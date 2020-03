Henstedt-Ulzburg. „Das Ergebnis steht. Es wird keine Stichwahl geb...“ – der Rest des Satzes von Henstedt-Ulzburgs Wahlleiter Colja Peglow geht um 19.13 Uhr in Jubel und Applaus unter. Die Großgemeinde bekommt erstmals eine Bürgermeisterin. Ulrike Schmidt ist es gelungen, bereits im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit zu gewinnen. Exakt 53,17 Prozent der Wähler haben für die 46 Jahre alte, parteilose Kandidatin der SPD gestimmt, umgerechnet waren es 5548 Personen. Ein deutlicher Erfolg, der zweitplatzierte Holger Diehr kam nur auf 32,97 Prozent.

Schmidt gewinnt 16 von 17 Wahlbezirken

Das bemerkenswerte Resultat – allgemein waren ein enges Duell zwischen Schmidt und Diehr und eine Stichwahl erwartet worden – hatte sich schon früh abgezeichnet. Als bis 18.40 Uhr die Ergebnisse der ersten drei Wahllokale eintrudelten, stand der Vorsprung bereits bei über 20 Prozent. Das war ein starkes Indiz. Kurz darauf kam Holger Diehr, den CDU, FDP und BfB gemeinsam nominiert hatten, in den Ratssaal. „Das sieht nicht gut aus“, konstatierte er und schien sich bereits damit abzufinden, dass es an diesem Abend nicht für ihn reichen würde.

Amtsinhaber Stefan Bauer, der nicht erneut angetreten war, gratuliert seiner Nachfolgerin. Die Geschäfte im Rathaus werden am 1. Juni übergeben.

Foto: Christopher Herbst

Von Ulrike Schmidt war da noch nichts zu sehen. Sie verfolgte die Veröffentlichung zunächst gemeinsam mit Edda Lessing, der Lebensgefährtin des SPD-Fraktionsvorsitzenden Horst Ostwald – Schmidts Partner Hadis, ihr Bruder Oliver und Mutter Gisela saßen hingegen in erster Reihe im Rathaus, blickten anfangs sehr angespannt auf die Leinwand.

Das sollte sich schnell ändern. „Als die ersten sieben Wahllokale durch waren, dachte ich, jetzt kann ich ins Rathaus kommen“, sagte Ulrike Schmidt. Schon bei Verkündung der ersten Resultate sei sie „überwältigt“ gewesen. Und als sie dann im Saal eintraf, wurde sie schon mit erstem Applaus begrüßt. Ihre Unterstützer hatten keine Zweifel mehr am Triumph. Reihenweise gingen die Wahlbezirke an die Eutinerin, die zuletzt für die OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) mit Schwerpunkt Osteuropa tätig war. Nur Götzberg, traditionell CDU-nah, entschied sich für Diehr – und das trotzdem nur mit drei Stimmen Vorsprung. In allen weiteren Bezirken votierten die Bürger mehrheitlich für Schmidt, in einem (Wahlkreis 4) waren es sogar über 60 Prozent.

Diehr: Vielleicht zu kurzer Wahlkampf

„Ich freue mich riesig über dieses Vertrauen“, sagte Ulrike Schmidt bei einer kurzen Rede, „ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit der Gemeindevertretung, mit den Bürgerinnen und Bürgern“. Der unterlegene Holger Diehr war da schon nicht mehr vor Ort. „Im Ergebnis bleibe ich jetzt Rentner“, sagte der 50-jährige Rendsburger. „Vielleicht war die Zeit von acht Wochen Wahlkampf zu knapp.“

Zufrieden waren die beiden freien Bewerber. Valentin Deck (42) landete 23 Stimmen vor Sascha Klupp (52). „Ich werde mich weiter engagieren“, kündigte Deck an, „und zwar im Jugendzentrum Tonne“. In die Politik zu gehen, reizt ihn derzeit nicht, auch wenn er lose Anfragen erhalten habe. „Valentin hat mit seiner Ortsverbundenheit viel gerissen“, lobte Klupp – die beiden Einheimischen duzen sich. Was ihm nicht gefiel, war die Wahlbeteiligung. Die lag mit 45,87 Prozent zwar über jener von 2014. „Aber das ist zu wenig“, so Klupp. Er verwies darauf, dass er aus beruflichen Gründen anders als insbesondere Ulrike Schmidt und Holger Diehr keinen „Straßenwahlkampf“ machen konnte.

Schutz vor Corona: Uwe Heyn, Wahlvorsteher im Bezirk 4, holte morgens im Rathaus Desinfektionsmittel und -tücher für das Wahllokal im Bürgerhaus.

Foto: Christopher Herbst

Es war ein Wahltag unter außergewöhnlichen Hygienebedingungen. Nachdem am Freitag bekannt geworden war, dass ein Mann aus der Gemeinde mit dem Coronavirus Covid-19 infiziert ist, hatte die Verwaltung kurzfristig Vorkehrungen für die 17 Wahllokale getroffen. In jedem Raum gab es Desinfektionsmittel und -tücher für die Wähler. „Es ist ein beruhigendes Gefühl“, sagte Uwe Heyn, Wahlvorsteher für den Bezirk 4 im Bürgerhaus. Um 7 Uhr morgens habe alles in Körbe gepackt im Rathaus bereitgestanden. „Das hat toll geklappt.“

Corona-Infizierter ist auf dem Weg der Besserung

Und tatsächlich: Die meisten Hen­stedt-Ulzburger, die ihre Stimme abgaben, desinfizierten ihre Hände vor und nach dem Urnengang. Derweil gab Bürgermeister Stefan Bauer bekannt, dass die Ehefrau des Infizierten nicht erkrankt sei. Der Mann selbst, ein Kinderarzt am Uni-Klinikum Hamburg-Eppendorf, sei auf dem Weg der Besserung. Das Paar wird in häuslicher Isolierung bleiben, bis negative Abstrichproben vorliegen. Das Kreisgesundheitsamt hatte zudem Tests bei rund 60 Kontaktpersonen veranlasst, die dem Virus möglicherweise ausgesetzt gewesen waren. „Bei niemandem wurde der Erreger festgestellt“, so Bauer.

Was Mediziner aber eigentlich zuletzt empfahlen, nämlich keine Hände zu schütteln und Körperkontakt zu vermeiden, daran dachte beim Wahlabend dann doch niemand mehr. Die Party zog weiter in die Zobi’s Cocktailbar. Am heutigen Montagabend wird der Gemeindewahlausschuss (18 Uhr, Raum 1.22) das Ergebnis bestätigen. Vereidigt wird Ulrike Schmidt am 19. Mai, die Geschäfte übernimmt sie offiziell am 1. Juni.

Das Ergebnis der Wahl: https://wahl.henstedt-ulzburg.de/