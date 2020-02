Zu Hause einfach mal wieder die Legotonne auskippen

Kreis Segeberg. Unsere Welt hat ihre kleinen und größeren Mängel. Aber man kann sie ja neu bauen. Ganz einfach. Mit Legosteinen. Was dabei herauskommen kann, präsentiert noch bis Mitte März gerade wieder der Verein Stein Hanse im Norderstedter Feuerwehrmuseum am Fried­richsgaber Weg.

Wenn erwachsene Männer und Frauen einmal ernsthaft Spaß machen, entstehen aus bunten Spielzeugsteinchen Miniaturmodelle bekannter Bauwerke, bewegte Szenerien oder klotzgewordene Fantasien aus „Star Wars“. Selbst notorische Grobmotoriker wie mich animiert dieser Anblick dazu, am liebsten sofort eine Tonne Lego auf dem Fußboden auszukippen und damit loszulegen, irgendetwas nachzubauen. Bloß besser, selbstverständlich. Und zwar so gut, so schön, so originell und so lustig, dass selbst notorische Kaputtmacher ihre Finger davon lassen werden und nur noch staunen, am besten natürlich Bauklötze, man kann nämlich nie genug davon haben.

Manchmal findet man nicht gleich das perfekt passende Teil für den nächsten Bauabschnitt. Dann gilt es, Geduld zu bewahren. Akribisch im Materialhaufen nach einem geeigneten Stück zu wühlen. Flexibel zu denken und vielleicht einen Dachstein als Fensterbank oder aber ein Rad als Knopf zu verwenden.

Legobauer geben nicht auf, sind Meister der Improvisation, Lebensoptimierer und niemals destruktiv – von gelegentlichen Wutanfällen angesichts einstürzender Neubauten abgesehen, möglicherweise.

Warum haben wir aufgehört, mit Legosteinen zu spielen?

Wann haben die meisten von uns aufgehört, so zu sein? Wahrscheinlich schon als Kinder, weil wir irgendwann damit aufgehört haben, mit Legosteinen zu spielen. Was – wenn man sich die wunderbare Ausstellung im Norderstedter Feuerwehrmuseum einmal so betrachtet – zweifellos keine sehr kluge Entscheidung war. Warum haben wir damit aufgehört? Vielleicht war es plötzlich interessanter, in die Welt hinauszugehen, anstatt sie nur nachzubauen? Kann schon sein.

Allerdings habe ich mittlerweile eine ganze Menge von der Welt gesehen und stelle fest: Zumindest einiges davon gefällt mir aus Legosteinen besser als im Original. Es spricht also nichts dagegen, zu Hause wieder die Legotonne auszukippen. Selbst auf die Gefahr hin, von den Angehörigen für „gaga“ gehalten zu werden. Immerhin, sämtliche Kinder im Haus werden Sie verstehen und sofort mitspielen.

Und im Gegensatz zu früher erlebt der reife Legobauer aus der Seniorenliga einen entscheidenden Vorteil: Wegräumen müssen die Lütten.