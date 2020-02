Norderstedt. Eine aktuelle Studie belegt, was die Norderstedter schon längst nicht mehr überraschen dürfte: Die Mieten in der Stadt zählen zu den höchsten im Norden. Durchschnittlich 9,35 Euro netto kalt fallen für einen Quadratmeter an, haben die Hamburger Marktforscher von F + B ermittelt. Teurer ist das Wohnen im nördlichen Teil Deutschlands nur noch in Hamburg. „Deswegen will und kann ich auch nicht umziehen“, sagt Günter Dohrmann – er hat eine Organisation mit aus der Taufe gehoben und lange an maßgeblicher Position geführt, die in der Stadt zu einer festen Größe gewachsen ist und gerade ihren 50. Geburtstag gefeiert hat: der Norderstedter Mieterverein (siehe Artikel rechts).

1965 haben er und seine Frau die Wohnung an der Mittelstraße in Glashütte bezogen, in der sie noch immer leben: 70 Quadratmeter, damals für 300 Mark plus Nebenkosten. Allerdings mussten die ersten Mieter in den Wohnblocks 7800 Euro „verlorenen Baukostenzuschuss“ zahlen – diese Sonderleistung an den Vermieter wurde neben der Miete fällig. Das Geld diente zum Neu- oder Ausbau, zur Erweiterung, Wiederherstellung oder Instandsetzung der Räume. Der Vermieter war allerdings nicht verpflichtet, das Geld in voller Höhe zurückzuerstatten – ein „verlorener Baukostenzuschuss“ also.

Eine kleine Wohnung ist genau so teuer wie eine große

„Das war für viele damals ein ordentlicher Batzen, den sie über einen Kredit finanzieren mussten“, erinnert sich Dohrmann, der als in Hamburg „Ausgebombter“ für einen Teil des Darlehens günstige Zinsen bekam. Doch das ist 55 Jahre her. Heute zahlen er und seine Frau 700 Euro für die Wohnung, einschließlich der Betriebskosten. „Die Miete hat sich ungefähr verdoppelt, seitdem wir hier wohnen“, sagt der Norderstedter.

Er wohnt nach wie vor gerne nahe dem Zentrum von Glashütte. Der Blick vom Sofa im Wohnzimmer geht ins Grüne, zum Glashütter Markt mit den Geschäften sind es nur wenige Meter zu Fuß. Auch der ZOB Glashütte ist nicht weit weg, von dort ist er mit dem Bus schnell am Langenhorner Markt, kann in die U-Bahn steigen und in die City fahren. In die andere Richtung bringt ihn der Bus direkt nach Norderstedt-Mitte. Schon wegen der guten Lage wollen die Dohrmanns bleiben, wo sie sind.

„Aber wir könnten auch gar nicht aus- oder umziehen. Dann müssten wir deutlich mehr zahlen, und das können wir uns nicht leisten“, sagt der Mann, der immer wieder für die Interessen und Rechte der Mieter gestritten hat. Quadratmeterpreise von zehn Euro seien die Regel, oft verlangten die Vermieter noch mehr. „Von unseren Nachbarn zieht keiner freiwillig aus. Ein Wohnungswechsel ist sauteuer“, sagt Dohrmann. Und: Die Menschen blieben in ihren großen Wohnungen, obwohl sie den Platz nicht mehr brauchen, denn, so Dohrmann: „Eine kleinere Wohnung ist genau so teuer.“

Bis zu 15 Euro müssen alle zahlen, die eine Ein-Zimmer-Wohnung mit maximal 40 Quadratmetern beziehen wollen. Diesen Mietpreis nennt der aktuelle Norderstedter Mietenspiegel – ein Instrument, dass der Mieterverein vor gut drei Jahrzehnten initiiert hat.

„Bis dahin galt: Wollte ein Vermieter mehr Geld haben, musste er drei Vergleichsmieten aus dem Ort vorweisen, die die Mieterhöhung rechtfertigten. Das war natürlich für die Vermieter kein Problem. Um dieser simplen und einseitigen Praxis etwas entgegenzusetzen, sollten möglichst viele Vergleichsmieten herangezogen werden. So entstand der Mietenspiegel in Zusammenarbeit mit der Wohnungswirtschaft und dem Sozialamt der Stadt Norderstedt“, sagt Dohrmann, der durchaus ein bisschen stolz auf die Datensammlung ist. Damit war die Stadt Vorreiter in Schleswig-Holstein. Bis heute dient der Mietenspiegel, der angesichts der Datenfülle und Datenprüfungen als einer bestfundierten in der Bundesrepublik gilt, bei Mietstreit als Orientierungsgröße.

Mit Sorge beobachtet Dohrmann den kontinuierlichen Anstieg der Mieten. Innerhalb der vergangenen zehn Jahre sind sie um knapp zwei Euro gestiegen, der Mietenspiegel aus dem Jahr 2009 gibt für Norderstedt eine Durchschnittsmiete von 7,37 Euro an. Allerdings überrascht ihn die Entwicklung nicht, die sich bundesweit zeigt. Denn seit vielen Jahren rangiert Norderstedt auch bundesweit ganz oben in der Tabelle der teuersten Wohnorte, wurde sogar schon mal in den Top Ten geführt.

Vor einem Jahr hatte das Marktforschungsinstitut F + B herausgefunden, dass die Norderstedter mit bis zu 40 Prozent ihres Einkommens nicht nur im Norden am meisten Geld für ein Dach über dem Kopf ausgeben müssen. Bundesweit landete die Stadt auf Platz 20..