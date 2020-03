Norderstedt. Wie sieht die Zukunft in der Bankenlandschaft aus? Welche Ansprüche gibt es an die Mitarbeiter? Das waren entscheidende Fragen, als die Norderstedter Bank ihr größtes Projekt anging: den Neubau der Bankenzentrale. 15 Millionen Euro haben Martin Weber und sein Vorstandskollege Reiner Schomacker in den markanten Bau am Kreisel Ochsenzoller Straße/Berliner Allee investiert. Rote Ziegel und viel Glas – entstanden ist ein moderner Kubus mit drei bis vier Etagen, ein Tor zum Herold-Center, repräsentativ, zugleich aber schnörkellos und solide, wie es sich für eine Genossenschaftsbank gehört – das hatten die Vorstände schon beim ersten Spatenstich Ende 2017 gesagt.

Der Umzug aus dem angestammten Firmensitz an der Ochsenzoller Straße wurde nötig, weil dort der Platz nicht mehr reichte. „Wir wollten dahin, wo die Menschen sind und in den wirtschaftlichen Mittelpunkt der Stadt rücken“, sagt Martin Weber. Und das sei das Herold-Center. Der Einkaufsstandort habe durch Saturn, die Erweiterung von Karstadt und die Süderweiterung deutlich an Attraktivität gewonnen. Die Bank wolle davon profitieren. Diese Prämisse galt auch, nachdem sich die Norderstedter Bank 2018 mit der Volks- und Raiffeisenbank Itzehoe zur Volksbank Raiffeisenbank eG, kurz VReG, zusammengeschlossen hatte.

„Wir haben uns viele Banken angesehen und uns für die jetzige Lösung entschieden“, sagt Weber. Nun sind die Bauarbeiten weitgehend beendet, der Betrieb läuft. Die Kunden betreten einen offenen Eingangsbereich mit Tresen, der eher an eine Hotellobby als an eine Bank erinnert. Wer warten muss, nimmt in bequemen Sesseln Platz, bekommt auf Wunsch Kaffee oder Wasser.

Blick ins offen gestaltete Foyer, das an eine Hotellobby erinnert.

Foto: Michael Schick

Acht Beratungszimmer stehen zur Verfügung, um Baufinanzierung oder Geldanlage persönlich zu besprechen. In jedem Raum zeigt das Geldinstitut seine Verbundenheit mit Norderstedt – die 1896 gegründete Spar- und Darlehenskasse Garstedt war die Keimzelle der einzigen Bank mit einer Zentrale in Norderstedt. An den Wänden springen Landschaftsbilder, der Bustan im Stadtpark oder das Alte Garstedter Rathaus ins Auge – vier mal zwei Meter große Impressionen. „Die hat uns der Fotoclub Norderstedt zur Verfügung gestellt“, sagt Weber. Norderstedt ist auch namentlich allgegenwärtig, die Beratungszimmer tragen die Namen der Stadtteile.

Dass die Bank sich in der Region verwurzelt sieht, wird auch beim Blick auf die Ausschreibungen deutlich: „Wir haben die Aufträge an Handwerker aus Norderstedt und Umgebung vergeben“, sagt Weber. Zum einen handele es sich um Kunden, zum anderen konnten sich die Gewerke gut miteinander abstimmen. Mittags hätten Handwerker aus unterschiedlichen Branchen mehrfach gemeinsam gegrillt.

Und schon blickt Weber voraus. Die Arbeitswelt ändere sich. Homeoffice werde wichtiger. Daher seien alle 60 Mitarbeiter im neuen Bankenhaus mit Laptops ausgestattet und könnten so jederzeit von zu Hause aus arbeiten. Zunehmend präge Teamarbeit die Jobs, Aufgaben würden gemeinsam erledigt, viele Absprachen seien nötig. Dafür gibt es im Neubau Besprechungszonen, wo sich die Beschäftigten abstimmen können, ohne die anderen bei der Arbeit in den Büros zu stören. Extra große und opulent eingerichtete Chefzimmer gibt es nicht. Flache Hierarchien lautet das Leitmotiv. „Wir wollen ein Klima schaffen, in dem sich unsere Mitarbeiter wohl und motiviert fühlen“, sagt Weber

Das Alte Garstedter Rathaus - mit überdimensionalen Fotos an den Wänden will die Bank ihre Verbundenheit zu Norderstedt dokumentieren.

Foto: Michael Schick

Das oberste Stockwerk ist für Veranstaltungen reserviert. Vereine, Institutionen und Unternehmen können die Etage mieten, wobei sich der Raum flexibel gestalten lässt, maximal 120 Plätze bietet, oder auch nur 40. Catering kann dazu gebucht werden. Die Dachterrasse, Zuflucht für die Raucher, bietet einen Blick über Norderstedt, allerdings nicht unbedingt auf die schönsten Facetten der Stadt. Natürlich will die Bank mit dem Veranstaltungsraum auch Einnahmen erzielen und neue Kunden gewinnen. Genauso wie mit den Co-Working-Places – kleinen, voll ausgestatten Büros, die die Bank an alle vermietet, die für einen begrenzten Zeitraum einen oder mehrere Arbeitsplätze brauchen. Sechs Plätze gibt es in den vier Büros, möbliertes Beratungszimmer und Kaffee-Lounge inklusive. „Wir denken dabei an Start-ups und wollen mit jungen Unternehmern ins Gespräch kommen“, sagt Weber. Eine erste Anfrage für die modernen Arbeitsplätze in einem Gebäudeteil des Neubaus, der vom Bankenbereich getrennt ist, gebe es schon.

Stolz sei er auf einen Gebäudeteil unter der Erde: Die Tiefgarage bietet 44 Stellplätze, aber, wie Weber, sagt, nicht diese üblichen engen Boxen, in die die Kunden mit einem größeren Fahrzeug kaum noch hineinkommen, geschweige denn aussteigen können.

Schomacker und Weber sehen im Neubau „ein klares und zukunftsorientiertes Bekenntnis zum Standort Norderstedt und zur Region“.