Kreis Segeberg. Autonom fahrende Autos und Busse sollen einmal helfen, die Verkehrsprobleme unserer Zeit zu lösen. In Wahlstedt sollte die Testphase für einen selbstfahrenden Elektro-Kleinbus bereits 2019 beginnen – das hat nicht geklappt. Aber der Kreis Segeberg und die Stadt Wahlstedt halten trotzdem an dem Projekt fest: Die Einrichtung einer autonomen Kleinbuslinie in Wahlstedt wird weiterverfolgt. Das hat der Ausschuss für Umwelt-, Natur- und Umweltschutz beschlossen.

Ein autonomer Bus soll ausgerechnet in der Kleinstadt Wahlstedt fahren. „Das ist schon etwas schrill“, gibt der Grünen-Politiker Arne Hansen, Vorsitzender des Umweltausschusses zu. Eine zwei Kilometer lange Strecke, vom Rathaus zum Bahnhof und zurück ohne Busfahrer – die Skepsis ist unter den Kreispolitikern nicht gering. Aber sie wollen an dem Projekt, das gleichermaßen vom Kreis und der Stadt Wahlstedt finanziert wird, festhalten. „Das ganze ist ein Referenzprojekt“, sagt Arne Hansen. „Es wird gestartet, um Erfahrungen zu sammeln.“

2017 hatten der Kreis Segeberg, die Stadt Wahlstedt und die Südwestholstein ÖPNV-Verwaltungsgesellschaft der Kreise Dithmarschen, Pinneberg und Segeberg eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Die Studie des Berliner Büros autoBus liegt vor, jetzt geht es in die Umsetzungsphase. „Das ist jetzt schon keine Zukunftsmusik mehr“, glaubt Grünen-Politiker Arne Hansen. „In drei Jahren könnte der Bus fahren.“

In Hamburg ist man weiter: In der Hafencity hat die Hamburger Hochbahn einen fahrerlosen E-Shuttle auf einer Zwei-Kilometer-Strecke erfolgreich getestet – ohne Fahrgäste, dafür aber mit Technikern an Bord. Ziel ist es 2021 ohne Fahrzeugbegleiter, aber mit Fahrgästen autonom zu fahren. In Norderstedt wollte die Stadtverwaltung eine Teststrecke im Stadtpark einrichten, aber die Politik sprach sich dagegen aus.