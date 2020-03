Kreis Segeberg. Die Bramstedter Feuerwehr sagt ihr Osterfeuer ab. Für ähnliche Feierlichkeiten im Landkreis ist wohl ebenso mit solchen Maßnahmen zu rechnen. Na, wenn schon – wenn es bei uns weiterhin so regnet wie nun schon seit Weihnachten, würde zu Ostern draußen sowieso nichts brennen.

Auch andere coronabedingte Ausfälle werden in der Praxis vielleicht gar nicht mehr als besonders schmerzhaft empfunden. Die abgesagte Müllsammelaktion „Sauberes Kaltenkirchen“ beispielsweise. Denn wenn alle in Quarantäne sind und nicht draußen unterwegs, macht niemand Kaltenkirchen dreckig. Müllsammeln wäre also überflüssig.

Eigentlich ziemlich prima. Und davon gibt’s mehr. In ihrer Eigenschaft als Bastion positiver Grundstimmung möchte diese kleine Kolumne ihre Leser in den düsteren Zeiten coronaviraler Bedrückung aufatmen lassen, solange dies die Lunge noch hergibt. Vielleicht stellen wir alle demnächst erstaunt fest, dass uns all die nun abgesagten Reisen, Messen, Veranstaltungen überhaupt nicht fehlen? Im Gegenteil – wir entdecken ganz neue Seiten in unserem Dasein? Möglicherweise machen wir den Frühjahrsputz endlich mal zu Hause anstatt draußen in Kaltenkirchen. Spielen mit den Kindern im Garten Fußball, anstatt das Wochenende bei Holstein Kiel oder beim HSV zu verbringen. Lesen „Harry Potter“, anstatt sich diese Zaubersaga zum vielfachen Preis eines Buches als Musical anzugucken. Kurzum, wir sind zu Hause. Endlich mal raus aus der Hektik. Hand aufs hoffentlich gesunde Herz: Haben wir uns das nicht schon immer gewünscht? Ganz nebenbei ersparen wir unserer Umwelt mangels Reisen, Messen, Veranstaltungen jede Menge Dreck und Emissionen. Greta darf endlich zur Schule gehen.

Vielleicht gelangen wir während der erzwungenen Schulpause zur Erkenntnis, dass Kinder auch ohne Schule erwachsen werden. Dann sparen wir uns das teure Bildungssystem, die ewig reparaturbedürftigen Straßen sowie megamanische Flughäfen, Konzerthallen und Fußballtempel. Vom Gesparten erhält jeder mindestens 5000 Euro bedingungslose Grundrente monatlich. Das Coronavirus verzweifelt an der unkaputtbaren Menschheit und sucht sich umgehend einen anderen Planeten.

Ich schätze allerdings, so einen wie unseren findet es im ganzen Universum nicht noch mal.