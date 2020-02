Rendsburg. Sein Lieblingsbuch? Holger Diehr grinst, springt auf, verschwindet für einen Moment im Nebenzimmer. Und kommt mit der schleswig-holsteinischen Gemeindeordnung in der Hand zurück. Abgegriffen, gespickt mit orangefarbenen Notizzetteln. „Mein Lieblingsparagraf? Nummer 55, hauptamtlicher Bürgermeister!“

Sollte es kommen, wie er es sich erhofft – Diehr wäre also bereit für den Job. Der 50 Jahre alte Bürgermeisterkandidat für Henstedt-Ulzburg, seine Frau Kirsten (46), die beim Jobcenter arbeitet, die Söhne Marcel (21, Möbeltischler) und Fabian (18, Abiturient), sie alle wissen genau, was eine gehobene öffentliche Position für das Privatleben bedeutet. Schließlich war Diehr, der gelernter Verwaltungswirt ist, bis Ende 2019 Bürgermeister von Fockbek und dazu verantwortlich für zwei Amtsverwaltungen. „Wir waren einmal auf einem Städtetrip in Dresden, am Zwinger. Da kam jemand auf uns zu: Hallo, Herr Bürgermeister, darf ich ein Foto von ihnen machen?“, erinnert sich Holger Diehr, der von CDU, FDP und BfB für die Wahl am 1. März nominiert worden ist.

Auch am Strand von Eckernförde sei er bereits in Badehose fotografiert worden. Das muss man mögen oder zumindest aushalten können. Diehr, der sich als „Verwaltungsprofi“ in der Großgemeinde vorstellt, sagt, er könne das. „Die Leute kommen in den Garten, sie sagen, was sie wollen. Wenn man Teil des öffentlichen Lebens wird, dann bewerten die Menschen das. Man findet statt zu Themen, muss sich immer wieder positionieren.“ Da habe er eine innere Ruhe und Gelassenheit entwickelt. „Meine Handynummer kennen alle. Das würde ich weiter so halten. Der Bürgermeister ist gläsern.“ Und seine Frau ergänzt: „Die Familie auch.“

Heimat, das bedeutet momentan noch Rendsburg, direkt an der Stadtgrenze zu Fockbek, wo er das Rathaus im Dezember nach sechs Jahren wieder verlassen musste. „Ich war Gesicht der Gemeinde“, sagt er. Trotzdem reichte es nicht für eine zweite Amtszeit. „Die Nachbarn haben ihn nicht wiedergewählt, das war schon enttäuschend“, sagt Kirsten Diehr. Ihr Mann versucht, daraus zu lernen. „Wahlen sind immer Mandate auf Zeit und keine Selbstverständlichkeit. Wahlkampf ist immer Kampf, das muss man leben. Vielleicht habe ich zu spät begonnen.“ Auch in Henstedt-Ulzburg hat er später angefangen als die zweite Favoritin, die SPD-Kandidatin Ulrike Schmidt, die schon Ende Oktober präsentiert worden war. Bei Diehr lief es anders, sein Name wurde erst um den Jahreswechsel herum bekannt. „Ich war nicht vorbereitet, direkt wieder in den Wahlkampf zu gehen, das sage ich ehrlich. Ich hatte mich auf den Ruhestand vorbereitet.“

Tatsächlich: Er hätte auch ab 1. Januar Pensionär sein können. „Das ist manchmal schwer verständlich, aber so sind die Regularien. Ich habe 34 Beamtenjahre.“ Denn schon im Alter von 16 Jahren ging Holger Diehr zur Polizei. „Direkt nach der Realschule. Zur Wendezeit war ich in Lübeck, bin dann über das Programm ,Aufbau Ost’ nach Rostock gegangen, habe geholfen, die Verwaltungen der neuen Länder nach westdeutschem Muster aufzubauen.“

Bürgermeister haben eine Sieben-Tage-Woche

Diplom-Verwaltungswirt ist er seit 1999. Ein Jahr vorher heirateten Kirsten und Holger Diehr. „Unser Haus haben wir 1996 gebaut in Eigenleistung, wir waren selber Bauherren.“ Beide seien „Dorfkinder“, er aus Klein Königsförde, sie aus Hochdonn. Wenn Holger Diehr jetzt in Henstedt-Ulzburg auf Veranstaltungen spricht, ist sie an seiner Seite. Auch die Söhne hören genau zu, was der Vater auf der Bühne erzählt.

„Er macht das gut. Man merkt, dass er großen Spaß hat, er will es“, sagt Kirsten Diehr. „Er hat in den letzten sechs Jahren 100 Prozent für die Bürgermeisteraufgabe gegeben. Es ist so, dass man den Mann mit dem Ort teilen muss. Ich kenne das, wenn er am Abend nicht da ist. Das Bürgermeisteramt wurde sieben Tage die Woche gelebt.“ Politik bringe er aber selten nach Hause. „Man muss die Themen, die einen bewegen, auch im Dienst lassen“, so Holger Diehr. Das hat er bereits als Streifenpolizist gelernt. „Da erlebt man in der Regel nicht die guten Momente. Sie werden gerufen, wenn es scheppert. Das prägt.“

Der anstrengende Rhythmus eines hauptamtlichen Verwaltungschefs – teilweise abends Sitzungen bis 23 Uhr, dann wieder morgens im Rathaus – ist ihm vertraut. Sein einfaches Rezept: „Wichtig ist, schnell umschalten zu können, den Kern erkennen, das Wesentliche filtern. Das ist Erfahrungssache. Alle, die mit ihrem Anliegen kommen, sehen ihres als das Wichtigste.“

Als Ausgleich versucht er, wenigstens einmal die Woche fünf Kilometer zu laufen. Und geht Angeln. „Viel im Nord-Ostsee-Kanal oder im Fockbeker See“ Weil die Söhne erwachsen sind, gehen die Diehrs zu zweit auf Reisen. „Kreta, Rhodos, Kos, Städtetrips. Berlin ist immer eine Reise wert, auch Düsseldorf ist schön.“ Die Rente mit 50 kommt ihm aber noch deutlich zu früh. „Es geht um die Aufgabe. Mit 50 ist man ja noch in der Lage, zu arbeiten.“