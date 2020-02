Itzstedt . Ein Einfamilienhaus am Seeweg in Itzstedt ist am Sonntagmorgen aus bislang unbekannten Gründen abgebrannt. Die Feuerwehren von Itzstedt, Nahe, Kayhude, Oering und Sülfeld waren im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Drei Personen wurden nach bisherigen Erkenntnissen aus dem brennenden Haus gerettet. Ein Mann musste danach von Rettungskräften behandelt und in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Das Feuer brach im Wohnzimmer aus und fraß sich durch das ganze Haus.

Angeblich soll das Feuer im Wohnzimmer des Hauses ausgebrochen sein. Danach fraßen sich die Flammen bis in das Dachgeschoss des Einfamilienhauses durch. Um die Flammen bekämpfen zu können, mussten die Kameraden der Wehren unter vollem Atemschutz arbeiten. Die Rauchentwicklung war enorm.