Bad Bramstedt. In einem Krankenhaus kämpft ein elfjähriger Junge aus Bad Bramstedt um sein Leben. Er hat bei einem Verkehrsunfall lebensbedrohliche Verletzungen erlitten und wird weiter stationär behandelt. Zu dem Unglück kam es am Freitag gegen 14.20 Uhr, als ein 49 Jahre alter Mann mit seinem BMW die Straße Maienbeeck in Richtung Hitzhusen befuhr, berichtete die Polizei am Montag. Zur selben Zeit befuhr das Kind mit seinem Fahrrad die Straße Schäferberg in Richtung Maienbeeck. „Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei überquerte der Junge die Fahrbahn des Maienbeeck, ohne den vorfahrtberechtigten Fahrzeugverkehr durchfahren zu lassen“, sagte ein Polizeisprecher. „Einen vorhandenen Fußgängerüberweg mit Zebra-Streifen nutzte der Elfjährige offenbar nicht.“ Der Junge stieß mit dem BMW des 49-Jährigen zusammen und erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Ein Notarztteam fuhr das Kind in ein Krankenhaus. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zur Unfallaufnahme hinzugezogen, der die Ursache der Kollision klären soll.