Norderstedt. Im Norderstedter Stadtpark startet jetzt die „Klasse! Im Grünen“ in die neue Saison. Kindergarten- und Schulkinder haben hier die Möglichkeit in der Natur zu spielen, zu forschen und zu experimentieren. Sie können selbstständig ihre Umwelt kennenlernen und neues über die Natur erfahren. Die Angebote unterstützen die natürliche Neugier und Begeisterungsfähigkeit der Kinder.

Seit der Landesgartenschau 2011 im Stadtpark dient die „Klasse! Im Grünen“ nicht nur als Lernort sondern begeistert gleichzeitig auch viele Kinder für die Natur. Aus diesem Grund wurde das umweltpädagogische Programm im Jahr 2019 im UN-Sonderwettbewerb „Soziale Natur – Natur für alle“ innerhalb der UN-Dekade der Biologischen Vielfalt ausgezeichnet. Die Dekade sollte zum nachhaltigen Handeln anregen und das gesellschaftliche Naturbewusstsein im Bereich der Biodiversität stärken.

Die Projektleiterin der Stadtpark GmbH, Daniela Baumgärtel, freut sich besonders über diese Auszeichnung: „Letzte Saison haben wir von April bis Oktober mehr als 5500 Kinder mit unserem Bildungsangebot erreicht. Daran knüpfen wir jetzt nahtlos an.“

Die Angebote der „Klasse! Im Grünen“ beschäftigen die Kinder mit spaßigen Rätseln und Fragen zu sozialen und naturwissenschaftlichen Themen. Neu im Programm sind Angebote, die den Park in besonderer Weise erlebbar machen. Dabei geht es um schnelle Jäger der Dunkelheit, ein faszinierendes Waldwundersäckchen, das die Kinder verzaubert, und die Kinder dürfen auf den Spuren von Alexander von Humboldt, dem großen Naturforscher, wandeln.

Bei den Rätsel-Angeboten müssen die Kinder herausfinden, wer die Ente gestohlen hat, was Ahornsamen mit Technik zu tun haben und welche Folgen die Erderwärmung hat. Außerdem geht es um das Streitschlichten, um Könige auf der Stadtparkwiese und viele weitere Fragen, die von den Kindern mit Forschergeist und Neugier zu beantworten sind. In der neuen Kategorie „Klasse! Ernährung“ geht es um Themen wie „Getreide – Vom Korn zum Brot“, „Kühe – Alles in Butter?“ oder „Wachsen Obst und Gemüse im Supermarktregal?“

Für die Klassen 5 bis 10 wurde ein neues Programm erstellt, das erstmalig als mehrseitige Broschüre vorliegt. Zwölf Angebote mit Schwerpunkten im Bereich Teambuilding, Bewegung, gesellschaftlicher Verantwortung und naturwissenschaftlichen Fragen stehen für Klassen von Gemeinschaftsschulen und Gymnasien zur Verfügung.

Klasse! Im Grünen, Stadtpark Norderstedt, Saisonstart ist am 1. April, Gebühr pro Kind 4 Euro, Anmeldung unter 040/325 99 30 20