Norderstedt . Mein Beruf ist meine Berufung - wer das von sich behaupten kann, darf sich glücklich schätzen. Einen Weg, sich mit exklusiven, ganz praktischen Betriebseinblicken rund um Ausbildung, Berufsfelder und Studiengänge zu orientieren und vielleicht sogar seinen Traumberuf zu finden, bietet die Entwicklungsgesellschaft Norderstedt (EGNO). Sie organisiert seit sieben Jahren die Jobtour Norderstedt.

„Mit steigendem Erfolg“, sagt Anja Neumüller, Projektleiterin Jobtour, auf der Pressekonferenz im Coppernicus Gymnasium Norderstedt und zieht Bilanz: 2019 registrierte die EGNO die bisher erfolgreichste Jobtour überhaupt - 350 Schüler und Schülerinnen aus den Abschlussklassen aller Norderstedter Schulen meldeten sich an.

Ihnen präsentierten sich 26 Unternehmen im September vergangenen Jahres in ihren Geschäftsräumen, Produktionsstätten und Lagerhallen mit 47 Ausbildungsberufen und 18 dualen Studiengängen. Dort hatten die Interessenten die Möglichkeit, sich live vor Ort - auch mit den Azubis (die organisierten die 45- bis 90-minütigen Präsentationen vielfach selbst) - auszutauschen, um rauszufinden: „Ist der Beruf etwas für mich oder nicht?“. Projektleiterin Neumüller betont, dass die Jobtour, deren Konzept stetig weiterentwickelt würde, nicht nur eine Ausbildungstour sei, sondern in erster Linie berufliche Orientierung geben solle.

Für ihn hat’s gleich geklappt: Dennis Landsmann fand über die Jobtour 2019 seinen Ausbildungsplatz bei der Stadt Norderstedt, die seit Beginn mit dabei ist. Die Vorstellung der Stadtverwaltung habe dem 16-Jährigen so gut gefallen, dass er sich gleich bewarb. Im August 2020 beginnt Dennis hier seine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten und freut sich darüber, dieses sogar an seinem Wohnort Norderstedt tun zu können.

Und auf geht’s in die nächste Runde: Die Vorbereitungen für die Jobtour 2020 im November gehen bereits jetzt los. „Alle Unternehmen, die teilnehmen möchten, können sich ab sofort bei uns melden“, sagt Projektleiterin Neumüller. Im Oktober kommen dann Firmenvertreter in alle weiterführenden Norderstedter Schulen und stellen persönlich das Konzept vor. Danach können die Schüler im Internet die teilnehmenden Unternehmen oder Ausbildungsberufe und Studiengänge auswählen, die sie am 5. November 2020 zwischen 11 und 16 Uhr besuchen möchten. Die bis zu drei Stationen umfassende Route wählen sie selbst, ebenso das Verkehrsmittel. Alle Teilnehmer erhalten gratis ein Tagesticket für den öffentlichen Nahverkehr.

Auskünfte zur Jobtour 2020 erteilt Anja Neumüller unter 040/535 406 23 oder unter jobtour@egno.de per E-Mail, Infos gibt es auch unter jobtour-norderstedt.de.