Kreis Segeberg. In der Kita am Storchengang in Norderstedt-Mitte kam es am Freitagmorgen zum Ernstfall. „Liebe Eltern! Die Kita bleibt heute geschlossen. Aus dem Umfeld einer Familie unserer Kita ist ein bestätigter Fall von Corona aufgetreten“, steht auf einem Aushang an der Tür. Was das bedeutet, ist klar: Das Gesundheitsamt des Kreises übernimmt. Mögliche Infektionsketten werden geprüft, jeder, der mit den Betroffenen Kontakt hatte, muss identifiziert und geprüft werden. Die Kita wird parallel akribisch gereinigt und desinfiziert.

Es zeigt sich, wie stark Kitas und Schulen die Dynamik der Verbreitung des Coronavirus beeinflussen können. Dass die Landesregierung wenige Stunden später entschied, dass von Montag, 16. März, an und bis zum Ende der Osterferien am 19. April alle Kitas und Schulen vorerst geschlossen bleiben, war die einzig richtige Maßnahme.

Obwohl dadurch die Sorge wächst, dass derzeit dringend gebrauchte Arbeitskräfte, also Ärzte, Krankenhauspersonal und Pfleger, nun ein Betreuungsproblem haben könnten. Ganz zu schweigen von Menschen, die für die Polizei, Feuerwehr und den Rettungsdienst arbeiten oder in den Firmen, Unternehmen und Betrieben als wichtige Arbeitskräfte fehlen.

Das Land hat verfügt, dass für Kinder der Klassen 1 bis 6 zunächst bis Mittwoch, 18. März, weiterhin eine Betreuung an den Schulen des Landes ermöglicht wird, an den Kitas gilt dies bis zum 20. März. Allerdings nur für Eltern und Alleinerziehende, die keine Alternativbetreuung haben und den genannten Berufe des öffentlichen Lebens angehören, der Justiz oder aus den Bereichen Energie, Wasser, Lebensmittel, Arznei sowie Schule und Kita.

Stadt sagt Veranstaltungen ab und schließt Gebäude

In der Norderstedter Stadtverwaltung tagt am Wochenende ein Krisenstab in wechselnden Zusammensetzungen mit Vertretern aller Fachbereiche, um Engpässe des öffentlichen Lebens der Stadt Norderstedt zu vermeiden. „Wir werden von Montagmorgen an eine dezentrale Betreuung für die Kinder der genannten Berufsgruppen in Schulen und Kitas vorhalten“, sagt Sprecher Bernd-Olaf Struppek. „Auch wenn wir noch nicht abschätzen können, über wie viele Kinder wir eigentlich reden. Da müssen wir den Montagmorgen abwarten.“ Die berechtigten Eltern sollen mit den Kindern ihre Schule oder Kita ansteuern. „Dort werden sie auf einen Ansprechpartner treffen. Oder auf einen Aushang, der sie über den Ort der Betreuung informiert.“

Das gesellschaftliche und kulturelle Leben der Stadt kommt nun auch gänzlich zum Erliegen. Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder entschied am Freitag, dass zunächst bis zum 10. April alle städtischen Veranstaltungen abgesagt werden. Dies gilt auch für Veranstaltungen der städtischen Gesellschaften, wie etwa der Stadtpark GmbH. Geschlossen bleiben von Montag an auch die Norderstedter Stadtbücherei mit ihren Filialen in den Stadtteilen sowie die Volkshochschule.

Das „Arriba“ ist ab 16. März bis vorerst 10. April dicht.

Foto: Arriba

Unterdessen macht man sich im Rathaus auch Gedanken um die eigene Arbeitsfähigkeit. Um die Mitarbeiter zu schützen, wird der Publikumsverkehr des Hauses eingeschränkt. „Wir wollen derzeit keine spontanen Rathausbesucher. Wir lassen derzeit nur Bürger mit fest vereinbarten Terminen zu“, sagt Struppek (alle wichtigen Nummern für die Terminvergabe in den Fachbereichen finden sich unter norderstedt.de auf der Homepage der Stadt).

Man bereite sich im Rathaus auch auf Szenarien mit steigenden Infektionszahlen vor. Dass Rathausmitarbeiter zunehmend von zu Hause aus arbeiten, sei dabei eine Maßnahme. In anderen, wichtigen Bereichen müsste das Personal aufgestockt und dafür aus anderen Bereichen abgezogen werden, so Struppek.

Ebenfalls ab Montag bis mindestens 10. April geschlossen: das Arriba-Erlebnisbad. Das Service- und Technikcenter der Stadtwerke Norderstedt und von wilhelm.tel sind vom 16. März bis 10. April nur telefonisch erreichbar unter den gängigen Rufnummern und zu den üblichen Öffnungszeiten.

Bei der Holstentherme in Kaltenkirchen ändert sich vorerst nichts. „Der Betrieb läuft ganz normal weiter, aber wir behalten die Situation im Auge“, so Geschäftsführer Torge Pfennigschmidt. Kaltenkirchens Bürgermeister Hanno Krause hat verfügt, dass bis zum 10. April keine öffentlichen Sitzungen stattfinden werden.

Die Paracelsus-Klinik in Henstedt-Ulzburg, die acht Intensivbetten und sechs Beatmungsgeräte hat, wird so bald wie möglich Kapazitäten frei halten. „Bereits geplante Operationen werden weiterhin durchgeführt. Neue Einbestellungen werden sorgfältig geprüft. Wenn medizinisch vertretbar, werden wir diese Operationen vorsorglich aufschieben. Davon nicht betroffen sind Patienten, die beispielsweise aufgrund einer onkologischen Erkrankung operiert werden müssen. Auch stärkste Schmerzen oder drohende Immobilität sind Indikationen, die den Aufschub einer Operation aus medizinischer Sicht nicht erlauben“, sagt Sprecherin Mareike Bramann.

Paracelsus-Klinik schafft Kapazitäten für Covid-19

Urlaubssperren im Haus gebe es derzeit nicht. Momentan werde zudem evaluiert, wie viele Mitarbeiter Betreuung für Kinder benötigen. „Wir werden aktiv auf die Betreuungseinrichtungen der Region zugehen, um flexibel und schnell für die Kinder unserer Mitarbeiter Betreuung organisieren zu können.“

In Henstedt-Ulzburg bleiben die zehn kommunalen Kitas bis auf jeweils eine gemischte Gruppe (Krippe, Elementar, Hort) geschlossen. Das Not-Angebot steht in der Betreuungszeit von 7 bis 17 Uhr ausschließlich Kindern zur Verfügung, deren Mütter oder Väter die erwähnten Ausnahmekriterien der Landesregierung erfüllen. Dies wird mittels Arbeitsbescheinigungen geprüft.

Die Sitzung der Gemeindevertretung am Dienstag, 17. März (19.30 Uhr), findet nach jetzigem Stand statt. Im Ratssaal werden jedoch besondere Vorkehrungen gelten. Am Eingang wird eine Einlasskontrolle durchgeführt, Teilnehmer müssen sich mit ihrem Personalausweis registrieren, dazu eine Telefonnummer angeben. Desinfektionsmittel werden bereitgestellt. Die VHS wird ihren Betrieb vermutlich einstellen, die Entscheidung fällt Sonntag. Die Gemeindebücherei ist bis 26. März geschlossen.

Diskotheken sollen Besucher stärker kontrollieren

Der Kreis Segeberg hat eine Allgemeinverfügung veröffentlicht, die sich an sämtliche Veranstalter richtet. So dürfen „Tanzveranstaltungen in geschlossenen Räumen“, etwa in Diskotheken wie dem „Alptraum“ (Norderstedt) und dem „Joy“ (Henstedt-Ulzburg), ab 50 Teilnehmern nur unter Auflagen stattfinden. Der jeweilige Veranstalter muss eine Kontaktliste mit dem eingesetzten Personal erstellen, beim Einlass muss möglich sein, dass Besucher mit Erkältungssymptomen auszuschließen. Dazu soll erfragt werden können, ob Gäste innerhalb der letzten 14 Tage aus einem Risikogebiet zurückgekehrt sind.

Weiter müssen öffentliche Veranstaltungen ab 50 Personen ab sofort mindestens 14 Tage im Voraus beim Ordnungsamt angemeldet werden. Dabei muss die Zusammensetzung der Teilnehmer unter Angabe regionaler/überregionaler Besucher, älterer Personen und solcher mit Grunderkrankungen, möglichen Teilnehmern aus Risikogebieten sowie Gästen aus den Bereichen Rettungsdienst, Gesundheitswesen und innere Sicherheit mitgeteilt werden.

Die Nordkirche hat eine aktualisierte Empfehlung an alle Gemeinden verschickt. „Die Nordkirche empfiehlt ausdrücklich, vorerst auf Gottesdienste und andere kirchliche Veranstaltungen zu verzichten“, so Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt.