Bad Segeberg. Als smarter Traumschiff-Kapitän ist er gut in Erinnerung, aber Sascha Hehn kann auch anders. Und zwar ganz anders: Mit fiesem Gesichtsausdruck, die Augen hinter einer Sonnenbrille verborgen und mit grauem Bart als i-Tüpfelchen – so präsentiert sich der Sonnyboy der Nation im Westerndorf Indian Village den vielen Medienvertretern. Zusammen mit seiner Kollegin Katy Karrenbauer soll er in diesem Sommer die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg veredeln. Der sonst so sanfte Schwiegermutter-Liebling spielt den Fiesling Grinley in der Inszenierung „Der Ölprinz“. Katy Karrenbauer bleibt ihrem herben Image treu: Sie führt als resolute Rosalie Ebersbach einen deutschen Siedlertreck an.

Sascha Hehn, der mit seinen 65 Jahren so gar nicht wie ein Rentner aussieht, wirkt nur grimmig, wenn er auf seinem Pferd sitzt. Nachdem er seine Runde im Indian Village gedreht hat und aus dem Sattel steigt, ist er wieder der charmante Sonnyboy, der auf jede ernst gemeinte Frage eine lustige Antwort gibt und ansonsten jeden spüren lässt, dass er so richtig Lust hat, den Wilden Westen von Bad Segeberg aufzumischen.

Dafür hat er sogar seine längst verschütteten Reitkenntnisse wieder aufgefrischt. „Seit 38 Jahren habe ich nicht mehr im Sattel gesessen, aber jetzt traue ich mich wieder.“ Um wieder in Schwung zu kommen, hat er schon vor einer Woche in Bad Segeberg sein Quartier bezogen und mit Reitstallchefin Sylvia Kassel und Pferdewirtin Hanna Schattner fleißig trainiert. Der erste Auftritt vor den Kamerateams und Fotografen klappt tadellos.

Katy Karrenbauer (57) sitzt nicht auf dem Pferderücken, sondern in einer Kutsche. Sascha Hehn mag der bekanntere Schauspieler sein, aber seine Kollegin ist zurzeit mit Sicherheit die gefragtere im Film- und TV-Geschäft: Alleine für 2019 war sie mit 18 nationalen und internationalen Produktionen in der Internet Movie Database gelistet. Mehr geht eigentlich nicht.

Auch 2020 hat sie gut zu tun. Kaum zu glauben, dass sie noch Zeit findet, gut vier Monate in Bad Segeberg zu verbringen, um sich auf die Proben und Aufführungen zu konzentrieren. Aber sie freut sich und lässt durchblicken, dass sie viele Karl-May-Ensemble-Mitglieder kennt und schätzt: Zum Beispiel Joshy Peters, Winnetou-Darsteller Alexander Klaws und natürlich Sascha Hehn, „mit dem ich mich erstklassig verstehe“. Sie sagt das mit der markant-rauen Stimme, die nach 404 „Frauenknast“-Episoden zwischen 1997 und 2010 ihr Markenzeichen ist. Die Karl-May-Spiele kennt Katy Karrenbauer schon lange als Zuschauerin, mit Ex-Winnetou Gojko Mitic hat sie einst sogar gefilmt.

„Der Ölprinz“ mit Alexander Klaws in der Rolle des edlen Apachenhäuptlings Winnetou hat am Sonnabend, 27. Juni, Premiere in der Segeberger Freilichtarena am Kalkberg. Beginn: 20.30 Uhr. Bis 6. September wird jeweils donnerstags bis sonnabends ab 15 und 20 Uhr, sonntags ab 15 Uhr, gespielt. Tickets gibt es zwischen 13,50 und 31,50 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder online unter bestellung@karl-may-spiele.de. Weitere Informationen unter www.karl-may-spiele.de im Internet.