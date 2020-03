Kreis Segeberg. „Je langsamer sich das Virus verbreitet, desto besser können wir damit umgehen.“ Das hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit Bezug auf das Coronavirus (Covid-19) am Mittwoch erneut betont. Die Konsequenzen sind bis auf die unterste lokale Ebene spürbar. Märkte, Veranstaltungen, öffentliche Frühjahrsputze, alles steht infrage. Ein Überblick zur aktuellen Situation in der Region.



Freiwillige Feuerwehren: Das Kieler Innenministerium und der Landesfeuerwehrverband empfehlen, dass sich „freiwillige Feuerwehren insgesamt auf Einsätze konzentrieren sollten“, so Ministeriumssprecher Dirk Hundertmark. Heißt: Mitgliederversammlungen oder Ausbildungen sollen verschoben werden, damit die Bereitschaft nicht gefährdet ist. Die Bramstedter Feuerwehr ist schon einen Schritt weitergegangen und hat ihr Osterfeuer abgesagt. Das könnte auch in Norderstedt passieren. Mehr als 1000 Besucher kommen stets zum großen Feuer am Deckerberg, das diesmal am 11. April stattfinden soll. Bis 10. April gilt das Verbot von Veranstaltungen dieser Größenordnung. Sollte es verlängert werden, gäbe es kein Osterfeuer.



Kirchen: Die Nordkirche hat den Kirchengemeinden eine Reihe von Handlungsempfehlungen gegeben. Gottesdienste sollten nur in Absprache mit den Pröpsten abgesagt werden. Weitere Anregungen: Namenslisten der Besucher, ein gut gelüfteter, gereinigter Raum, Möglichkeiten für Handhygiene und Vermeidung von Körperkontakt. Martin Lorenz, Pastor der Emmaus-Kirchengemeinde, berichtet, dass „alle Besucher sehr verständnisvoll“ seien. „Teilnehmerlisten sind aber nicht praktikabel, die Kerngemeinde kennen wir sowieso.“

Auf eine Begrüßung per Händedruck verzichtet er. Und auch beim Abendmahl könnte es Veränderungen geben – etwa, dass sich Besucher nicht mehr einen Kelch teilen, sondern jeder einen separaten erhält. Offen ist, wie die Kirchen mit dem erfahrungsgemäß stärker frequentierten Osterwochenende umgehen. Und den Konfirmationen. „Da kommen bei uns 400 Leute“, so Lorenz.



Frühjahrsputze: Die für den 14. März geplante Müllsammelaktion „Sauberes Kaltenkirchen“ wurde abgesagt. „Ich habe mich aus aktuellem Anlass der Meldungen über das neue Coronavirus zur Vorsorge entschieden“, so Bürgermeister Hanno Krause. Der zeitgleich vorgesehene Frühjahrsputz in Bad Bramstedt ist ebenso betroffen. Bürgermeisterin Verena Jeske: „Für die Absage in diesem Jahr hat sicherlich jeder Verständnis. 2021 sind wir wieder dabei“. Anders ist es in Henstedt-Ulzburg, hier hält die Gemeinde am Termin fest. Treffpunkt ist am Sonnabend, 14. März, 9.30 Uhr am Bürgerhaus (Anmeldung 04193/96 34 52). Tangstedt lädt die Bürger zum Sammeln ein. Jeweils um 10 Uhr treffen sich die Menschen am Sonnabend auf dem Rathausplatz sowie den Dorfplätzen in Wilstedt und Rade, ab 12 Uhr gibt es Erbseneintopf in der Wilstedter Feuerwache.

Norderstedt ruft seine Bürger zwischen dem 14. und 20. März dazu auf, Grünanlagen, Spielplätze und Wegesränder vom Unrat zu befreien. Wer mitmachen will, meldet sich bei Petra Orth vom Betriebsamt (040/53 59 51 98) – sie vergibt Stadtputzsäcke und koordiniert die Abholung.



Stadtpark Norderstedt: Die Saison im Stadtpark Norderstedt beginnt am 1. Mai. Allerdings soll am Ostermontag (13. April) ein großes Familienfest stattfinden. Das Land hat bekanntlich bis 10. April Veranstaltungen ab 1000 Besuchern – eine solche wäre das Osterfest – untersagt. Diese Maßgabe könnte je nach Lage verlängert werden. „Wir warten bis Anfang April, ob wir es durchführen“, sagt Stadtpark-Geschäftsführer Kai Jörg Evers. Was ab Mai sein wird, weiß er noch nicht. „Wir können nichts anderes tun, als auf Sicht zu fahren.“



„Henstedt-Ulzburg erwacht“: Noch ist die Absage des Mittelaltermarktes in Henstedt-Ulzburg, der am kommenden Wochenende stattfinden soll, nicht offiziell. Gleichwohl wird die zweitägige Veranstaltung des Vereins „HU bewegt“ mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ausfallen. Ebenso würde es dann keinen verkaufsoffenen Sonntag geben.



Fußball: In der Regionalliga Nord fällt am Freitag die Partie zwischen dem SC Weiche Flensburg und dem VfB Lübeck aus – dort wurden über 1000 Fans erwartet, beide Clubs wollten kein Geisterspiel. Eintracht Norderstedt spielt am Sonnabend beim BSV Rehden (14 Uhr), das steht derzeit nicht infrage. „Wir halten uns an die Vorgabe der Ministerien“, sagt Norderstedts Vereinspräsident Reenald Koch. An diesem Sonnabend (14 Uhr) wird im Edmund-Plambeck-Stadion trotzdem gespielt, hier trifft der FC St. Pauli II im Derby auf Altona 93. Potenziell eine Begegnung mit vierstelliger Zuschauerzahl. Aber: „Es werden nur 900 Karten verkauft“, so Reenald Koch. Auf diese Weise soll gewährleistet werden, dass nicht mehr als 1000 Personen im Stadion sind.



Weitere Absagen, die dem Abendblatt bereits vorliegen, betreffen einerseits eine Lesung der Autorin Gabriella Engelmann (13. März) im Ellerauer Bürgerhaus. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Karten behalten ihre Gültigkeit, auf Wunsch wird der Eintritt erstattet. In Bad Bramstedt hat der Bürger- und Verkehrsverein sein für 22. März geplantes Frühlingsfest abgesagt. Im Psychosozialen Zentrum Norderstedt wird das trialogische Seminar (18. März) auf unbestimmte Zeit verschoben. Die CDU im Kreis Segeberg will bis Ende der Osterferien keine Veranstaltungen mehr durchführen – so wird der Kreisparteitag (15. April) nicht stattfinden.



Der Segeberger Kreistag kommt heute (18 Uhr) zusammen und wählt den neuen und alten Landrat. Besucher sollen ihren Gesundheitszustand genau überprüfen. Wer Erkältungssymptome aufweist oder kürzlich aus einem der ausgewiesenen Risikogebiete zurückgekehrt ist, wird gebeten, nicht teilzunehmen. Und für den Fall, dass im Nachhinein in Zusammenhang mit der Sitzung ein Covid-19-Verdachtsfall auftritt, müssen sich alle Anwesenden mit Name und Telefonnummer in eine Liste eintragen.