Norderstedt. Sie wünscht Norderstedt zum 50. Geburtstag weiterhin Wachstum und freut sich sehr, der Stadt, in der sie fast ein Vierteljahrhundert mit ihrer Familie lebte, ein Geburtstagskonzert geben zu können. Am Montag, 6. April, gastiert die bekannte Pianistin Lilya Zilberstein in der „TriBühne“.

1991 zog sie in die Stadt, fühlte sich wohl in der grünen Idylle am Langen Kamp. Von hier aus reise sie zu den Konzertsälen in aller Welt, nach Lissabon, Paris und London, Minneapolis und New York. Lilya Zilberstein ist ein Weltstar am Flügel, mit Duo-Partnern Martha Argerich und Geiger Maxim Vengerov.

Sie spielt unter anderem als Solistin mit den Berliner und den Wiener Philharmonikern, mit dem London und dem Chicago Symphony Orchestra und an der Mailänder Scala. 2009 wurde sie zur Professorin an die Hamburger Musikhochschule berufen, 2015 als erste Frau überhaupt an den Lehrstuhl Klavier an der Wiener Universität.

Während ihrer Norderstedter Zeit dockte Lilya Zilber­stein immer wieder zu Hause an, bei Ehemann und Solo-Trompeter Alexander Gerzenberg und den Söhnen Daniel, heute 29 Jahre, und Anton (23). Ehemann Alexander hat sie am Moskauer Gnessin-Institut kennengelernt. 1988 heirateten sie. „Alles, was ich erreicht habe, habe ich mit Alexander und den Kindern erreicht“, sagt Lilya Zilberstein.

Beliebt waren am Gymnasium stets die Familienkonzerte

Beide Söhne sind ebenfalls Pianisten. Sie machten am Norderstedter Coppernicus-Gymnasium ihr Abitur, holten erste Preise bei „Jugend musiziert“ und den Charlotte-Paschen-Preis für herausragende musikalische Leistungen. Beliebt waren die Familienkonzerte mit ihren Eltern am „Copp“. „Das gehört einfach dazu, wenn man Söhne hat“, sagt Zilberstein. Heute ist Daniel ein gefragter Liedbegleiter, Anton studiert Klavier in Köln.

Ihrer berühmten Mutter gelang der internationale Durchbruch 1987 mit dem sensationellen, weil selten vergebenen ersten Preis beim Busoni-Wettbewerb in Bozen. Seitdem zählt Lilya Zilberstein weltweit zur ersten Pianisten-Garde. Doch durch ihre bescheidene Art ohne Allüren und Affären kommt sie in den Boulevard-Medien kaum vor. Will sie auch nicht. Lilya Zilberstein überzeugt durch ihre Kunst, ihre Virtuosität und ihre Art, vor allem die sogenannten großen Russen zu interpretieren, allen voran Sergej Rachmaninow. Ihre Einspielungen der Klavierkonzerte mit Claudio Abbado und den Berliner Philharmonikern gelten als legendär.

Das Talent der Pianistin wurde früh erkannt

Lilya Zilberstein stammt aus einer „musikfreien“ Familie. Mutter, Vater und Bruder sind Ingenieure. Sie aber hatte den Traum, Pianistin zu werden. „Ich habe dafür gekämpft, Chancen zu bekommen, und ich habe sie genutzt“, sagt Lilya Zilberstein. Als Kind habe sie viel gesungen, etwa auf Spaziergängen durch einen Kurgarten. Sie ging von Bank zu Bank und fragte die Menschen: „Möchten Sie, dass ich Ihnen etwas vorsinge?“ Eine ältere Dame erkannte das absolute Gehör und die Musikalität der damals Vierjährigen und förderte sie – Klavierunterricht mit fünf Jahren, Aufnahme an der Moskauer Gnessin-Spezialmusikschule mit sechs Jahren, Lob und Preise. Doch die Aufnahme am berühmten Moskauer Konservatorium wurde ihr ebenso verweigert wie die Teilnahme am Tschaikowsky-Wettbewerb. Der Grund wurde nicht einmal kaschiert. Lilya Zilberstein ist Jüdin. In der Sowjetunion war es Juden verboten, ihre Religion auszuüben. Es herrschte offener Antisemitismus.

Heute ist Lilya Zilberstein auch als „Retterin“ vieler Konzerte bekannt, denn ihr fulminantes Notengedächtnis, ihre Nervenstärke und ihr großes Repertoire geben ihr das Fundament, jederzeit und überall den Part am Flügel zu übernehmen. Klar, dass sie ihre Konzerte auswendig spielt.

Konzert Lilya Zilberstein, Montag, 6. April, 20 Uhr, „TriBühne“, Rathausallee 50. Karten zu 29, 25 und 19 Euro gibt es im Vorverkauf, unter Telefon 040/30 98 71 23 und unter www.tribuehne.de im Internet. Das Programm: 24 Variationen in D-Dur über Venni Amore von V. Righini und der Appassionata, Sonate f-Moll, Opus 57 von Ludwig van Beethoven. Quelques danses, Opus 26, von Ernest Chausson, Präludium und Fuge gis-Moll, Opus 29, von Sergej Tanejev, Sonate Nr. 1, Opus 12, von Dmitrj Schostakowitsch.