Kaltenkirchen. Ein bekannter Unternehmer aus Kaltenkirchen soll nun den zerstrittenen Kaltenkirchener Bauverein wieder in ruhiges Fahrwasser lenken: Thomas Pütz, Chef der Pütz Security AG, wurde zum neuen Vorstand ernannt. „Ich sehe mich als Mediator, um zwischen Aufsichtsrat und Vorstand zu vermitteln“, sagt der 53-Jährige.

Streitpunkt in der Führung der Genossenschaft ist ein rund 6500 Quadratmeter großes Grundstück in Henstedt-Ulzburg. Aufsichtsratschef Johann Fuhlendorf soll den Vorstand des Vereins energisch dazu gedrängt haben, die Fläche des Blumengeschäfts Bade an der Hamburger Straße für 3,5 Millionen Euro zu kaufen, um dort ein Bauprojekt mit Wohnungen und Gewerbeobjekten mit einem Volumen von 24 Millionen Euro zu realisieren.

Martina Bennert, Vorstand des Bauvereins, lehnte den Grundstückskauf nach intensiver Prüfung ab – zu risikoreich und mit dem Potenzial, den Verein in seiner Existenz zu gefährden. Allein der Kaufpreis des Grundstücks sei etwa eine Million Euro zu hoch. Zu diesem Urteil kommt auch das Rechtsgutachten einer Hamburger Kanzlei, das der Vorstand in Auftrag gab. Auf Bennerts Weigerung reagierte der Aufsichtsrat prompt – mit der sofortigen Abberufung.

Aufsichtsratschef Johann Fuhlendorf, der auch Vorstandsvorsitzender der Kaltenkirchener Bank ist, kennt Thomas Pütz aus dem Rotary Club der Stadt. Er hat den Unternehmer um Hilfe gebeten. „Ich hatte bisher noch nichts mit dem Bauverein zu tun. An die Aufgabe gehe ich neutral heran und werde zum Wohl des Bauvereins entscheiden“, sagt Pütz. Ob er den umstrittenen Grundstückskauf als sinnvoll erachtet, mag er noch nicht beurteilen. Er sei risikobereit, möchte sich aber erst neutrale Meinungen einholen. „Ich gehe ein juristisches Risiko ein. Weder dem Aufsichtsrat noch dem Vorstand bin ich verpflichtet.“

Thomas Pütz, ehemaliger Amateurboxer und Präsident des Bundes Deutscher Berufsboxer, führt die Pütz Security AG. Sie bietet Sicherheitsdienste und Personenschutz unter anderem in Diskotheken und auf Sportveranstaltungen an. „Für meine Firma habe ich immer nach der besten Lösung gesucht. Das werde ich auch für den Bauverein machen.“

Im Bauverein wird er ehrenamtlich tätig sein. Mit zum Vorstand gehören Klaus Fock, der eigentlich Teil des Aufsichtsrats ist, aber kommissarisch aushilft, und Christian Schwalger. Ihnen stehen zwei Prokuristen zur Seite. Gemeinsam müssen sie eine Entscheidung über den Grundstückskauf fällen. Parallel gibt es im Bauverein Bemühungen, eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen. Die Mitglieder der Wohnungsbau-Genossenschaft könnten aber lediglich über die Investitionen in die Bebauung, also das angedachte 24 Millionen Euro schwere Bauprojekt abstimmen – nicht aber über den Grundstückskauf. Es wäre also möglich, dass der Bauverein bald im Besitz eines neuen Grundstücks ist – dieses aber nicht bebauen könnte.

Zudem könnten die Mitglieder die Freistellung von Martina Bennert rückgängig machen. Gegebenenfalls könnte sie als Vorstandsmitglied weiterarbeiten. Ob die Versammlung tatsächlich einberufen wird, ist fraglich. Die Statuten verlangen, dass für außerordentliche Versammlungen mindestens zehn Prozent der Mitglieder zustimmen müssen – also etwa 250 Bauverein-Genossen. Dies ist noch nicht der Fall.

Fuhlendorf und die übrigen Aufsichtsräte müssen demnächst auch mit Widerstand rechnen: Nach Informationen des Abendblatts planen Gegner die Abwahl des Aufsichtsrats.