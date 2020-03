Henstedt-Ulzburg . Der eigentliche Verwaltungschef Stefan Bauer ist im Urlaub auf Kreta, die am 1. März neu gewählte Bürgermeisterin Ulrike Schmidt erst ab Juni im Amt. Und so ist es eine ehrenamtlich tätige Politikerin, die derzeit die Geschicke im Henstedt-Ulzburger Rathaus lenkt. In den Händen von Claudia Meyer liegt in diesem Tagen der Corona-Krise die Verantwortung für die Gemeinde.

„So eine Situation hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich muss Entscheidungen treffen, die sehr weitreichend sind“, sagt die 41 Jahre alte Juristin. Die CDU-Politikerin ist die Stellvertreterin von Bürgermeister Bauer, laut Gemeindeordnung ist dies ein Ehrenamt. Trotzdem muss Claudia Meyer nun 24 Stunden verfügbar sein. „Ich bin vormittags im Rathaus, sonst immer telefonisch rund um die Uhr erreichbar und in der Lage, schnell das Haus zu verlassen“, sagt sie.

Ihr Mann arbeitet zurzeit im Homeoffice, die Tochter ist zwölf, der Sohn zehn, die könne man schon einmal alleine lassen. „Zu Oma und Opa wollen wir sie nicht geben, da gibt es nur telefonischen Kontakt“.

Kurzfristig hat die Gemeindeverwaltung ihre Abläufe grundlegend verändert. „Wir bieten jetzt Homeoffice für die Mitarbeiter an, unsere IT hat kurzfristig eine Lizenz erwerben können. Und wir haben die Regelarbeitszeit flexibler gestaltet“, so Meyer. Von 6 bis 22 Uhr kann jeder so arbeiten, wie es passt. Im Rathaus wurde sogar eine kleine Kitagruppe eingerichtet für maximal fünf Kinder. „Alle sind am Rotieren, geben alles, alles wird unaufgeregt umgesetzt. Was wir umsetzen müssen, kommt ja von der Landes- und der Bundesregierung.“

Auf der Insel Kreta spielt Corona keine Rolle

Angesichts der erheblichen Aufgaben fragen sich manche Henstedt-Ulzburger, ob es nicht besser sei, wenn Stefan Bauer (50) seinen Urlaub abbrechen würde. „Es wäre schon schön, wenn der hauptamtliche Bürgermeister da wäre“, sagt Claudia Meyer. Doch eine Aufforderung der Bundesregierung, dass Deutsche auch aus EU-Ländern – in diesem Fall Griechenland – zurückkehren müssen, gibt es bis jetzt nicht.

Bürgermeister Stefan Bauer ist auf Kreta im Urlaub.

Foto: Privat

Das Abendblatt hat Bauer in seinem Urlaubsort Fres – einem Dorf im Westen von Kreta – telefonisch erreicht. „Hier spielt das Thema Corona keine Rolle“, sagt der Verwaltungschef. Der Ort liegt abseits der Touristenzentren, die auch auf Kreta „lahmgelegt“ seien, so Bauer, der alleine unterwegs ist. „Mein Ziel war es loszulassen. Es steht nicht an, vorzeitig zurückzukehren. Wo ich mich aufhalte, ist die Welt in Ordnung.“ Zwar sei er für Fragen erreichbar, habe auch zweimal in Kontakt mit Landrat Jan Peter Schröder gestanden, aber:. „Jens Richter als leitender Beamter und Colja Peglow als Ordnungsamtsleiter leisten ausgezeichnete Arbeit, meine Vertreterin wird gut geführt.“ Jeweils morgens und abends lese er die Nachrichten, erst am 14. April werde er wieder im Rathaus sein. Und wenn das Virus eine Rückkehr verhindert? „Ich bin hier gut aufgehoben, falls es länger dauern sollte.“

Seine Nachfolgerin Ulrike Schmidt, die sich am 1. März bei der Bürgermeisterwahl überraschend deutlich gegen ihre Mitbewerber durchgesetzt hatte, hat unterdessen ganz andere Sorgen. Ihr Lebensgefährte Hadis Muaremi sitzt in Nord-Mazedonien fest, also außerhalb der EU, er darf vorerst nicht mehr nach Deutschland einreisen. „Wir können uns nicht mehr sehen, halten Kontakt über Skype oder telefonieren. Eigentlich wollten wir uns um die Haussuche in Henstedt-Ulzburg kümmern, das muss ich jetzt alleine machen.“

Für die OSZE arbeitet die 46-Jährige, die momentan bei ihrer Mutter in Eutin ist, noch an einer Analyse, für die sie eine Reise nach Armenien geplant hatte. „Das hat sich erledigt.“ Die Lage in Henstedt-Ulzburg verfolgt die künftige Bürgermeisterin genau, steht aber nicht in Kontakt mit der Verwaltung. „Wenn es in Richtung meiner Amtsübernahme geht, müssen wir sehen, in welcher Lage wir sind – und ob meine Vereidigung am 19. Mai nur in einem kleinen Rahmen stattfindet.“