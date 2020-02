Norderstedt. Gefühlt gibt es derzeit eine Flut von Singer/Songwriterinnen, die mit Gitarre und viel Gefühl die Bühnen der Konzerthäuser in Europa füllen. Ist Sarah MacDougall, die jetzt im Music Star mit ihrer Band auftreten wird, also nur irgendeine von ihnen?

Offenbar nicht. Denn viele Kritiker haben sich vor Begeisterung regelrecht überschlagen, angesichts ihrer Darbietungen. Die Kanadierin mit schwedischen Wurzeln überzeuge mit ehrlichen, poetischen Songs, glühendem Gitarrenspiel, leidenschaftlichen Auftritten und einer einzigartigen Stimme, heißt es. MacDougall ist schon lange im Geschäft. Ihr Debut gab sie bereits 2009 mit ihrem Album „Across The Atlantic”. In ihrer Heimat wurde sie daraufhin als „eine der vielversprechendsten schwedischen Exporte seit Abba” gefeiert. Ein belgisches Magazin sah in ihr sogar eines der größten Talente unserer Zeit. 2011 legte Sarah MacDougall mit einem weiteren Album nach. „The Greatest Ones Alive“ blieb nicht weniger erfolgreich. Die Sängerin bekam Nominierungen für den „Western Canadian Music Award 2012“ und wurde am Ende mit der Auszeichnung „Roots Solo Album Of The Year 2012” gekrönt.

MacDougalls Musik wurzelt tief in der traditionellen amerikanischen Folklore, hat Bluegrass-Momente, Country und Folk, und ebenso traditionell ist auch das Instrumentarium, mit der sie gemacht wird. Das klingt mal wie ein weiblicher Dylan dann wieder wie eine entspannte Session mit Freunden auf der Veranda, wo lustvoll aufgespielt, geblödelt oder sich gegenseitig angetrieben wird. Auf ihrer Tour wird sie von dem Gitarristen und Bassisten Eli Abrams begleitet.

Sarah MacDougall, Sa, 8.2, 20.00, Music Star, Marktplatz 11, Eintritt frei, Spende erwünscht