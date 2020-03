Kreis Segeberg. Jan Peter Schröder bleibt für weitere sechs Jahre Landrat des Kreises Segeberg. Mit großer Mehrheit wurde er vom Kreistag am Donnerstagabend in seinem Amt bestätigt: Für den parteilosen Schröder stimmten 46 der 56 Abgeordneten in geheimer Wahl. Neun Abgeordnete enthielten sich der Stimmen, ein weiterer Kandidat bekam eine Stimme.

Nach wochenlangen Diskussionen im Hintergrund verlief die Landratswahl zügig: Neben Schröder gab es zwei weitere Kandidaten, von denen aber keiner die Reise nach Segeberg angetreten hatte und auch deshalb keine Chance hatte, zum Chef der Kreisverwaltung gewählt zu werden.

Volkmar Bauer, Wirtschaftsförderer der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt, hatte seine Kandidatur kurz vor dem Wahltag zurückgezogen. Die Lübecker Kultursenatorin Kathrin Weiher, die als aussichtsreichste Gegenkandidatin galt, hatte schon vorher das Handtuch geworfen, weil sie sich nicht mit den Stimmen der AfD-Fraktion zur Landrätin wählen lassen wollte.

Landrat – Schröder kann sich keinen besseren Job vorstellen

Der 51 Jahre alte Schröder war am 1. September 2014 als Landrat angetreten. Seitdem, so sagte er in einer 15-minütigen Bewerbungsrede, hätten sich all seine Erwartungen erfüllt. „Ich habe eine Menge toller und spannender Erfahrungen gemacht.“ Gemeinsam mit Politik, Verwaltung und ehrenamtlichen Helfern sei eine Menge erreicht worden. Als Beispiele nannte er die Umorganisation des Rettungsdienstes, die Ausweitung des Glasfasernetzes, die Bewältigung der Folgen des Flüchtlingszuzugs oder entscheidende Schritte zur Haushaltskonsolidierung.

Auf den Gebieten des Straßen- und Radwegebaues gebe es in den nächsten Jahren noch viel zu tun, der demografische Wandel mit der Umgestaltung des Sozialbereiches bleibe eine große Herausforderung. Unter dem Strich kam Schröder zu diesem Ergebnis: „Mir fällt kein besserer Job ein, als Landrat des Kreises Segeberg zu sein.“

Die Kreistagsabgeordneten erfüllten ihm den Wunsch, weitere sechs Jahre die rund 1000-köpfige Kreisverwaltung zu leiten: Die Wiederwahl erfolgte ohne Diskussionen und Aussprache. Jan Peter Schröder war erfreut über das gute Wahlergebnis: „Ich nehme die Wahl von Herzen gerne an“, sagte er und bedankte sich bei den Politikern für das entgegengebrachte Vertrauen.

Schröder ist Jurist, arbeitete als Rechtsanwalt und war von 1998 bis 2002 Assessors im Rechtsamt der Stadt Norderstedt. Danach übernahm er im Kreis Segeberg die Leitung des Bereiches Rechtsangelegenheiten, Kommunal- und Schulaufsicht. Von 2005 an war er Geschäftsführer beim Landkreistag Mecklenburg-Vorpommern, ehe er sein Amt als Landrat im Kreis Segeberg antrat.