Bauer Studt: Der Mord ohne Leiche

Das rote Metallkreuz steckt tief im Boden am Rand des Feldweges. „Irgendwann vor etlichen Jahren stand es plötzlich hier“, sagt der Sülfelder Ulrich Bärwald. „Wer es aufgestellt hat, weiß niemand.“ Die Jahre haben der Farbe und der Konstruktion nichts anhaben können. In den wärmeren Jahreszeiten werden an dieser Stelle am Rande der Ortschaft Sülfeld auch gerne Blumen abgelegt. So seltsam wie die Herkunft dieses Kreuzes ist die ganze Geschichte, an die es erinnern soll: Ein rätselhafter Mordfall ohne Leiche beschäftigt Bevölkerung und Kriminalpolizei nachhaltig. Nicht zuletzt dieses Tötungsdelikt hat beim Landeskriminalamt Schleswig-Holstein zur Gründung einer Spezialeinheit für ungelöste Fälle geführt.

Am 18. Oktober 1996 verschwand der damals 50 Jahre alte Landwirt Hans-Werner Studt. Er gehörte zu einer alteingesessenen Familie, die seit mehr als 200 Jahren in dieser Region lebt. Ulrich Bärwald, in Sülfeld geboren und heute Chronist und Archivar der Gemeinde, erinnert sich an jenen Tag: Als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr musste er ausrücken, um sich an der Suche nach dem verschwundenen Landwirt zu beteiligen. „An die 100 Menschen durchkämmten bis in die Nacht umliegende Felder und Wälder – gefunden wurde nichts. Das war schon eine unheimliche Angelegenheit damals.“

Nach dem Mittagessen war Hans-Werner Studt, der mit seiner Frau seit einigen Jahren in Nützen lebte und von dort aus seinen Sülfelder Hof bewirtschaftete, gegen 13 Uhr von seinem Hof mit einem Trecker und Anhänger zu einem Acker aufgebrochen. Auf der Ladefläche lagen Säcke mit Roggensaat. Ein Schrebergärtner war der letzte Zeuge, der Studt lebend sah, als der Bauer in Richtung Bargfeld-Stegen fuhr und die Hand zum Gruß erhob. Danach verliert sich seine Spur. Gegen 16 Uhr entdeckten Landwirtskollegen Trecker und Anhänger auf einem asphaltierten Wirtschaftsweg; der Motor lief, die Roggensaat lag unangetastet auf der Pritsche. Eine große Blutlache neben dem Traktor beunruhigte zunächst nicht: Die Landwirte dachten, dass Studt Wild angefahren hatte und gerade dabei war, den Kadaver wegzuschleppen. Niemand ging zu diesem Zeitpunkt auf die Suche nach ihm.

Erst am Abend begann sich seine Ehefrau um ihren Mann zu sorgen. Sie fuhr hinaus zum Acker, entdeckte die Blutlache und alarmierte die Polizei. Wenig später stieß auch die Sülfelder Feuerwehr hinzu. „Ich erinnere mich noch genau an das getrocknete Blut auf der Fahrbahn“, sagt Ulrich Bärwald. „Die Lache war so groß, dass es fast aussah, als sei hier absichtlich Blut über die Straße gekippt worden.“

Die größte Suchaktion der Polizei in Schleswig-Holstein

In den Tagen darauf setzte die Polizei mehrere Hundertschaften ein, Hubschrauber kreisten über der Region. Die bis dahin größte Suchaktion der Polizei in der Geschichte Schleswig-Holsteins brachte keine Erkenntnisse. Auch die umfangreichen Berichte in allen Medien mit der Bitte um Zeugenhinweise führten zu keinem Erfolg. Bis heute bleibt der Fall, der immer wieder von den Medien aufgegriffen wird, ein Rätsel. Aber immer noch bietet er im Kreis Segeberg und darüber hinaus Gesprächsstoff. In entsprechenden Internetforen wird bis heute diskutiert und gemutmaßt. Es gab und gibt viele Vermutungen und Spekulationen. Eine Theorie besagt, Studt habe sich kurz nach der deutschen Wiedervereinigung an dubiosen Grundstücksgeschäften in der ostdeutschen Landwirtschaft beteiligt und sei dabei an die Falschen geraten. Auch die Vermutung, der Landwirt habe sich Blut selbst abgezapft, es auf der Straße verteilt und sich dann aus dem Staub gemacht, machte die Runde. Nichts ist bewiesen. Das Blut übrigens stammte nachweislich aus dem Körper von Hans-Werner Studt.

Erst am 12. Oktober 2001 erklärte das Amtsgericht Neumünster den verschwundenen Landwirt für tot. Ein Jahr nach dem Verschwinden des Landwirts zündete ein Brandstifter das leer stehende Wirtschaftsgebäude in Sülfeld an, die Benzinkanister des Brandstifters wurden gefunden. Inzwischen sind die Hofgebäude abgerissen, an der Stelle stehen vier Einfamilienhäuser, von denen die Bewohner weit in das Norderbestetal sehen können.

„Als Kind war ich fast täglich auf dem Studt’schen Hof“, erinnert sich Ulrich Bärwald. „Meine Freunde und ich haben dort gespielt, aber auch mitgeholfen.“ Heute lebt noch die Schwester in Sülfeld.

Das Landeskriminalamt hat den Fall Studt noch nicht zu den Akten gelegt. Die 2015 gegründete „Cold Case Unit“, beschäftigt sich speziell mit älteren, ungeklärten Fällen und kann dabei die neuesten Techniken einsetzen. Zu diesen Fällen gehört auch das spektakuläre Verschwinden des Sülfelder Landwirts.