Norderstedt. Das Coronavirus legt das öffentliche Leben lahm. Volkshochschule, Stadtbüchereien, „TriBühne“ und Kulturwerk und der Festsaal am Falkenberg haben geschlossen. Was aber geschieht mit den bereits geplanten und terminierten Veranstaltungen, die verschoben beziehungsweise ganz gestrichen wurden? Haben die Veranstalter schon die Zeit, sich Gedanken über die Nach-Corona-Saison zu machen?

„Wir klären momentan, welche Kurse und Veranstaltungen, die jetzt ausfallen müssen, wir wann platzieren können“, sagt Iris Schulz, Leiterin der Norderstedter Volkshochschule. Auch die Erstattung bereits bezahlter, aber gestrichener Veranstaltungen und Kurse würde zurzeit geklärt, sagt die Bildungsexpertin, die zudem betont: „Wir werden alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sofort informieren, wenn wir mehr wissen, vor allem ob, und wenn ja wann welche Kurse nachgeholt werden“, sagt Schulz und dankt der Norderstedter VHS-„Kundschaft“ schon einmal pauschal für ihr Verständnis.

Karten für Zilber­stein-Konzert behalten ihre Gültigkeit

Das Herbst- und Winter-Programm würde im normalen Turnus Mitte Juni veröffentlicht werden, die Kurse könnten dann gebucht werden. „Ob das aber alles zu halten ist, das ist völlig offen“, gibt sie zu bedenken.

Auch Rajas Thiele-Stechemesser, Geschäftsführer der Mehrzwecksäle GmbH, zu denen die „TriBühne“ und das Kulturwerk gehören, hat in diesen Tagen viel zu tun: „Wir arbeiten momentan mit Hochdruck daran, die gestrichenen Theater- und Musik-Aufführungen nachholen zu können, das liegt aber auch an den Terminen der Tourneetheater und der Künstlerinnen und Künstler“, sagt er im Gespräch mit dem Abendblatt.

Fest steht bereits, dass das Konzert, der Pianistin Lilya Zilber­stein zum 50. Geburtstag Norderstedts nachgeholt werden kann. Es war für den 6. April geplant. „Wir suchen jetzt einen gemeinsamen Termin“, sagt Thiele-Stechemesser. Bereits gekaufte Karten sind auch für den Ersatztermin gültig, werden aber auch von Montag, 23. März, an dort erstattet, wo sie gekauft wurden. Das Abonnement-Programm für die Herbst- und Wintersaison soll nach den Worten Thiele-Stechemessers im Juni bekannt gegeben werden.

Kindertheater-Abonnements können gebucht werden

Derweil hat das Kulturamt Norderstedt bereits das neue Kindertheater-Abonnement für die Saison 2020/2021 im Festsaal am Falkenberg in trockenen Tüchern. Die Abos können ab sofort gebucht werden. Die Kindertheater-Saison startet am 27. September mit dem Mitmach-Musiktheater „Rumpelröschen“. Am 24. Januar folgt mit „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry ein wundervolles und kindgerecht inszeniertes Stück über Mut, Verantwortung und Zuversicht. Lustig wird es am 7. Februar mit dem Abenteuer-Musical „Der kleine Drache Kokosnuss“, gefolgt vom Kinder-Krimi „Kommissar Gordon – der erste Fall“ am 21. Februar. Alle Stücke sind für Fünf- und Sechsjährige geeignet.

Das Kindertheater-Abonnement mit allen vier Stücken kann ab sofort im Ticket-Corner, Rathausallee 60, Eingang Restaurant Hopfenliebe, Telefon 040/30 98 71 23, für zehn und acht Euro pro Vorstellung erworben werden. Der freie Verkauf für einzelne Vorstellungen beginnt später.

Einen Ersatztermin für den Start des neuen Stück „Keen Appel för Eva“ hat auch Tanks Theater bereits festgemacht. Die Premiere findet jetzt am Donnerstag, 1. Oktober, im Festsaal am Falkenberg statt. Bereits gekaufte Karten sind auch im Oktober gültig, auf Wunsch wird der Kartenpreis aber erstattet.

„Keen Appel för Eva“ hört sich an wie ein Abgesang auf die Legende von Adam und Eva. Ist aber eine schiere Versammlung von schrägen Typen, die allesamt in trauten Missverständnissen miteinander vereint sind und das auch noch in Adelskreisen.

Karten zu zehn, ermäßigt acht Euro, gibt es im Vorverkauf, unter Telefon 040/68 18 25 oder 040/30 98 71 23, unter karten@tankstheater.de per E-Mail und an der Abendkasse.