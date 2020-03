Corona-Hotline steht nicht still

Kreis Segeberg. Das Corona Virus und seine Folgen – auch im Kreis Segeberg gibt es derzeit im Berufsalltag der Menschen, im gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben kaum ein anderes Thema. Das Abendblatt hat sich umgehört – eine Beschreibung der Lage.

Die Stadtverwaltung: Norderstedts Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder hat das ganze Wochenende über Vorschriften zum Thema Corona gebüffelt. „Das Land lässt uns Kommunen mit der Verantwortung alleine“, sagt sie. „Es wäre schön, wenn es mal klare Ansagen aus Kiel geben würde, die für alle gelten.“ Sportlerehrung? Abgesagt. Feuerwehrversammlung? Abgesagt. Aber was ist mit kleinen Konzerten oder Vorträgen? „Die lassen wir zu, weil der Rahmen überschaubar ist.“ Am Dienstagnachmittag kommt endlich die klare Ansage aus Kiel: Ministerpräsident Daniel Günther untersagt bis 10. April im ganzen Land Veranstaltungen ab einer Größe von 1000 Besuchern. „Wir müssen die Infektionsketten unterbrechen“, sagt Günther. „Wir wollen Menschen schützen, insbesondere ältere, die ein höheres Infektionsrisiko haben.“ Grundsätzlich empfiehlt Gesundheitsminister Heiner Garg, dass alle Veranstaltungen, die nicht unbedingt nötig sind, abgesagt werden sollten. Bremse dies die Ausbruchsdynamik, seien weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens nicht ausgeschlossen.

In Norderstedt wurde das Shantychor-Treffen in der „TriBühne“ abgesagt und auf März 2021 verschoben. „Das war fast ausverkauft mit 800 Gästen und 100 bis 200 Künstlern – und einer Besuchergruppe, die als eher gefährdet gilt“, sagt Rajas Thiele-Stechemesser, Geschäftsführer der Mehrzwecksäle Norderstedt. Darüber hinaus soll jetzt „von Fall zu Fall“ entschieden werden.

Karl-May-Spiele: „Wir nehmen die Situation sehr ernst, bewahren aber Ruhe“ sagt Ute Thienel, Geschäftsführerin der Segeberger Karl-May-Spiele. Die Premiere sei erst in dreieinhalb Monaten, die letzte Vorstellung erst in einem halben Jahr. Der Vorverkauf laufe sehr gut. „Bislang haben wir keinen Grund zur Annahme, dass unsere Gäste ihren Besuch am Kalkberg infrage stellen.“

Auch die Konzerte am Kalkberg sind momentan nicht in Gefahr, weder das „Felsenburgfestival“ am 2. Mai, noch die Schlagernacht am 9. Mai, die Sarah-Connor-Konzerte am 16. und 17. Mai und die Santiano-Konzerte am 21. und 22. Mai. Der Veranstalter Förde Show Concept aus Flensburg hat den Kartenverkauf nicht gestoppt. „Wir planen so, als ob es stattfinden wird“, teilt das Unternehmen mit.

Senioreneinrichtungen: Den vom Kieler Gesundheitsministerium empfohlenen Besucherstopp im Altenheim hält Gunnar Löwe für nicht umsetzbar. „Wir können den Kindern nicht verbieten, ihre Eltern in den Einrichtungen zu besuchen“, sagt der Geschäftsführer des Seniorenheims Scheel in Norderstedt. „In unseren Häusern gibt es ohnehin erhöhte Hygieneanforderungen.“ In den Eingangsbereichen stünden Spender mit Desinfektionsmitteln. Notfallpläne seien vorhanden. So auch im Seniorenheim Hog’n Dor am Alten Kirchenweg. Hausleiterin Patricia Adams gibt täglich Hygienetipps über die Hauszeitung. Hygienemittel seien ausreichend vorhanden.

Die Corona Hotline 116 117: Bei der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein in Bad Segeberg sitzt medizinisch geschultes Personal an den Telefonen und berät die Anrufer. Bis zu 3900 sind es pro Tag – normal seien etwa 900, sagt Sprecher Delf Kröger. „Wir haben die Anzahl der Mitarbeiter an den Telefonen aufgestockt.“ Mit jedem besorgten Anrufer werde ohne Zeitdruck gesprochen. „Wir versuchen, die Anrufer zu beruhigen“, sagt Delf Kröger.

Kita und Schule: Noch sind in den Kindereinrichtungen Desinfektionsmittel ausreichend vorhanden. „Wir achten darauf, dass sich die Eltern die Hände desinfizieren und die Kinder gründlich die Hände waschen“, sagt Martin Alsleben von der Albert-Schweitzer-Kita am Schulweg in Norderstedt. In der Kindertagesstätte Am Böhmerwald in Norderstedt wurde der Hygieneplan überarbeitet, aktuell wird alles doppelt und dreifach gereinigt.

Schulleiterin Heike Schlesselmann vom Coppernicus Gymnasium bekommt von der Landesregierung fast täglich neue Informationen, vor allem zu geplanten Auslandsfahrten der Schulklassen. Überall in der Schule sind Hygienehinweise verteilt, Desinfektionsmittel gibt es nicht. „Auf den Schultoiletten haben wir Seife, mehr nicht.“

Die Wirtschaft: Die Börsen kollabieren, es droht Rezession. Viele Mittelständler blicken in eine ungewisse Zukunft. Firmen bitten vermehrt bei der Agentur für Arbeit in Elmshorn um Beratung. „Caterer, Hotels, Reisebüros, Reiseveranstalter“, sagt Sprecher Gerold Melson. „Viele beantragen Kurzarbeit. Sie wollen die Fachkräfte nicht entlassen. Kurzarbeitsgeld ersetzt nicht den vollen Lohn, aber es ist die Möglichkeit, eine Durststrecke zu überwinden.“

Kurzarbeit hat auch Andreas Herrmann, Geschäftsführer von Herrmann Touristic an der Rathausallee, für seine fünf Mitarbeiter beantragt. Die Lage sei prekär. „Wir sitzen hier, haben alle zu tun – aber mit Stornierungen.“ Kreuzfahrten in Asien wurden abgesagt. Nur noch verhalten werde gebucht.

Lutz Frank, Kreisvorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) berichtet von nur vereinzelten Stornierungen im ländlichen Teil des Kreises. In Norderstedt aber ist die Lage ernster. Das Best Western Hotel Schmöker-Hof verzeichnete alleine letzte Woche durch stornierte Buchungen Umsatzeinbußen von etwa 20.000 Euro. Viele Geschäftsreisen seien abgesagt worden. Ebenso stark hat es das Hotel Dreiklang in Kaltenkirchen getroffen. Inhaber Uwe Heimann spricht von einem Minus beim Umsatz von bis zu 30 Prozent. Neu eingestellte Mitarbeiter mussten entlassen werden.

Ein Norderstedter Unternehmen hingegen hat Hochkonjunktur: Die Firma Schülke & Mayr, die verschiedene Produkte zur Infektionsprävention herstellen – für Krankenhäuser, Ärzte, die Pflege, Rettungsdienste, aber auch für den Verkauf in Apotheken. Sprecherin May-Britt Conradi. „Wir haben die notwendigen Maßnahmen zur Erhöhung unserer Produktion und Lagerbestände ergriffen, um den gestiegenen Anforderungen an Desinfektionsmitteln und den Bedürfnissen unserer Kunden, insbesondere im Gesundheitswesen, gerecht zu werden.“

Die Agentur für Arbeit in Elmshorn informiert Unternehmen über Kurzarbeit am Mo 16.3, 14.00, im BiZ Elmshorn, Bauerweg 23, Anmeldung: elmshorn.arbeitgeber@arbeitsagentur.de

