Kreis Segeberg. Telefonkonferenz. Oder auch „Telko“, wie es so schön businessmäßig heißt. Bloß keine langatmigen Wortkonstruktionen, Zeit ist Geld. Wir sind alle Profis, und Profis verschwenden weder Silben noch Sekunden. Schon gar nicht, wenn einen andere dabei beobachten.

Jetzt allerdings beobachtet mich gerade keiner. Ich sitze zu Hause in meinem beschaulichen holsteinischen Häuschen, meine Telko-Partner sind in Berlin und Hamburg. Ebenfalls in ihren Privatgemächern, nicht, wie sonst, in den Büroräumen ihrer TV-Produktionsfirma. Der geschäftliche Teil unserer Konferenz ist abgehakt, es folgt noch etwas Konversation. Die dreht sich um die ungewohnt neue Arbeitsumgebung meiner Gesprächspartner. „Homeoffice ist ja schön und gut“, sagt der eine, „aber meine Frau arbeitet jetzt ebenfalls zu Hause, die Kinder haben schulfrei und sind auch hier – die machen mich wahnsinnig!“

Ich weiß, dass der Mann ansonsten in einem Gemeinschaftsbüro sitzt, in dem es zugeht wie auf dem Rummelplatz. Das erwähne ich jetzt auch und füge hinzu, das ich an seinem „normalen“ Arbeitsplatz längst reif für die Anstalt geworden wäre und es zu Hause viel schöner fände. „Ja, du!“, stöhnen beide Telko-Partner unisono. Ich könne gar nicht mitreden, weil ich schon immer nur zu Hause gearbeitet habe.

Darüber denke ich noch nach, nachdem wir alle aufgelegt haben. Es stimmt, ungefähr seit 30 Jahren arbeite ich als freier Autor zu Hause, annähernd täglich. Damals war der Begriff „Homeoffice“ noch nicht mal erfunden. Wenn es überhaupt einen qualifizierten Experten dafür gibt, muss ich das wohl sein. Deshalb erlaube ich mir, allen, die wegen der Coronakrise ihr vertrautes Habitat mit blank geputztem Büroflur, mit exquisiter Kaffeemaschine bestückter Pausenküche und stets nachgefüllter Gebäckmischung auf dem Konferenztisch verlassen mussten, ein paar Tipps zu geben. Schließlich sind diese Menschen jetzt 24 Stunden am Tag dort, wo sie sonst gar nicht so oft sind: zu Hause.

Regel 1: Jeder hält sich an feste Arbeitszeiten, während derer die oder der Arbeitende nicht gestört wird. Das verinnerlichen selbst Kleinkinder schon gut. Und beherzigen es meist besser als die Büro-Betriebsnudeln, die einen gewöhnlich mindestens zwei Stunden täglich mit dem neuesten Firmenklatsch, irren Urlaubsanekdoten oder putzigen Katzenvideos von der Arbeit abhalten.

Regel 2: Man muss nicht während der Arbeitszeit die Wäsche abnehmen, Spielzeug reparieren oder die Wände neu streichen. Würde man in der Firma ja auch nicht machen.

Regel 3: Nimmt man doch die Wäsche ab, bespielt das reparierte Spielzeug gleich zusammen mit den Kindern oder streicht die Wände neu, dann ist das ein Urlaubstag, der nachgearbeitet werden muss.

Regel 4: Die Stunden, die Sie sonst auf dem Weg zur Arbeit und zurück im Zug, im Stau oder anderswo verdödelt haben, dürfen Sie auch jetzt verdödeln – bloß angenehmer.

Zum Beispiel beim gepflegten Frühstück mit Abendblatt-Lektüre.