Henstedt-Ulzburg. Aus sicherer Entfernung wirft die Kassiererin bei Kaufland in Henstedt-Ulzburg dem Kunden das Wechselgeld in die Hand. „Keinen Körperkontakt“, sagt sie. Schnell hatte am Freitag die Nachricht des Tages die Runde gemacht in der Großgemeinde. Der erste norddeutsche Corona-Patient stammt aus dem Ort, es ist ein Arzt des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf, der mit seiner Ehefrau nun für 14 Tage isoliert sein wird. Ausgerechnet am Wochenende der Bürgermeisterwahl befindet sich Hen­stedt-Ulzburg also in einer Ausnahmesituation.

Nach Corona-Fall: Bürgermeisterwahl findet statt

Fest steht: Gewählt wird an diesem Sonntag auf jeden Fall. Allerdings unter besonderen Vorkehrungen in den 17 Wahllokalen. Dort sei für ausreichend Hygiene gesorgt, sagt Bürgermeister Stefan Bauer. „Es geht darum, Sterilliumspender einzurichten.“ Theoretisch müsste der Bestand ausreichend sein, um mehr als 20.000 Wahlberechtigte zu versorgen.

Die Gemeinde machte aber die gleiche Erfahrung wie viele Bürger: Desinfektionsmittel sind überall ausverkauft. „Wir sind mit vielen Mitarbeitern der Verwaltung und des Baubetriebshofs unterwegs gewesen“, so Bauer, „die Geschäfte sind alle leergekauft. Im Fachhandel haben wir nichts bekommen, uns wurde gesagt, dass zum Teil bis April, Mai ausverkauft ist.“ Dafür half unter anderem die Stadt Norderstedt mit Restbeständen aus.

Dem erkrankten Henstedt-Ulzburger, der sich bei einem Italien-Urlaub in Trentino infiziert hat, soll es gut gehen, er sei „stabil“, sagte der Segeberger Landrat Jan Peter Schröder bei einer Pressekonferenz mit Gesundheitsminister Heiner Garg in Kiel. Die Frau des Arztes weise keine Symptome auf. Schröder: „Der Mann ist Jahrgang 1955. Er hatte bei sich grippeähnliche Symptome festgestellt, in diesem Moment seinen Dienst abgebrochen und war nach Hause gefahren.“

Auswirkungen auf Henstedt-Ulzburg

Was der Fall für Henstedt-Ulzburg und das Umland bedeutet? Der Erkrankte hatte nicht nur am UKE Kontakt zu 50 Patienten vom Säugling bis zum sechsjährigen Kind. Die gleiche Zahl nennt Landrat Schröder auch für sein privates Umfeld, ohne weiter ins Detail zu gehen. „Es gibt 50 Personen. Wir sind dabei, die Kontaktdaten der Menschen, mit denen er in Kontakt war, abzuklären.“ Enge, ansteckungsverdächtige Kontaktpersonen stehen grundsätzlich ebenso unter Quarantäne – unabhängig davon, wie der erste Test ausfällt, da die Inkubationszeit bis zu 14 Tage beträgt. Ob der Mann auf seinem Arbeitsweg weitere Personen traf, die er infiziert haben könnte, „müssen wir aufklären“, so der Landrat.

Apothekerin Silvia Hoff (Elch-Apotheke) zeigt ihre letzte – private – Atemschutzmaske. Sie führt bereits eine Warteliste für die Kunden.

Foto: Hans-Eckart Jaeger / Jaeger

Die Sorge der Bürger vor einer möglichen Ausbreitung des Virus hatte seit einigen Tagen in Henstedt-Ulzburg zu einer verstärkten Nachfrage geführt. „Wir sind, was Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel betrifft, restlos ausverkauft“, sagte Silvia Hoff, Chefin der Elch-Apotheke in der Beckersbergstraße. „Wir waren nicht nicht darauf vorbereitet, dass der Virus so schnell nach Hen­stedt-Ulzburg kommt, und auch nicht auf diesen Kundenansturm.

Von morgens bis abends klingelte am Freitag das Telefon.“ Auch die örtliche Apotheker-Konkurrenz klagt. Viele Bürger haben sich auf eine Warteliste setzen lassen. „Wenn der Großhandel liefert, rufen wir zurück. Aber das kann lange dauern“, sagte Hoff.

Käthe Wollermann und Sohn Claus haben für 200 Euro eingekauft – „aber das ist kein Hamsterkauf, sondern fürs Wochenende.“

Foto: Hans-Eckart Jaeger / Jaeger

Keine Hamsterkäufe, aber teure Atemschutzmasken

Ärgerlich für die Kunden: Die Preise für Atemschutzmasken haben sich fast verdoppelt. Zu Hamsterkäufen in Supermärkten ist es hingegen nicht gekommen, so Cihan Özen, Geschäftsleiter von Real: „Zwar standen oft Kunden mit vollen Einkaufswagen vor den Kassen, aber das ist vor den Wochenenden normal.“

Dass in der Metropolregion Fälle auftreten würden, hat der Leitende Oberarzt der Inneren Medizin und zugleich Hygienebeauftragte der Paracelsus-Klinik, Dr. Olaf Mindermann, erwartet. „Bei begründetem Verdacht würden wir eine Diagnose anstreben, entsprechend den Patienten stationär aufnehmen. Bei einem Großteil der Fälle bleibt es bei grippeähnlichen Symptomen. Wir sind breit aufgestellt, haben unsere Händedesinfektionsmittel schon vor längerer Zeit gegen Mittel ausgetauscht, die Virenschutz bieten.

Ausreichend Schutzkleidung liegt vor, wir haben ausreichend Material, um Diagnostik zu betreiben.“ Seine Tipps: „Man sollte sich überlegen, wo man sich aufhält. Auf eine Großveranstaltung mit 20.000 Menschen würde ich nicht gerade gehen.“ Und: „Die Hand zu geben, ist out.“ Das Gebot der Stunde: Hände gründlich waschen und, wenn es geht, auch desinfizieren.