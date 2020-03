Kaltenkirchen. Am Ende war der Druck offenbar zu groß: Alle sechs Aufsichtsratsmitglieder des Kaltenkirchener Bauvereins haben mit sofortiger Wirkung ihre Mandate niedergelegt. Damit hat der Aufsichtsrat seine Konsequenz aus dem Zerwürfnis mit dem Vorstand gezogen. „Ganz offensichtlich ist es uns nicht gelungen, die Entscheidungen, die wir getroffen haben – und die auch uns nicht leicht gefallen sind –, so zu erklären, dass sie auch ohne Kenntnis der näheren Einzelheiten verstanden werden“, heißt es in einer öffentlichen Erklärung. Angesichts der „zahlreichen Diffamierungen“ sei nur der Rücktritt geblieben.

Auf einem Informationsabend in der vergangenen Woche, zu dem 400 Mitglieder kamen, wurde mehrfach der Rücktritt des Aufsichtsrates gefordert. Ein Großteil der Genossenschaft konnte die Entscheidung, das Vorstandsmitglied Martina Bennert zu kündigen, nicht nachvollziehen. Bennert hatte dem Bauverein von dem Kauf des Bade-Grundstücks in Henstedt-Ulzburg abgeraten. Ein Kurzgutachten bestärkte sie, dass das Geschäft zu risikoreich sei. Daraufhin wurde Bennert freigestellt – der genaue Grund ist nicht bekannt.

„Martina Bennert hat ihre Aufgaben im Bauverein bis zum Beginn der Auseinandersetzungen treu und gewissenhaft erledigt“, heißt es in der Mitteilung des Aufsichtsrates. Ihre vorläufige Amtsenthebung habe nicht daran gelegen, dass sie im Bauvorhaben Bade eine andere Auffassung vertreten habe. „Vielmehr wäre es sogar ihre Pflicht gewesen, den Aufsichtsrat frühzeitig auf etwaige Bedenken hinzuweisen. Eben dies hat sie jedoch nicht getan.“

Martina Bennert wurde freigestellt.

Foto: BVK

Bernd Logemann, der seit 1990 im Aufsichtsrat des Bauvereins tätig war, geht in einer Mail an das Abendblatt noch weiter und greift Bennert und ihre Unterstützer direkt an: Der Aufsichtsrat sei immer gesprächsbereit gewesen. Bennert habe allerdings alle Gespräche abgelehnt. „So hat sie sich selbst vom Verhinderer eines für den Bauverein wichtigen Geschäfts zum Opfer gemacht“, sagt Logemann. Und weiter: „Leider sehen die ganzen Sympathisanten es aus der rosaroten Bennert-Brille, die natürlich mit ihrem Kleinkram bei den Mietern gepunktet hat.“ Mit „Kleinkram“ meint Logemann Reparaturen in den Objekten der Genossen, die sofort erledigt wurden. Des Weiteren beschuldigt Logemann unter anderem den früheren Aufsichtsratsvorsitzenden Wolfgang Lange, der sich für Bennert einsetzte, als „Selbstdarsteller, denen fremdes Leid total egal ist“. Weiter heißt es in seinem Schreiben: „Ach nein, es gibt ja noch das Opfer Frau Bennert, das von ihnen hofiert wird.“

Das Kurzgutachten einer Hamburger Kanzlei besagt, dass der Aufsichtsrat unter seinem Vorsitzenden Johann Fuhlendorf Frau Bennert zum Kauf des Bade-Grundstücks gedrängt haben soll. Bennert selbst möchte sich zum Rücktritt des Aufsichtsrates und den Vorwürfen ihr gegenüber nicht äußern. Sie wird auf der Mitgliederversammlung, die nun einberufen werden muss, Stellung beziehen. „Ich schaue nach vorn. Ich möchte den Bauverein voranbringen und habe eine Menge Ideen“, sagt sie.

Die Mitgliederversammlung muss nun zwei Entscheidungen treffen. Zum einen muss ein neuer Aufsichtsrat gewählt werden. Theoretisch könnten sich auch die zurückgetretenen Mitglieder erneut zur Wahl stellen. Und zum anderen muss über die Abberufung von Martina Bennert entschieden werden. Auf dem Infoabend, den der Aufsichtsrat einberufen hatte, um mit den Vorwürfen gegen sich aufzuräumen, richtete sich die Stimmung gegen ihn. Andreas Breitner, Direktor des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen, begrüßte indes den Rücktritt: „Der Aufsichtsrat hat einen wichtigen Schritt zum Neuanfang der Genossenschaft gemacht.“