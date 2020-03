Nahe . Es ist erst wenige Monate her, da schäumte Curt Gottschalk, den alle Welt nur Charly nannte, noch vor Temperament und Lebensmut. Als Produzent der aktuellen CD des einstigen Speedway-Weltmeisters Egon Müller nutzte er jede Gelegenheit, um seinen Schützling in die Medien zu bringen. Bei privaten Gesprächen kam es schon mal vor, dass er sich plötzlich vornüberbeugte, um zu zeigen, wie fit er noch ist: Dank täglicher Dehnübungen schaffte er es auch noch im Alter von 80 Jahren, bei durchgedrückten Knien mit den Handflächen den Boden zu berühren. Die unvermeidliche Schirmmütze rutschte ihm auch dabei nicht vom Kopf. Jetzt ist der Entertainer, Produzent und Künstlermanager Curt „Charly“ Gottschalk aus Nahe im Alter von 81 Jahren an seiner schweren Krankheit verstorben.

Nein, ein wirklich Großer war Charly Gottschalk nicht. Aber irgendwie hat er das deutsche Showgeschäft in den vergangenen 50 Jahren mitgeprägt. Es gibt kaum Schlagersängerinnen und -sänger, die nicht irgendwann mit Charly Gottschalk und seiner Ehefrau Christel in Kontakt gekommen sind. Einige hatten die beiden direkt unter Vertrag und steuerten deren Karriere, andere wurden von ihnen für viele Veranstaltungen gebucht und verdankten den beiden einen guten Teil ihres Wohlstands. Mit fast allen Größen der Vergangenheit verbinden sie besondere Erlebnisse: Sie veranstalteten Tourneen und Einzelkonzerte mit Chris Roberts, Howard Carpendale, Lena Valaitis, Bata Ilic, Marianne Rosenberg. Drafi Deutscher und vielen anderen. Alle Künstler verdienten ausgezeichnet, während die Gottschalks viel Arbeit hatten und finanziell gerade so über die Runden kamen.

Vossi Bär und Charly Caputnic waren ein kongeniales Duo

Das ändere sich erst durch zwei entscheidende Maßnahmen: Einerseits verpflichteten sie in der Zeit, als es die privaten Sender noch nicht gab, bekannte Radio-Moderatoren und schickten sie in die Diskotheken – eine Masche, die sehr erfolgreich war. Andererseits kletterte Charly Gottschalk selbst auf die Bühne und begeisterte als Charly Caputnic die Gäste von Zelt und Stadtfesten.

Und jetzt kommt ein Nachbar der Familie Gottschalk ins Spiel: Mit Uwe Voss bildete Charly Gottschalk ein kongeniales Duo, das mit ihrer „Action Disco“ über zwei Jahrzehnte für beste Unterhaltung in Norddeutschland sorgte. Vossi Bär und Charly Caputnic – mehr Spaß und Stimmung ging nicht. Uwe Voss, der spätere Geschäftsführer der CDU im Kreis Segeberg, erinnert sich: „Bereits bevor die Türen der Großraumdiscos geöffnet wurden, hatten sich stets lange Schlagen gebildet.“ Hunderttausende von Besuchern wurden von den beiden im Laufe der Jahre bespaßt. Ehefrau Christel sorgte im Hintergrund für die Technik und die Werbung. Auch bei der legendären Eröffnungsfeier der Kal­tenkirchener Großdisco „Mic Mac“ hauten Vossi Bär und Charly Caputnic kräftig auf die Pauke .

Mit dem Verleih von Veranstaltungstechnik im großen Stile sorgten die Gottschalks schließlich für ein weiteres finanzträchtiges Standbein. Als Charly Gottschalk vor fünf Jahren zu einem Erinnerungsfest nach Nahe einlud, kamen noch einmal viele Künstler zu einem „Familientreffen“ zusammen.

Charly wurde in aller Stille auf einem Waldfriedhof beigesetzt

Zuletzt betreute Charly Gottschalk den früheren Speedway-Weltmeister Egon Müller, mit dem er 2018 eine CD mit Rock-, Pop-, Country-, Latino- und Dance-Pop-Songs produzierte. Er legte sich ins Zeug und brachte den Sänger und Motorradfahrer ins Fernsehen, arrangierte Pressetermine und Rundfunk-Interviews. Für beide war es eine Win-win-Situation: Müller schaffte noch einmal den Sprung auf die Showbühne, Gottschalk konnte zeigen, dass er immer noch viele Fäden in der Hand hatte.

Jetzt ist der letzte Vorhang gefallen, die Scheinwerfer sind erloschen. Leise und bescheiden hat sich Curt Gottschalk von der Bühne verabschiedet. Mit Ehefrau Christel trauern viele Freunde und Wegbegleiter. Er wurde in aller Stille anonym auf einem Waldfriedhof in Kisdorf beigesetzt.