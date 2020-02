Wahlstedt. Rettungsdienst und Feuerwehr sind zu einem Großeinsatz in einer Gemeinschaftsschule in Wahlstedt (Kreis Segeberg)ausgerückt. Notärzte und Notfallsanitäter versorgen Dutzende Schüler der Poul-Due-Jensen-Schule, die über Atemwegsreizungen klagen.

Mehrere Kinder werden in Krankenhäusern behandelt. Die Polizei vermutet, dass in der großen Pause Reizgas oder Pfefferspray versprüht wurde. Ein Schüler sprach von einer Stinkbombe. Die Feuerwehr untersucht die Luft auf Schadstoffe. Der Einsatz dauert noch an.