Bad Segeberg. Er ist kein Unbekannter. In Hamburg ist eine U-Bahn-Station nach ihm benannt, in Reinfeld eine Straße. Dabei hat der Heimatdichter Joachim Mähl (1827-1909) seine stärksten Bindungen sicher nach Bad Segeberg. Jetzt schlägt der Bad Segeberger Heimathistoriker Axel Winkler vor, in der Bad Segeberger Südstadt die noch immer nach dem Nazi-Dichter Gustav Frenssen benannte Straße (siehe Info-Kasten) lieber dem politisch unbelasteten Joachim Mähl zu widmen. In der Bad Segeberger Stadtvertretung gibt es eine Mehrheit, die Straße umzubenennen.

Mähl würde sich als Namensgeber in dem Heimatdichter-Viertel der Südstadt wunderbar einfügen, ist Winkler überzeugt. Denn dieser sei ein Großer der plattdeutschen Poesie, ein Original auch als Lehrer. „Noch bet op den hütigen Dag seh ik, wenn ik en Bok von em lesen do, Fründ Mähl mit sin prächtigen Charakterkopp vör mi in’n Sofa lehnen un hör em vertelln“, schrieb der niederdeutsche Dichter Johann Hinrichs Fehrs kurz nach Mähls Tod.

In Segeberg lernte Mähl seine Frau Wilhelmine Delfs kennen

Wer Joachim Mähl näher kennenlernen möchte: Winkler hat dazu mit dem dritten Heft der „Segeberger Familiengeschichten“ eine Biografie über Mähl vorgelegt. Wie immer vermag Geschichtslehrer Axel Winkler die Darstellung der Person in die damalige aktuelle Zeitgeschichte einzubetten.

Er wechselt die Perspektive, lässt Sohnemann Harald Mähl das damalige Geschehen aus dessen Sicht erzählen, streut immer lustige Anekdoten ein, erklärt geschickt lokales Geschehen meist im Lichte der großen deutschen Geschichte. Segeberg wird so zum Nabel der Welt.

Obwohl in Niendorf, dem heutigen Hamburger Stadtteil geboren, ist das Leben von Joachim Mähl als Lehrer und Dichter eng mit Bad Segeberg und Reinfeld aus dem Stormarnschen verbunden. In Segeberg lernte er nicht nur den Beruf des Lehrers, sondern auch seine Frau Wilhelmine Delfs kennen.

Noch vor der Hochzeit zog er in den Krieg, kämpfte erst bei den Dragonern für die Befreiung Schleswig-Holsteins von den Dänen 1849 bis 1850. Den gläubigen Christen stieß indes die Moral der Soldaten, Alkohol, Prostitution und die raue Sprache ab.

Joachim Mähl galt als ein herausragender Pädagoge, wurde später sogar Rektor der Mädchenschule. Bei den Mädels ließ er sich mit dicker Zigarre abbilden. Er ist vor allem aber auch Heimatdichter. Wer weiß schon, dass er nicht nur die Bibel, sondern auch Goethes Reinicke Fuchs ins Niederdeutsche übertrug? Winklers Biografien sind auch gleichzeitig kleine Familiengeschichten. Joachim Mähls Söhne Christoph und Harald wurden ebenfalls Lehrer, er heiratete die Kaufmannstochter Marie Clausen und sein Bruder Christoph Henrike Clausen. Eine Doppelhochzeit.

Den Schwiegerpapa musste Harald vorher erst lange davon überzeugen, dass ein Lehrer standesgemäß für seine Tochter sei. Pauker galten damals als arme Schlucker. Harald und Marie zogen später in die Kirchstraße. Dort sorgten die kleinen Söhne für einen Auflauf in der Straße, als die Jungs oben im Haus ihre Popos zur Kirchstraße auf der Fensterbank heraushängen ließen. Jugendliche auf der Straße klatschten Beifall. Die Jungs wollten schon deshalb gar nicht aufhören mit der Show. Als die empörten Eltern nach Haus kamen, wurde das Schauspiel mit mehreren Klapsen auf genau das Körperteil, das die Begeisterung ausgelöst hatte, beendet.

Opa Joachim Mähl wohnte nach der Pensionierung mit seiner Frau Wilhelmine und den Schwiegereltern seiner Söhne sowie einem nachplappernden Papagei in der Villa Poggensee als Wohngemeinschaft. Heute ist hier das Pflegeheim Haus Parkblick.

Noch als alter Mann schwärmte Mähl den Enkelkindern von seiner Zeit als Dragoner vor und „galoppierte auf einem Stuhl vor Begeisterung durch das Zimmer“ schreibt Axel Winkler in seinem Heft.

Im Jahr 1909 starb Joachim Mähl in Bad Segeberg und liegt auch hier begraben.