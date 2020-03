Das Konzert ist abgesagt, die wöchentliche Gymnastikstunde im Sportverein ebenfalls, die Museen sind dicht, und die Kumpels vom Stammtisch wollen sich auch nicht mehr treffen. Was tun? Nun, versuchen Sie doch einmal, das folgende Denksport-Rätsel zu lösen. In den kommenden Tagen veröffentlichen wir täglich diese Rätsel-Kolumne – gesucht wird immer der Name einer bekannten Persönlichkeit. Los geht’s!





Sommer 1843, medizinische Abschlussprüfung an der Pépinière in Berlin. Ein hartnäckiger Prüfer traktierte den 21 Jahre alten Kandidaten mit komplizierten Fragen. Der Kandidat galt als unbequemer Geist, aber auch als ausgesprochen talentiert. Tatsächlich wusste er auch heute stets die richtige Antwort. Endlich kam die Schlussfrage: „Und nun sagen Sie mir noch, Herr Kandidat, wie lange kann ein Mensch ohne Hirn leben?“ Der Prüfling zögerte nur kurz: „Erlauben Sie eine Gegenfrage, Herr Professor – wie alt sind Sie eigentlich?“

Der kecke Kandidat bestand trotzdem, und das erwies sich als Glücksfall für die Medizin. Der junge Mann arbeitete zunächst als Chirurg an der Charité, habilitierte 1847, lehrte als Professor sieben Jahre in Würzburg und später wieder in Berlin. Als Begründer der Zellularpathologie erlangte er Weltruhm – seine Theorie, Krankheiten als Folge von biologischen Störungen in Körperzellen anzusehen, war revolutionär. Trotz seiner Prominenz und Anerkennung als Kapazität verlor der Professor nie den Blick für die Nöte des „kleinen Mannes“. Als junger Arzt hatte man ihn als Regierungsbeauftragten nach Oberschlesien geschickt, um ein Gutachten über die dort herrschende Fleckfieberepidemie zu erstellen. In einem kritischen Bericht entsetzte er sich über die elende Situation der Arbeiter – und wurde prompt entlassen. Spätestens seit diesem Erlebnis war er nicht nur Mediziner, sondern auch Politiker. Sein in Vorlesungen oft zitiertes Motto hieß: „Der Arzt ist der natürliche Anwalt der Armen.“ Als Stadtrat in Berlin ließ er Wasserleitungen und Krankenhäuser modernisieren, setzte sich für gleichen Anspruch für alle auf medizinische Grundversorgung ein und betrieb hygienische Aufklärung. Später wurde er Mitbegründer der Deutschen Fortschrittspartei und 1862 Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses, wo er zu den liberalen Gegnern Bismarcks gehörte. 1880 bis 1893 war er für die Deutsche Freisinnige Partei Abgeordneter im Reichstag.

Hier kämpfte er vor allem für die Einführung eines „Normalarbeitstages“, der den Menschen neben der Erwerbstätigkeit noch Freizeit zur Entspannung und Weiterbildung einräumen sollte.