Wahlstedt. Die Geschichte der Stadt Wahlstedt ist eng mit der Zeit des Nationalsozialismus und den Vorbereitungen auf den Zweiten Weltkrieg verbunden. Von den etwa 100 Gebäuden des ab 1937 im Zuge der Aufrüstung entstandenen Marine-Artillerie-Arsenals Wahlstedt stehen noch 70. Sie werden bis heute von vielen Industriebetrieben genutzt. Von den einst 233 Munitionshäusern im Segeberger Forst, im Volksmund „Bunker“ genannt, existieren nur noch sieben. Sie befinden sich im Besitz von Unternehmen und Privatpersonen. Peter Koch, zweiter Vorsitzender der hiesigen Volkshochschule und ehrenamtlicher Mitarbeiter des Heimat- und Handwerksmuseums Wahlstedt, erklärt Besuchern gerne die Geschichte, die dahintersteckt.

Von Fahrenkrug führte das Gleis zum Marine-Arsenal

Im Jahr 1937 begann in dem Ort der Aufbau des Marine-Artillerie-Arsenals Fahrenkrug, das zur Vergrößerung des Kieler Marinezeugamtes gebaut wurde. Der Name des Nachbarortes Fahrenkrug wurde gewählt, weil vom dortigen Bahnhof das Anschlussgleis zum Arsenal gelegt wurde.

Über die Gleisanlagen wurde das Rohmaterial zu diesen Munitionshäusern angeliefert. Die Anlagen ist bis heute unverändert.

Auf einer Fläche von 314 Hektar, umgeben von einem zehn Kilometer langen und zwei Meter hohen Maschendrahtzaun, wurde bis 1945 in großen Mengen Küsten- und Schifffahrtsartilleriemunition aus zugelieferten Einzelteilen produziert. Leere Hülsen wurden wiederhergestellt, Geschütze der Küstenartillerie umgerüstet und instandgesetzt. Das Marine-Artillerie-Arsenal Fahrenkrug-Wahlstedt hatte im Mai 1945 eine Gesamtbelegschaft von 1.991 Personen – viele von ihnen Zwangsarbeiter. Begonnen hatte die Produktion 1939 mit 30 Angestellten sowie 300 männlichen und 200 weiblichen Arbeitern – schon ein Jahr später waren es doppelt so viele. Am 3. Mai 1945 besetzten britische Soldaten das Arsenal, im Frühjahr 1946 begannen die Sprengungen der Bunker, die erst 1953 endeten. Die meisten Ziegelbauten, die Versorgungsanlagen und Gleisanlagen blieben verschont. Die restlichen Munitions- und Pulvervorräte wurden bis 1953 vernichtet, sämtliche Einrichtungsgegenstände aus den Produktions-, Verwaltungs- und Wirtschaftsgebäuden demontiert und der Baumbestand um die einzelnen Gebäude abgeholzt und nach England verschifft.

Das Hamburger Abendblatt berichtete am 15. November 1948: „Das ehemalige Marine-Artillerie-Arsenal Wahlstedt bei Segeberg hat sich in ein friedliches Miniatur-Industriegebiet verwandelt. Vor etwa einem Jahr gab die Militärregierung einen Teil der Gebäude frei, nachdem von den 210 Bunkern 165 gesprengt und die übrigen entfestigt wurden. In diesen Hallen, Häusern und Bunkern sind seitdem zwölf Betriebe eingerichtet worden.“

Auch die Gemeinde Trappenkamp war für die Marine einst ein strategisch wichtiger Ort. Das Marinesperrwaffenarsenal Trappenkamp wurde 1936 als erstes seiner Art in Dienst gestellt. Hier wurden Sperrwaffen zusammengebaut und so gewartet, dass sie kriegsfertig und sofort einsatzbereit waren.

Zu den „Sperrwaffen“ zählen alle in Betracht kommenden Seeminenarten, Wasserbomben-Sperren wie Netze, Trossen- und Balkensperren, Minensuch- und Räumgeräte zur Beseitigung von Minen, Schiffsschutzgeräte, die Minen gefahrlos beseitigen oder die Detonation schwächen sollen, sowie Sprenggeräte. Das Arsenal bestand aus 95 Minenlager-, 17 Sprengbüchsen- sowie 13 Zündlagerhäusern, zudem drei Minenarbeits- und drei Munitionsarbeitshäusern, schließlich drei Zubehör- und drei Großzubehörhäusern.

In den etwa 80 Hochbunkern sind Arztpraxen untergebracht

Bedingt durch die große Anzahl von Flüchtlingen wurden die Häuser der ehemals militärischen Anlage nach Kriegsende zu Wohnungen umgebaut. Heute gibt es noch etwa 80 Hochbunker im Ort, in denen zum Beispiel eine Physiotherapie- und eine Arztpraxis untergebracht sind. Außerdem befindet sich der Bewegungsraum eines Kindergartens in einem ehemaligen Bunker, ein anderer beherbergt als Museum Exponate aus der Geschichte der Gemeinde.

