommen zu unseren Kunden an die Tür“, sagt Menssen.

Grundsätzlich sollten Norderstedter den lokalen Einzelhandel stützen. Wenn der Lesestoff ausgegangen ist, nicht gleich zu Amazon, sondern vielleicht an eine der Norderstedter Buchhandlungen denken, beispielsweise an das „Lesezeichen“ an der Ulzburger Straße. Bestellungen im Online-Shop werden portofrei verschickt.

Das Yoga-Studio „Yoglia“ geht ebenfalls online. „Ich übertrage meine Yoga-Stunden direkt aus meinem Studio an meine Kunden und Schüler“, sagt Inhaberin Julia Jantsch.

Beim Ausliefern von Blumen hat das Blumenhaus Köhnke ein neues System erdacht. „Wir können auch einen Platz verabreden, wo wir die Blumensträuße und -gestecke ablegen, der Kunde bezahlt dann eben später oder überweist das Geld“, sagt Janine Rompelberg.

Bei der Gastronomie brechen alle Umsätze weg

Keine Kunden: Nurten Ayan, Juniorchefin des Moorbek Café.

Foto: BIANCA BOEDEKER / Bödeker

Während sich Händler gegen die Krise noch irgendwie wehren können, sieht es für die Gastronomen nun ganz düster aus. Keine Kunden, kein Umsatz. Gähnende Leere am Mittwoch im bis zu 50 Gäste fassenden Moorbek-Café.

Juniorchefin Nurten Ayan (40): „Wir sind absolut überrascht darüber, dass das Café im Servicebereich ab sofort geschlossen bleiben muss. Ab jetzt bedienen wir nur noch an der Theke to go. Wir rechnen mit einer Umsatzeinbuße auf unbestimmte Zeit von 40 bis 50 Prozent.“

Sie hofft auf die finanzielle Unterstützung vom Land oder Mietstundung vom Vermieter. „Klar ist uns bereits jetzt, dass wir Kurzarbeitergeld für unsere sechs festangestellten Mitarbeiter erhalten. Diesen Antrag stellt unser Steuerberater umgehend für uns.“

Abstand bitte: Apotheker Nicolas Ahlers.

Foto: BIANCA BOEDEKER / Bödeker

Und wie geht es jenen, die als Dienstleister trotz Corona weitermachen dürfen? „Bitte halten Sie zu diesem Kassenplatz 50 cm Abstand“ steht an allen Kassen der Moorbek-Apotheke. Doch das reicht nicht mehr. Die Holzgerüste sind bereits eingebaut – am heutigen Donnerstag lässt der Inhaber, Apotheker Nicolas Ahlers, die fünf Kassenplätze mit Glasscheiben als Abtrennung zu den Kunden einbauen.

Neu sind auch die getrennten Ein- und Ausgänge sowie die zwischen den Kunden auf dem Boden markierten Abstandsregeln von einem bis 1,50 Meter. „Zum Schutz unserer Kunden, die sehr verständnisvoll auf die Maßnahmen reagieren, und zum Schutz meiner 23 Mitarbeiter“, betont der 43-Jährige. Sie alle, so Ahlers, nutzen regelmäßig Desinfektionsmittel und bedienen die Kunden ausschließlich mit Einmal-Handschuhen. „Schließlich habe ich meinem Team gegenüber eine hohe Verantwortung. Würde einer unserer Mitarbeiter am Coronavirus erkranken, müssten wir umgehend schließen.“

Würde lieber schließen: Friseur Jörn Dienemann.

Foto: BIANCA BOEDEKER / Bödeker

Rechtzeitig mit Desinfektionsmitteln eingedeckt hat sich auch Jörn Dienemann, Chef des gleichnamigen Friseurbetriebs an der Norderstedter Rathausallee 19d. Das ist gut verteilt im Kassenbereich, auf den Kundentischen und im WC. Die Friseurbesucher sind mit jeweils zwei Meter Abstand voneinander platziert. Verlässt der Kunde den Salon, werden Stühle und Tische sofort desinfiziert.

Einbußen verspürt der Chef von sieben Mitarbeitern definitiv. „Nächste Woche rechnen wir mit 40 bis 100 Prozent“, sagt der 48-jährige Friseurmeister. „Wir gehen davon aus, dass wir kurzfristig doch schließen müssen.“ Und dann? „Dann harren wir der Dinge, es ist ja für unsere Gesundheit. Der Staat scheint uns mit dem Kurzarbeitergeld Instrumente an die Hand zu geben, sodass wir es überstehen.“

Viele Friseure in Norderstedt verstünden, genau wie er selbst, nicht, dass die Salons nicht schon zugemacht wurden: „Schließlich haben wir Chefs auch eine Verantwortung unseren Kunden und Angestellten gegenüber“, sagt Dienemann. Und betont: „Wir freuen uns nach der Krise wieder auf unsere Kunden.“