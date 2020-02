Glashütte hat eine neue Polizeistation

Norderstedt. Die neueste und modernste der 80 kleineren Polizeidienststellen im Land steht jetzt in Norderstedt. Nach 50 Jahren ist die Polizeistation Norderstedt-Ost im Stadtteil Glashütte zum Einkaufszentrum Immenhof an der Poppenbütteler Straße 178 verlagert worden – in ein Gebäude zwischen Supermarkt, Bäckerei, Reisebüro, Friseur, Kita, Apotheke und Arztpraxen. „Jetzt sind wir mitten im Leben und erkennbar für die Bürger“, freute sich Polizeidirektor Andreas Görs von der Polizeidirektion Bad Segeberg. Zuvor arbeiteten die drei Polizeibeamten dieser Station lange eher im Verborgenen in einem schlichten Einfamilienhaus in der Müllerstraße, das für Ortsfremde kaum als Polizeiwache identifizierbar war. Nun sei „dieses gut gehütete Geheimnis“ gelüftet, sagte Innenminister Hans-Joachim Grote bei der offiziellen Einweihung schmunzelnd.

Für das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung sei dieser Standort enorm wichtig, führte Görs aus. „Die Polizeistation hat hier eine lange Tradition.“ Schon Mitte der 1950er-Jahre sei sie in der damals noch selbstständigen Gemeinde Glashütte eingerichtet worden, die damals zum Kreis Stormarn gehörte.

Die Station besteht aus dem Dreier-Team Polizeihauptkommissar Thomas Wohlgehagen, der sie bereits seit 20 Jahren leitet, und seinen beiden Kolleginnen, den Polizeiobermeisterinnen Kristina Peters und Vreneli Reinecke. Sie kümmern sich hier um die gesamte Palette polizeilicher Ermittlungsarbeit, bearbeiten Strafanzeigen, Verkehrsunfälle und auch Straftaten im näheren Umfeld wie Beleidigungen, Diebstähle, Körperverletzungen und häusliche Gewalt. Falls Insassen der Justizvollzugsanstalt Glasmoor, die hier „gleich um die Ecke“ liegt, zu vernehmen sind, sei das auch Sache dieser Polizeistation, erläuterte Polizeidirektor Görs. Zudem hielten sie den Kontakt zu anderen Behörden wie dem Ordnungsamt und der örtlichen Feuerwehr.

Polizei hat seit 2014 neuen Standort in Norderstedt-Ost gesucht

Das Wichtigste sei aber der direkte Kontakt zum Bürger, „die Polizeipräsenz und Ansprechbarkeit“, wie Görs sagte, was am neuen Standort nun viel besser als zuvor gewährleistet wäre. Dieser Punkt sei auch der Landesregierung ganz wichtig, betonte Minister Grote. „Die Polizei muss als Bürgerpolizei gut erreichbar und ansprechbar sein. Hier im Einkaufszentrum Immenhof ist die Polizei am Puls des Stadtteils, wo sie für die Sorgen und Nöte der Bürger unmittelbar zur Verfügung steht.“ Darum sollten auch so kleine Polizeidienststellen wie die in Norderstedt-Ost, eine von 20 in Schleswig-Holstein mit nur drei oder weniger Beamten, erhalten bleiben.

Für Bürgerfreundlichkeit und Sicherheit in der Stadt zu sorgen, sei Aufgabe der Polizei, sagte Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder. In dem neuen, modernen Dienstgebäude, das 110 Quadratmeter Platz bietet und die Landespolizei von einem großen städtischen Wohnungsbauunternehmen angemietet hat, sei nun „der Wohlfühlfaktor“ für die Beamten erheblich größer als zuvor, sagte die Verwaltungschefin und wünschte ihnen: „Kommen Sie immer sicher und gesund von Ihren Einsätzen zurück!“

Für etwas Gelächter sorgte die Beschreibung von Polizeidirektor Görs, dass sich die Polizei schon seit 2014 um einen neuen Standort in Norderstedt-Ost bemüht habe. „Und zack ist die Situation 2020 gelöst.“

Dieser lange Vorlauf habe mit der Abstimmung zwischen den Behörden zu tun, sagte auf Nachfrage Barbara Müller vom Gebäudemanagement Schleswig-Holstein. Die GMSH habe erst 2017 von dem Wunsch der Polizei erfahren und zunächst untersucht, ob sich das alte Gebäude wirtschaftlich sanieren lasse. Als das nicht möglich war, sei ab 2018 ein neues Gebäude in Glashütte gesucht und schließlich am jetzigen Standort gefunden worden.

Neben dieser Polizeistation gibt es eine weitere in Norderstedt-Mitte am Amtsgericht sowie das Polizeirevier an der Europaallee. Insgesamt arbeiten in Norderstedt 80 Schutzpolizisten und 35 Kriminalbeamte.