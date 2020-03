Kreis Segeberg. Die Corona-Pandemie stellt Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei vor besondere Herausforderungen. Sie müssen einsatzbereit bleiben und gehen dabei gleichzeitig häufig das hohe Risiko ein, mit infizierten Personen in Kontakt zu geraten.

Wie schnell es zu Ausfällen kommen kann, zeigt das Beispiel der Norderstedter Feuerwehr: Die Ortswehr Harksheide war zeitweise nicht einsatzbereit, weil sich im privaten Umfeld eines Feuerwehrmanns eine Person mit Corona-Verdacht aufhielt. Erst als sich nach acht Stunden dieser Verdacht nicht bestätigte, konnte die Wehr wieder zu Einsätzen ausrücken.

Seit Dienstagmorgen gelten im Feuerwehrtechnischen Zentrum (FTZ) an der Stormarnstraße strenge Zugangsregeln. Damit sollen besonders die Mitarbeiter der Rettungsleitstelle „Holstein“ geschützt werden, bei denen sämtliche 112-Notrufe aus Norderstedt und den anderen Orten des Kreises Segeberg auflaufen. Zugelassen sind nur noch Besuche aus einem wichtigen Grund. Besucher müssen Hände desinfizieren, ihre Personalien hinterlassen und einen Fragebogen zu Aufenthalten in Risikogebieten ausfüllen.

Bürger blockieren Leitungen mit unnötigen Anrufen

Die Rettungsleitstelle in Norderstedt registriert deutlich mehr Anrufe als gewöhnlich. Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie blockieren viele Anrufer die Leitungen mit Anfragen zum Virus. „Die Kollegen haben alle Hände voll zu tun“, sagt Leitstellen-Chef Joachim Seyferth. Er hat festgestellt, dass viele Anrufer die 112 wählen, weil sie bei ihrem Hausarzt oder bei der Nummer 116 117 der Kassenärztlichen Vereinigung nicht durchkommen. Dort seien die Leitungen überlastet. „Man sollte Geduld haben“, sagte Seyferth, der dazu aufrief, nicht ohne Grund die Notrufnummern zu wählen. Sollte sich die Krise verschärfen, hat die Leitstelle Notfallpläne vorbereitet.

Die Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) ruft dazu auf, nur im Notfall die 112 anzurufen. Trotz der langen Wartezeiten an den Telefonen der Hausarztpraxen und unter 116 117 sei es völlig sinnlos, den Notruf für Anfragen zu nutzen. „Wir können Sie weder in Gesundheitsfragen Corona betreffend beraten noch Ärzte an Sie vermitteln“, schrieb die RKiSH. Die 112 sollte nur anrufen, wer dringend medizinische Hilfe oder die Feuerwehr benötige. Die RKiSH hat eine Task Force gegründet, die täglich die Situation bewertet und sich an den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts orientiert. Für die Besatzungen der Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeuge gelten weiterhin die besonderen Hygieneregeln, die bereits im Januar in Kraft traten. „Bei Bedarf tragen wir Infektionsschutzkittel und Maske“, sagt RKiSH-Sprecher Christian Mandel. „Daran hat sich seit Wochen nichts geändert.“ Ob die Rettungskräfte auf infizierte Patienten treffen, wissen sie zumeist schon auf der Anfahrt. Die Rettungsleitstelle, die den Alarm für die Fahrzeuge auslöste, fragt neuerdings gezielt nach Corona-Krankheitssymptomen und anderen Risikofaktoren.

Feuerwehr untersagt Kameraden den Sozialkontakt

Norderstedts Stadtwehrführer Fabian Wachtel hat an seine Kameraden die Order ausgegeben, Kontakte untereinander möglichst zu vermeiden. Sämtliche Aus- und Fortbildungen sowie Versammlungen wurden bis zum 30. April abgesagt. Außerdem fordert die Feuerwehrführung die Einsatzkräfte in einer Dienstanweisung auf, sich nicht – wie üblich – nach einem Einsatz in der Wache zu einer Besprechung zu treffen.

Die freiwilligen Feuerwehrleute aus Harksheide und die Mitarbeiter der hauptamtlichen Wachabteilung sollten sich voneinander fernhalten. Beide sind mit Fahrzeugen und Technik im Feuerwehrtechnischen Zentrum untergebracht. „Jede Einheit soll für sich geschützt werden“, sagt Wachtel. Der Zugang zu den Wehren sei ebenso beschränkt worden wie der zur Leitstelle. Besondere Regeln gelten bei der Norderstedter Feuerwehr für Einsätze, bei denen die Helfer direkt mit Erkrankten in Kontakt geraten können. Dazu zählen zum Beispiel zur Unterstützung des Rettungsdienstes Tragehilfen für besonders schwere Patienten und das schnelle Öffnen von Haustüren, hinter denen hilflose Personen vermutet werden. In diesen Fällen ist der Einsatzleiter verpflichtet, zunächst allein das Feuerwehrfahrzeug zu verlassen und die Lage zu prüfen. Danach sollte er nur so viele Kameraden an die Einsatzstelle holen, wie er unbedingt braucht. Alle Feuerwehrfahrzeuge waren bereits vor der Corona-Pandemie mit Schutzkleidung und Masken ausgestattet.

Der Polizei-Innendienst ist im Homeoffice

Bei der Norderstedter Polizei hat bis auf Revierleiter Thomas Weißenberg und wenige Kollegen der komplette Innendienst ins Homeoffice gewechselt. Lediglich im Streifendienst ist die Personalstärke gleich geblieben, um weiterhin die Sicherheit in der Stadt zu gewährleisten. Ähnlich sieht es in anderen Dienststellen aus. „Der Reaktionsdienst besteht wie immer“, sagt Weißenberg.

„Die Einsatzbereitschaft der Polizei ist nicht beeinträchtigt“, sagte ein Sprecher der Landespolizei. „Für Notrufe stehen immer die 110 und die notwendigen Streifenwagenbesatzungen zur Verfügung.“ Außerdem ruft die Polizei die Bürger dazu auf, nur in dringenden Fällen persönlich in den Revieren und Stationen zu erscheinen. Der Publikumsverkehr soll damit das unbedingt erforderliche Maß beschränkt werden, um Infektionsrisiken zu reduzieren.

Wer bei den Dienststellen der Polizei in Norderstedt klingelt, wird durch die Gegensprechanlage nach dem Grund seines Besuchs gefragt und auf die Möglichkeit hingewiesen, telefonisch oder online Anzeige zu erstatten. „Auf der Straße lassen sich Kontakte natürlich nicht immer vermeiden“, sagte Weißenberg. Besonders bei Festnahmen könne die Situation eskalieren, sodass nicht immer Zeit bleibe, sich mit Masken zu schützen.

Mit einer Strafanzeige wegen Nötigung muss ein Brite rechnen, den die Norderstedter Polizei betrunken am Steuer erwischt hatte. Er hatte sich im Reviergebäude gegen die Blutprobe gewehrt und behauptet, vor Kurzem engen Kontakt zu seiner Schwester gehabt zu haben, die wegen einer Corona-Infektion in einem britischen Krankenhaus behandelt werde. Die Polizei informierte sofort Gesundheits- und Ordnungsamt. Weißenberg stellte die Beamten, die Kontakt zu dem Briten hatten, kurzfristig vom Dienst frei und schickte sie in Quarantäne nach Hause. Stunden später gelang es seinen Kollegen, die Schwester in Großbritannien ausfindig zu machen, die sich bester Gesundheit erfreute. „Das war alles nur Spaß“, sagte dann auch ihr Bruder. Er muss die Kosten für die Nacht in der Polizeizelle zahlen.

Anzeigen sollten in der Online-Wache der Landespolizei unter schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/eRevier/Onlinewache/html/onlinewache.html erstattet werden. Außerdem sind die Polizeidienststellen im Kreis Segeberg direkt zu erreichen.