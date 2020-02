Bargeld und Zigaretten erbeutet

Leezen. Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Leezen bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen. Tatzeit war Donnerstag gegen 22 Uhr, als der bislang unbekannte Täter maskiert in den Verkaufsraum der Tankstelle an der Hamburger Straße eindrang. Der Mann bedrohte eine Angestellte mit einer Schusswaffe und zwang sie, ihm das Bargeld zu übergeben. Außerdem raubte der Täter mehrere Schachteln Zigaretten. Danach flüchtete er über die Hamburger Straße in Richtung Ortsmitte. „Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief negativ“, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg.

Der Täter ist etwa 25 bis 30 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 Meter groß. Er war mit einer schwarzen Jacke, grauer Jogginghose und weißen Turnschuhen bekleidet. Der Mann hatte sich mit einem schwarzen Schal oder Tuch maskiert. Er soll helle Augen haben.

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg sucht nach Zeugen. Unmittelbar vor der Tat befanden sich drei Kunden in der Tankstelle. Die Ermittler bitten diese drei Personen und andere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04551/8840 zu melden.