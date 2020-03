Völlig von der Klorolle – dank des Coronavirus

Kreis Segeberg. In Henstedt-Ulzburg gab es den ersten Corona-Fall in unserem Landkreis. Und schon geht es los: Es wird gehamstert, als stünde der Weltuntergang bevor.

Wobei, würde die Welt untergehen, bräuchte man eigentlich keine Vorräte mehr. Aber Logik scheint in diesen episch-epidemischen Zeiten ohnehin eine untergeordnete Rolle zu spielen. Eher regiert das Prinzip der selbsterfüllten Prophezeiung. Erst fällt die panische Meute wie ein Heuschreckenschwarm über die Supermärkte her und knallt sich die Einkaufswagen mit drögen Teigwaren und Dauerwurst voll – um sich nach vollzogenem Beutezug selbstbestätigend auf die Schultern zu klopfen: „Siehste, es gibt keine Nudeln mehr – Katastrophe ist da, haben wir ja gesagt!“ Verschwörungstheoretiker vermuten bereits hinter dem plötzlichen Auftritt von Corona die abgefeimte Marketingaktion eines Dosenfleischfabrikanten. Mysteriös: Schon sind auf einen Schlag alle Dosen verkauft, denen man sonst bei der Inventur mühsam ein neues Ablaufdatum über das alte stempeln musste.

Ich freue mich jetzt schon auf den Sommer 2023, wenn ich meine Umwelt mit dem köstlichen Duft frischen Grillguts quäle, während alle anderen monatelang ausschließlich Corned Beef aus Dosen löffeln, die andernfalls ihre Haltbarkeit überschreiten. Überhaupt werde ich demnächst vieles sehr günstig erwerben können. Die Händler füllen ihre leeren Regale in Windeseile wieder auf, doch es kommen kaum noch Kunden. Denn die sind ja auf Jahre eingedeckt mit Vorräten. Also gehen die Preise in den Keller, damit überhaupt irgendwas verkauft wird. Ich benötige dann nur noch einen Bruchteil meines bisherigen Haushaltsgeldes. Vom Gesparten gehe ich auf eine mehrmonatige Traumreise. Die gibt es ebenfalls für fast umsonst, weil Hotels und Verkehrsmittel brach liegen und die wenigen Reisewilligen mit Dumpingpreisen locken. Ich will zwar nicht unbedingt verreisen. Aber ich muss.

Zum Hotelzimmer gehört nämlich auch ein Bad mit Klorolle. Letztere ist zu Hause nicht mehr zu kriegen. Alle ausverkauft. Corona und die Hamsterpanik, Sie wissen schon. Gut für mich. Ich mache auf dem Hotelzimmer-WC mein Geschäft. Nicht, wie Sie denken. Ich nehme die täglich nachgelegte, vierlagige Klorolle. Abwickeln, Lagen trennen, aufwickeln – fertig sind vier einlagige Klorollen, die ich meinen Panikkunden nach Hause schicke, wo man mir diese Mangelware mit Gold aufwiegt.

Und schon kann ich mir eine weitere Woche Urlaub leisten.