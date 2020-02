Bad Segeberg. Ellen Burmester soll eine der wichtigsten Personen im Leben des Holzbildhauers und Malers Otto Flath gewesen sein. Sie und ihr Mann waren es, die ihm vor fast 90 Jahren ermöglichten, nur für seine Kunst leben zu können. Nun ist es wieder federführend eine Frau, die dafür sorgt, dass seine Arbeiten im neuen Licht zu betrachten und buchstäblich zu begreifen sind: Museumsberaterin Dagmar Rösner. Die in Rekordzeit von nur wenigen Monaten neu gestaltete Kunsthalle Flath trägt jedenfalls eine ganz neue Handschrift.

Hell, mit klaren Strukturen und barrierefrei. So präsentieren sich zwei Ausstellungsräume und Werkstatt in dem Gebäude, das Bad Segebergs Verwaltung noch 2013 für „verzichtbar“ gehalten hatte und am liebsten zugunsten einer Erweiterung der Kassenärztlichen Vereinigung verkauft und plattgemacht hätte. „Nun ist die Kunsthalle Otto Flath das erste wirklich inklusive Museum in Schleswig-Holstein“, sagt Rösner.

Otto Flath, der religiöse Altar- und Figurenschnitzer? „Das stimmt so nicht, er hatte eine sehr sinnliche Seite. Es ging ihm immer um Liebe“, korrigiert Rösner. Seine Porträts und Akte fanden jedoch wenig Beachtung. Die Meinungen über sein Werk gehen auseinander. Spirituell sagen einige, zu religiös andere. Manche nennen seine Kunst sogar dürftig. Und es gibt Menschen, die sicher sind, dass seine Bedeutung verkannt wird, die bedauern, dass er nie so berühmt wurde wie etwa Ernst Barlach. Jetzt hat der Holzbildhauer die Chance, neu entdeckt zu werden.

Das Geldsammeln, Klinkenputzen und die Unermüdlichkeit, mit der Werner Schulze, Architekt Torsten Simonsen und ihre Mitstreiter vom Förderkreis Kulturforum Flath sich mit der Flath-Stiftung und anderen Segebergern eingesetzt haben, hat sich gelohnt: Mit 62.000 Euro aus Spenden und Fördermitteln des Kultusministeriums ist der Muff der frühen 1970er-Jahre Vergangenheit. Ausgekehrt und weggepinselt.

Der Maler und Holzbildhauer Otto Flath (1906-1987).

Foto: Heike Hiltrop / Hiltrop

Ganze Busladungen voller Menschen seien einst nach Bad Segeberg gekommen, um Flath zu bewundern. „Der Ort lebte von der Aura des Künstlers“, sagt Dagmar Rösner. Mitunter seien 300, 400 Leute am Tag gekommen. Nach seinem Tod 1987 wurde es ruhiger. Im vergangenen Jahr sorgten 1005 Besucher schon für Jubel, denn 2018 waren es lediglich 900 gewesen, davor noch weniger.

„Das hier war schon eher eine Abstellkammer“, so Rösner. „Aber wir haben Flath entstaubt und werfen einen ganz neuen Blick auf ihn.“ Inhaltlich ist dies durch die gezeigten Arbeiten gelungen, äußerlich dank neuer Rahmenbedingungen. Dazu haben Schüler des Berufsbildungszentrums weiße Galeriesockel für Plastiken gefertigt. Ein spezielles Leitsystem und Beschreibungen in Brailleschrift ermöglichen Blinden und Sehbehinderten einen ungehinderten Museumsbesuch. Texte auf den Wänden sowie Monitore mit Fotos und erklärenden Worten helfen Hörgeschädigten.

Ulrich Hase, Landesbeauftragter für Menschen mit Behinderung Schleswig-Holstein, zeigt sich beeindruckt: „Kulturelle Teilhabe für Menschen mit Behinderungen ist ein Menschenrecht.“ Wie in der Kunsthalle Otto Flath Zugang und Nutzung für viel mehr Menschen als bisher erschlossen worden sei, sei beispielhaft.

Flath sei auch ein bisschen zu ihrem Baby geworden, dass nun „alleine laufen kann“, bestätigt Dagmar Rösner. „Wenn ich alles zusammenzähle: drei ganze Monate nur Flath.“ Ein Abschied auf Nimmerwiedersehen wird es jedoch nicht: „Ich berate das Museum weiter, und wir planen ja noch den Skulpturengarten. Wichtig wäre mir, dass es noch eine wissenschaftliche Leitung gäbe mit einem kleinen Stundenkontingent, die Kontakte knüpft und einmal im Jahr eine toll Ausstellung macht.“

Und ein paar Dinge sind ja noch zu tun: Das Museum bekommt noch ein Behinderten-WC und einen Medienguide mit Vorlesefunktion, Gebärdensprache und Texten in leichter Sprache.