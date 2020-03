Norderstedt. Wer in Norderstedt kann schon von sich behaupten, den Oberbürgermeister minutenlang so in die Mangel genommen zu haben, dass der auch noch seine helle Freude daran hatte? Inge Steenbuck hat’s getan. Und ist mit Hans-Joachim Grote unter ihre Heißmangel gekrochen. Norderstedts Ex-OB wollte nämlich wissen, wie die so funktioniert. Sie hat es ihm in aller Seelenruhe erklärt, und beide hätten gar nicht mehr aufgehört, miteinander zu schnacken.

Das ist zehn Jahre her und für Inge Steenbuck eine wunderbare Erinnerung an den 50. Geburtstag ihrer Firma. Zum 60. ist nun Schluss mit der Heißmangel Steenbuck an der Poppenbütteler Straße 117 in Glashütte. Aus Altersgründen stellt die 88-Jährige den Betrieb ein. 88? Kaum zu glauben! Erfrischendes Lächeln, leuchtende Augen, gepflegte Frisur – Jugendlichkeit und Freude am Tun sind Inge Steenbuck ins Gesicht geschrieben. Sie hat es gut gemacht während der vergangenen sechs Jahrzehnte, in denen sie wohl so an die zwei Waggonladungen Bettwäsche und Tischtücher mit faltenfreiem Ergebnis in der Mangel hatte. An Komplimenten fehlt es ihr somit nicht. „Ich höre viel Gutes“, sagt Inge Steenbuck. „Wenn die Kunden in der Tür stehen, drehen sie sich immer noch mal um mit den Worten: „Frau Steenbuck, was machen wir bloß, wenn Sie nicht mehr mangeln?“

Inge Steenbuck hatte eine glückliche Kindheit in Garstedt

Rückblende: In Garstedt wird die Älteste von sieben Geschwistern 1931 als Inge Stern geboren. Die Liebe zu Garstedt sei bis heute geblieben. „Ach, die Kindheit war einfach schön“, erzählt Inge Steenbuck am Esstisch ihres roten Backsteinhauses in Glashütte und streicht versonnen über das gestärkte Tischtuch. Mit diesen so unbeschwerten Momenten in der Natur. „Wir sind in Garstedt überall rumgestrolcht, haben Verstecken, Räuber und Prinzessin gespielt.“

Als sie nach dem Krieg 1945 die Volksschule verlässt, um einen Beruf zu lernen, ist da aber erst mal nichts. „Somit musste ich drei Jahre zu Hause bleiben und habe Kindermädchen für meine Geschwister gespielt“, sagt Inge Steenbuck. Und gleichzeitig Handball im Sportverein Garstedt. „Ich war Torwartin, und ich war gut.“

1953 lernte sie ihren späteren Mann in der Sporthalle kennen

Über den Vorstand des Vereins erhält sie die Möglichkeit, im Krankenhaus Ochsenzoll zu arbeiten. Erst auf Station. Wegen der sonntäglichen Handballspiele später in der krankenhauseigenen Wäscherei. Beim Geräteturnen in der Sporthalle lernt Inge Steenbuck im Jahr 1953 Jahre ihren Mann kennen – einen begnadeten Turner. Beim Bockspringen landet sie direkt in seinen Armen...

1954 wird geheiratet. Drei Jahre später kommt Sohn Uwe zur Welt. Ihren neuen Lebensmittelpunkt hat Inge Steenbuck mittlerweile im schwiegerelterlichen Haus an der Poppenbütteler Straße 117 in Glashütte gefunden. Hier wagt sie mutig den Schritt in die Selbstständigkeit und eröffnet am 15. März 1960 ihre Heißmangel. „Wir kratzten dafür unser ganzes Geld zusammen und bauten hinter dem Haus an“, sagt Inge Steenbuck.

Inge Steenbuck an der Miele-Mangel aus dem Jahr 1969.

Foto: HA / Michael Schick

Das Ehepaar wirft Werbezettel in die Briefkästen der Umgebung. Das Geschäft startet mühsam, profitiert jedoch zunehmend auch von den Neubaugebieten in Glashütte. In den Anfängen wird die Wäsche noch von Hand gewaschen, gebügelt oder gemangelt. Ein Novum seiner Zeit: der Hol- und Bringservice der Heißmangel Steenbuck. Den übernimmt zunächst der 2003 verstorbene Ehemann, später der Sohn. Als dieser nach dem BWL-Studium seine eigenen beruflichen Wege geht, stellt Inge Steenbuck den Lieferservice ein. Die Kunden haben ihr trotzdem die Treue gehalten.

Für die Nachfolgegeneration ist Mangeln jedoch heute oft kein Thema mehr: „Es ist halt so, dass die jungen Leute pflegeleichte Bettwäsche haben und gar keine Tischwäsche mehr, sondern Läufer. Die waschen sie durch, streichen sie einmal glatt, und dann kommen sie wieder auf den Tisch“, sagt Inge Steenbuck.

Seit einem Jahr habe sie deshalb nur noch einmal pro Monat Mangelware angenommen. Alle Stammkunden hätten sich drauf eingestellt – bis zum Schluss. Aber mit 88 ist noch lange nicht Schluss. Inge Steenbucks Pläne für die Zukunft? „Ich möchte gern hier in meinem Zuhause bleiben. Schaue ich aus dem Küchenfenster, dann blicke ich ins Grüne.

Gehen Freunde am Haus vorbei, winken wir uns zu“, sagt sie, die zweimal in der Woche in Harksheide an der Seniorengymnastik und immer dienstags an der Wassergymnastik im Arriba teilnimmt.

Sie habe hin- und her überlegt, sich bei Freudinnen das betreute Wohnen in Norderstedt angeschaut und festgestellt, dass sie bestimmt Heimweh bekomme. Nach ihrem Zuhause mit dem Garten und den wunderschönen Rosen, in dem sie sich so wohl fühle. „Ich bin doch noch im Leben“, sagt die politikinteressierte Groß- und Urgroßmutter, die das Geschehen in der Stadt aufmerksam verfolgt: „Mich interessiert, wie das so weitergeht in und um Norderstedt.“

So richtig lebendig wird es rund um die stillgelegte Miele-Mangel von 1969 noch mal am Donnerstag, 20. März. Denn dann wird gefeiert: In der Zeit von 14 bis 17 Uhr lädt Inge Steenbuck Kunden und Freunde des Hauses ein zu einem Empfang anlässlich des Firmenjubiläums, mit dem sie gleichzeitig den Firmenbetrieb einstellt und ihren neuen Lebensabschnitt einläutet.

Bei Häppchen und Sekt wird dann gemeinsam angestoßen auf „ein Stück Norderstedter Geschichte“.