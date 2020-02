Norderstedt . Roland Mohr (67) ist Feuerwehrmann durch und durch. „Es gibt kaum einen, der so viele Lehrgänge absolviert und Qualifizierungen auf Stadt-, Kreis- und Landesebene erworben hat“, sagte Hans-Joachim Grote bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Garstedt. Dass der Innenminister und frühere Norderstedter Oberbürgermeister an diesem Abend dabei war, als Mohr aus dem aktiven Dienst in der Wehr in die Ehrenabteilung überstellt wurde, zeigt, wie groß die Wertschätzung für Mohr in seiner Wehr ist.

Noch enger als Mohr kann man seiner Wehr auch kaum verbunden sein. Bis vor zwei Jahren wohnte er sogar im Gebäude der Feuerwache an der Ochsenzoller Straße – seine Dienstwohnung lag direkt über den Schulungsräumen. „Da hat man im wahrsten Sinne des Wortes 24 Stunden Dienst. Man bekommt alles mit“, sagte der Innenminister. Zwischen 2000 und 2012 war Mohr zwei Amtszeiten lang stellvertretender Ortswehrführer. Im Hauptberuf arbeitete er in der Rettungsleitstelle der Stadt Norderstedt. 1970 trat er im Alter von 18 Jahren in die Feuerwehr Harksheide ein, ehe er 1978 zu den Garstedter Kameraden wechselte. Die lobenden Worte von Grote und seine stehend applaudierenden Kameraden rührten Mohr sichtlich. „Setzt euch bloß wieder hin“, sagte er bescheiden. „Damit die Jugend mich versteht: Das war eine echt geile Zeit!“

Wehrführer Matthias Bruns blickte auf das Einsatzgeschehen 2019 zurück. 229 Einsätze hatte es gegeben, davon 129 Brandeinsätze und 100 technische Hilfeleistungen. Somit rückte die Wehr 59-mal weniger aus als 2018. „Wir sind im Wesentlichen von Unwettern verschont geblieben. Einige Flächenbrände haben uns aber in den Sommermonaten ins Schwitzen gebracht.“ Drei Großfeuer wurden verzeichnet und 49 Menschen gerettet. „Für drei kam unsere Hilfe leider zu spät“, sagte Bruns.

Was den Neubau der Garstedter Feuerwache angeht, zeigte sich Bruns zuversichtlich. „Das Lärmschutzgutachten ist durch. Nun wird von der Unteren Bodenschutzbehörde ein Gutachten erstellt, das im Sommer wohl vorliegt. Es geht flott voran. Für uns Feuerwehrleute zwar nicht schnell genug, aber die Mitarbeiter im Rathaus haben einen guten Job gemacht.“

Schließlich standen noch die Ehrungen an. Wehrführer Bruns feierte die 40-jährige Feuerwehr-Zugehörigkeit. Getoppt wurde das von den Kameraden Uwe Kühl, Manfred Ramcke und Heinz Wiersbitzki, die Urkunden für ein halbes Jahrhundert in der Feuerwehr bekamen. Das Brandschutzehrenzeichen in Silber verlieh Innenminister Grote an Markus Prang. Bernd Krohn erhielt das Brandschutzehrenzeichen in Gold.