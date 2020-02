Die Fragen

1. Wie können die Betreuungssituation und die Qualität der Kitas und Horte verbessert werden? Und wo sollte das neue Alstergymnasium gebaut werden?

2. Viele Bürger klagen über Dauerstau und unzureichenden ÖPNV. Was ist Ihre Vorstellung von einer zukunftsweisenden Mobilität?

3. Wie kann die Verwaltung bürgernäher werden? Ist das Gemeindeentwicklungskonzept (IGEK) noch zu retten?

4. Ist ein klimaneutrales Henstedt-Ulzburg möglich? Wenn ja, mit welchen Maßnahmen?

5. Mehr Geschosswohnungsbau, punktuelle Verdichtung – oder am besten gar kein Wachstum mehr? Wie soll sich der Ort entwickeln?

6. Logistikkreuz „HU“? Welches Gewerbe passt am besten zu Henstedt-Ulzburg?

Valentin Deck

Valentin Deck (42, freier Bewerber) wohnt in der Gemeinde, er ist für das archäologische Landesamt tätig.

Foto: Christopher Herbst

1. Die Betreuungssituation und die Qualität der Horte kann nur durch ausreichendes und qualifiziertes Personal erreicht werden. Es wird eine meiner ersten Aufgaben sein, dieses zusätzliche Personal zu suchen und zu finden. Auszuloten, welche Möglichkeiten wir haben, dieses Ziel so schnell es geht zu erreichen (beispielsweise Erhöhung des Tarifvertrages). Das neue Alstergymnasium sollte im Bereich der beiden jetzigen Fußballplätze neu gebaut werden. Wir haben dort eine funktionierende Infrastruktur, und es liegt sehr zentral. Die Fußballplätze können nachher zum jetzigen Standort verlegt werden. Dadurch haben wir keine zusätzlichen Kosten für einen Grundstückserwerb oder Kosten für die Herstellung einer noch nicht vorhandenen Infrastruktur.



2. Unser Anliegen sollte es sein, mit den Verantwortlichen des ÖPNV Gespräche zu suchen, um das Netz zu verbessern und vor allem die Tarifgrenzen auszubreiten. Meiner Ansicht nach würde es zu einer nicht zu unterschätzenden Entlastung unseres Verkehrs führen. Und auch sollte man sich die Ampelschaltungen noch einmal anschauen. Ansonsten gibt es aus meiner Sicht nicht viele Möglichkeiten, dieses Problem zu lösen. Aber ich bin für jede Idee dankbar.



3. Die Bürgernähe fängt beim Bürgermeister an. Als Bürgermeister muss man das Gehör und das Sprachrohr der Verwaltung sein. Wenn das funktioniert, kommt alles andere automatisch. Wichtige Informationen sind auch via Social Media zu veröffentlichen. Wir haben in den letzten Tagen und Wochen gesehen, wie gut sowas angenommen wird. Natürlich ist das IGEK-Projekt noch zu retten. Es gilt jetzt alles auszuwerten und jemanden zu finden, um dieses Projekt der Gemeindeentwicklung fortführen zu können.



4. Um ein klimaneutrales Henstedt-Ulzburg zu ermöglichen, wird es Jahrzehnte dauern und viel Geld kosten. Die Sonne als Energielieferant sollte der erste Schritt sein. Der Erhalt von Grün- und Forstflächen muss ebenso Priorität haben. Es bleibt aber abzuwarten, was für Entwicklungen im technischen Bereich noch auf uns in der Zukunft zukommen.



5. Aus meiner Sicht kommt Henstedt-Ulzburg langsam, aber sicher an seine Grenzen. Wenn gebaut wird, dann möglichst Wohnungen. Vor allem bezahlbarer und barrierefreier Wohnraum ist sehr wichtig. Unser Augenmerk sollte sich wieder mehr auf Plätze der Freizeitgestaltung für Familien, Kinder und der jungen Generation gerichtet werden. Auch sollte es vielleicht einen Kulturtreffpunkt mit einem Museum geben. Ein Mehrgenerationenhaus als Treffpunkt jeden Alters. Das wären meine Wünsche für die Zukunft.



6. Natürlich ist die Lage von Henstedt-Ulzburg ideal für die Logistikbranche. Aber genau da laufen wir Gefahr, das erhöhte Verkehrsaufkommen noch weiter zu belasten. Aber man darf nicht vergessen: Würde sich eine Logistikfirma in einer Nachbargemeinde oder Nachbarstadt ansiedeln, würde es wahrscheinlich den gleichen Effekt haben. Unsere Gewerbeansiedlung muss so gestaltet sein, dass wir genügend Arbeitsplätze anbieten, aber auch unsere Einnahmen erhöhen können. Ob es eine große, mittelständische oder kleine Firma ist. Willkommen sollten erst mal alle sein.

Holger Diehr

Holger Diehr (50) ist der gemeinsame Kandidat von CDU, BfB und FDP. Er war bis Ende 2019 Bürgermeister von Fockbek.

Foto: Christopher Herbst

1. Meine Haltung ist klar: Sicherheit, Verlässlichkeit in der Kinderbetreuung sowie keine Mehrbelastung der Eltern durch die Kita-Reform! Zügige Umsetzung der Reform im Zusammenwirken mit dem Eigenbetrieb und den Eltern sowie ergänzende Betreuung durch Vereine, Verbände und den Ausbau der offenen Ganztagsschule und betreuten Grundschule können helfen. Auch die Tagespflege/Tagesmütter möchte ich fördern, ebenso die Aus- und Fortbildung dringend erforderlichen Personals.

Der Neubau des Gymnasiums wird eine große Herausforderung, aber auch eine Riesenchance als Schule der Zukunft. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass der Neubau auf dem vorhandenen, zentral gelegenen Gelände erfolgt.



2. Der tägliche Verkehrsinfarkt ist spürbar. Ich halte eine Verkehrswende für erforderlich. Damit einher gehen für mich die Berücksichtigung des Lärmaktionsplans und die Verwirklichung des Ziels Klimaschutz. Ausbau, Umbau und auch Förderung des ÖPNV inklusive möglichem Bürgerbus, des Radverkehrs und auch der E-Mobilität sind für mich Ansätze, für die ich mich starkmachen werde. Anreize zu schaffen, die dazu führen, dass der Individualverkehr spürbar abnimmt, ist eine große Herausforderung.



3. Verwaltung muss bürgernah sein, sie muss wirtschaftlich und effektiv arbeiten, und sie muss eine Service- und Dienstleistungsorientierung als Leitbild haben. Darüber hinaus ist die Verwaltung für den Bürger da und nicht andersherum. Dieses Selbstverständnis möchte ich fördern. Darüber hinaus möchte ich die Digitalisierung, z. B. als Nutzung von Online-Dienstleistungen, ausbauen und fördern. Die Aufgaben eines Bürgermeisters sind mir bestens vertraut, eine kurze Einarbeitungszeit können die Bürger/innen, Politik und Verwaltungsmitarbeiter/innen von mir erwarten. Das IGEK ist auf jeden Fall noch zu retten. Ein Gemeindeentwicklungskonzept ist sinnvoll. Es bedarf jedoch einer ständigen Fortschreibung mit größtmöglicher Transparenz und Bürgerbeteiligung. Basis hierfür müssen meines Erachtens die von der Gemeindevertretung festgelegten Ziele und Grundsätze sein, siehe Paragraf 27 der Gemeindeordnung.



4. Ein gänzlich klimaneutrales Hen­stedt-Ulzburg kann ich mir momentan nur schwer vorstellen. Wir Menschen sind Konsumenten und damit Verbraucher. Dieses wirkt auf die Emissionen und damit auf das Klima. Wir können allerdings bestmöglich danach streben, die Klimabelastungen zu verringern. Hierzu hat die Gemeinde die Erstellung eines Klimakonzeptes beschlossen. Das halte ich für richtig. Maßnahmen können sein: Sanierung und Modernisierung von Gebäuden unter Berücksichtigung von Photovoltaik, Solarthermie, Kraft/Wärmekopplung, begrünten Dächern, Energieeinsparung und vielem mehr. Übrigens: Klimaschutz, Energieeffizienz und Energieeinsparung sind keine neuen Handlungsfelder, sondern mittlerweile fest in der Gemeindeordnung in Paragraf 45c verankert.



5. Das Thema Bauen hat bei fast allen Gesprächen, die ich führen konnte, einen wichtigen Platz eingenommen. Auch zukünftig wird die Gemeinde sich weiterentwickeln, wir erleben Bautätigkeit an vielen Stellen in der Gemeinde. Geschosswohnungsbau kann sein, darf jedoch nicht zu mächtig wirken, sondern muss sich in das Gesamtquartier einfügen. Innenverdichtung sehe ich kritisch, Innenentwicklung findet meine Zustimmung. Ein behutsames Wachstum der Gemeinde halte ich für sinnvoll. Einfügen in den Charakter der Ortsteile und Berücksichtigung erforderlicher Infrastruktur sind für mich Voraussetzungen für die Weiterentwicklung. Hierbei gilt es, die Wohnquartiere der Zukunft für Jung und Alt zu entwickeln, und das im Einklang mit Umwelt und Natur. Grünerhalt und Naherholung sind mir dabei ebenfalls wichtig.

6. Ausgewiesene Gewerbeflächen der Gemeinde sind für Gewerbe vorgesehen: Diese Akzeptanz erscheint mir zunächst wichtig zu sein. Qualifizierte Arbeits- und Ausbildungsplätze mit angemessenen Löhnen halte ich für wichtig. Hierbei möchte ich insbesondere den Mittelstand mit kleinen und mittleren Unternehmen fördern. Die Wirtschaftsförderung der Gemeinde wird von mir direkt begleitet werden.

Sascha Klupp

Sascha Klupp (52) ist freier Bewerber, er betreibt ein Optikergeschäft am Rhener Markt.

Foto: Christopher Herbst

1. Die Arbeit in den Kitas und Horten in Henstedt-Ulzburg muss attraktiver werden, sodass sich trotz des deutschlandweiten Fachkräftemangels die Erzieherinnen und Erzieher entscheiden, in unsere Gemeinde zu kommen. So können zum Beispiel Anreize im Rahmen der Wohnungsversorgung geschaffen werden.

Der jetzige Standort des Alstergymnasiums an zentraler Stelle im Ort ist schon gut gewählt. Im Rahmen der Bauplanung sind alle Möglichkeiten zu erörtern mit dem Ziel, keine unangemessenen Mehrkosten zu produzieren, die Lärmbelästigung für die Schülerinnen und Schüler niedrig zu halten und die gute Erreichbarkeit des Alstergymnasiums für alle Schüler auch weiterhin zu erhalten.

2. Der ÖPNV in Henstedt-Ulzburg braucht eine kürzere Taktung, bessere Anbindung der Ortsteile untereinander und Anfahrten zu den AKN-Bahnhöfen, zum Beispiel Meschensee. Es werden in der Gemeinde bereits Gespräche mit dem On-demand-Shuttledienstleister ioki geführt. Dies trifft voll und ganz meine Zustimmung.

3. Ich verstehe Verwaltungsarbeit als Dienstleistung an den Bürgern. So ist es selbstverständlich, dass die Belange der Bürger im Vordergrund stehen. Bedarfsorientierte Öffnungszeiten, digitale Erreichbarkeit, vereinfachte Antragswege und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen zur positiven Wahrnehmung der Verwaltung bei.

Die Entwicklung unserer Gemeinde hängt von der Bürgerbeteiligung ab. Insofern ist das IGEK der richtige Weg, die Anregungen und Wünsche der Bürgerinnen und Bürger in Planungen und Entwicklungskonzepte aufzunehmen. Als Bürgermeister würde ich das IGEK voll und ganz unterstützen und die Position der IGEK-Leitung schnellstmöglich neu besetzen.



4. Die Ziele der Bundesregierung mit den entsprechenden Förderprogrammen sind vorgegeben und müssen auch in unserer Gemeinde umgesetzt werden. Geeignete Maßnahmen sind zum Beispiel wasserstoffbetriebene Fahrzeuge, Photovoltaikanlagen, Ladestationen für E-Mobilität und Grünflächenprogramme.



5. Die Bürger haben sich vor ein paar Jahren gegen die Stadtrechte und für den bestehenden dörflichen Charakter Hen­stedt-Ulzburgs entschieden. Somit sollten auch nur solche baulichen Veränderungen getätigt werden, die das Bild des Ortes weitgehend erhalten. Wachstum in einem gesunden und moderaten Umfang befürworte ich. Jedoch nicht Wachstum um jeden Preis.

6. Bei Gewerbeansiedlungen sollte darauf geachtet werden, dass qualifizierte Arbeits- und Ausbildungsplätze geschaffen werden. Ebenso muss der Sitz der Unternehmen hier sein, um für die Gemeinde höchstmögliche Einnahmen aus der Gewerbesteuer zu erreichen. Ein angemessener Gewerbemix ist wünschenswert, zum Beispiel IT, Medizintechnik, Finanzinstitute, produzierende Unternehmen, Forschung und Entwicklung.

Ulrike Schmidt

Ulrike Schmidt (46) aus Eutin arbeitete zuletzt für die OSZE mit Schwerpunkt auf Osteuropa.

Foto: Christopher Herbst

1. Unsere Gemeinde hat bereits eine hohe Qualität in der Kinderbetreuung. Bedarf besteht an verlässlichen Betreuungsplätzen, besonders in den Horten. Dem Mangel an pädagogischem Fachpersonal begegnen wir mit kreativen Ideen zur Anwerbung. Meine Gespräche mit Eltern führten zu kreativen Ideen, zum Beispiel mit Hilfe unserer Senioren. Verlässliche Ferienbetreuung in Schulen muss nachhaltig und langfristig gewährleistet sein.

Die Standortfrage des Alstergymnasiums ist eine Entscheidung der Politik. Der Schulbetrieb während des Neubaus muss gewährleistet sein. Ich vertrete die Vision einer „grünen“ Schule, die sich stark an einer klimaneutralen, grünen Gemeinde und umfassender Bildung orientiert. Dazu gehört Elektrizität aus selbst produzierter erneuerbarer Energie, fest im Curriculum verankerte Umweltbildung, gepaart mit modernen Lerntechnologien und einer gut ausgestatteten Sporthalle. Hierbei möchte ich die Errichtung des „Dritten Ortes“, eines Ortes des miteinander Lernens für alle, in alle Überlegungen einbringen.

2. Der ÖPNV muss in unserer Gemeinde ausgebaut werden. Durch verbesserte Anbindung der Wohngebiete, bedarfsgerechte Bustaktung und zügigere Anbindung an Hamburg und in den Norden schaffen wir Anreize zum Umstieg auf den ÖPNV. Die diskutierten Konzepte eines Bus-on-Demand-Systems in Verbindung mit Linienverkehr sind ein zielführender Weg. Eine Förderung des Fahrradverkehrs ist unerlässlich.

3. Die Verwaltung ist Dienstleister für unsere Bürger. Die Interessen der Bürger sind oberstes Gebot. Ich werde für konstruktiven Meinungsaustausch zwischen Verwaltung, Bürgern und Politik sorgen und damit für Berücksichtigung des Bürgerwillens. Der IGEK-Prozess ist gekennzeichnet durch die ständige Beteiligung der Bürger und Bürgerinnen an der Erarbeitung eines ganzheitlichen und visionären Konzepts für unsere Gemeinde und muss zügig weitergehen. In vielen Arbeitsgruppen und Politikworkshops mit ausgiebigen Diskussionen wurden die vielfältigen Wünsche, Visionen, Ziele und Bedürfnisse der Bürger in konkrete Maßnahmen kanalisiert, von denen einige sofort umgesetzt werden können. Nach Amtsantritt werde ich daher mit meinen Kenntnissen in Gesprächsführung und Mediation den IGEK-Prozess zügig wiederaufnehmen.

4. Unser Ziel ist ein klimaneutrales Henstedt-Ulzburg bis 2025. Aus dem vor Kurzem beschlossenen Klimaschutzkonzept entwickeln sich Maßnahmen für klimaneutrale Sanierung von Gebäuden, grüne Lebensräume für Insekten und Tiere, Erholungsräume für Menschen, Ansiedelung emissionsfreier Unternehmen, Förderung der E-Mobilität und Wasserstofftechnik und Bildung mit Bewusstsein für die Umwelt bereits im Kindesalter.

5. In der Fortentwicklung liegt die Zukunft unserer Gemeinde, allerdings deutlich behutsamer als in der Vergangenheit. Nicht Wachstum um jeden Preis ist gefragt, sondern kluges und nachhaltiges Planen, das unsere Gemeinde demografisch im Gleichgewicht hält. Dabei muss es darum gehen, unsere jungen Leute in der Gemeinde zu halten. Bei Wohnbebauung ist eine Begrenzung auf bis zu vier Geschossen sinnvoll und wünschenswert, um den dörflichen Charakter zu erhalten.

6. Wir profitieren von einer guten Durchmischung im Gewerbe mit qualifizierten Ausbildungs- und Arbeitsplätzen. Henstedt-Ulzburg Marketing sowie Handel, Handwerk & Gewerbe setzen auf eine vielfältige Gewerbeansiedlung. Eine gezielte Marktanalyse und aktiver Kontakt zu Unternehmen können zu einer zukunftsweisenden Entwicklung mit qualifizierten Ausbildungs- und Arbeitsplätzen führen. Unser Leitbild ist dabei „Gemeinde im Grünen“ und setzt auf Anwerbung emissionsfreier Unternehmen.