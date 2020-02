Norderstedt . Tipps, Anregungen und vor allem erlebte Erfahrungen, wie Menschen m Alter am besten wohnen können, erwarten die Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) von einer Veranstaltung, zu der sie für Dienstag, 25. Februar, in ihre Räume an der Ochsenzoller Straße 124 einladen. Dort wird der ehemalige Bürgermeister der Hansestadt Bremen, Henning Scherf (81), über seine Erfahrungen sprechen, seit 30 Jahren mit Freunden in einer Alters-Wohngemeinschaft zu leben.

„Jung und Alt: Wie wollen wir wohnen und leben?“ lautet der Titel der DRK-Podiumsdiskussion. Neben Scherf, der einen Vortrag halten wird, diskutieren Norderstedts Erste Stadträtin Anette Reinders, die DRK-Landesvorstandssprecherin Anette Langner und der CDU-Landtagsabgeordnete Werner Kalinka. Es moderiert der Ex-„Welt“-Chefreporter Wolfgang Golz. „Das Thema brennt uns heute auf den Nägeln“, sagt Golz und verweist auf zahlreiche aktuelle Berichte in den Medien über Wohnungsnot, rasant steigende Mietpreise und Mangel an bezahlbarem Wohnraum insbesondere im Hamburger Umland. Offenbar bestehe hier ein großes gesellschaftspolitisches Problem, das dringend gelöst werden müsse.

Für die Stadt Norderstedt im Speziellen komme erschwerend hinzu, dass bereits ein Viertel der Bewohner 60 Jahre und älter sei, sagt der DRK-Ortsvereinsvorsitzende, Christoph von Hardenberg zum Hintergrund dieser Veranstaltung. Die zunehmend älter werdende Bevölkerung erhöhe den Druck auf die Politik, sich um diese Altersgruppe zu kümmern, die von ihrer oft kleinen Rente die Mietpreise bezahlen und leben können müsse. „Wir wollen für neue Wohnmodelle werben“, kündigt von Hardenberg an.

Wie lebt es sich in einer Wohngemeinschaft mit mehreren Generationen unter einem Dach? Welche Alternative gibt es für Eigenheimbesitzer, die ihr Reihenhaus gegen eine kleinere Wohnung in Norderstedt tauschen möchten? Was tun Verwaltung, Politik und Wohnungswirtschaft, um diesen Missstand in der Stadt zu beseitigen? Könnte hierbei eine Wohnungsbaugenossenschaft behilflich sein? Wie können einzelne Bürger sich zu einer Wohnungs- oder Baugemeinschaft zusammentun? Das sind die wesentlichen Fragen, die diese Veranstaltung beantworten möchte, die um 18 Uhr beginnt. Der Eintritt ist frei. Dafür werden Spenden für ein Hilfsprojekt in Nicaragua gesammelt. Besucher werden gebeten, sich wegen des begrenzten Platzes unter der Rufnummer 040/523 18 26 anzumelden.