Kreis Segeberg. Das Konzept der Polizei im Kampf gegen die Einbruchskriminalität ist offenbar aufgegangen. Die vorläufigen Zahlen für das vergangene Jahr sind deutlich niedriger als für 2018. Damals zählte die Polizei im Kreis Segeberg 551 Einbrüche in Wohnungen, 2019 waren es nach diesen Berechnungen nur 366. Zwar liegt die endgültige Kriminalstatistik mit gesicherten Zahlen für das vergangene Jahr voraussichtlich erst im März vor, doch der Trend dürfte sich bestätigen.

Der Rückgang sei über das gesamte Jahr zu beobachten gewesen, sagt Sandra Mühlberger, Sprecherin der Polizeidirektion Bad Segeberg. Lediglich im April und Mai 2019 habe die Polizei einen leichten Anstieg verzeichnet. Der Frühling eines Jahres spielt jedoch erfahrungsgemäß keine große Rolle in der Einbruchsstatistik, da mit Abstand die meisten Taten in den dunklen Wintermonaten verübt werden.

Die Kreise Bad Segeberg und Pinneberg blieben außerdem von einem Phänomen verschont, das die Hamburger vor wenigen Tagen aufschreckte. Auch dort registrierte die Polizei zunächst rückläufige Zahlen und sprach dann Ende Januar von einem unerwarteten und plötzlichen Anstieg. In der vierten Woche dieses Jahres gab es 62,5 Prozent mehr Wohnungseinbrüche als in der gleichen Woche des Vorjahres. Die Experten der Hamburger gehen davon aus, dass gleich mehrere Banden aus Südamerika und aus Südosteuropa in Hamburg auf Einbruchstour gingen.

„Nachdem wir in der vierten Januarwoche signifikant erhöhte Fallzahlen feststellten, haben wir unmittelbar reagiert“, sagte Hamburgs Polizeisprecher Timo Zill. Die Polizei warnte die Bevölkerung. Doch die reisenden Täter, die sich in der Regel um Landesgrenzen nicht scheren, konzentrierten sich offenbar auf Hamburger Stadtteile.

Die Kreise Segeberg und Pinneberg gehören bei Einbrüchen seit Jahrzehnten landesweit zu den am stärksten betroffenen Regionen. Die Täter schätzen die dichte, großstadtähnliche Bebauung mit vielen attraktiven Orten am Rand von Hamburg und das dichte Verkehrsnetz. „Mancher Einbrecher kommt mit der AKN“, sagte ein Ermittler.

Die gefühlte Zunahme der Einbrüche ist trügerisch

Polizeisprecherin Sandra Mühlberger räumt ein, dass bei manchen Bürgern im Kreis Segeberg die Zahl der Einbrüche „gefühlt“ eher zu- als abgenommen habe. Sie führt diesen Eindruck darauf zurück, dass die Polizei derzeit auf eine konsequente Öffentlichkeitsarbeit setzt und immer wieder nach Einbrüchen Zeugenaufrufe in den Medien veröffentlicht. In den vergangenen Jahren verhielt sich die Polizei bei Einbrüchen häufig allzu schweigsam, so dass sich Bürger in den Redaktionen beschwerten, warum die Medien nicht über die vielen Einbrüche in der Nachbarschaft berichten. Die Polizeipressestelle hatte diese Fälle verschwiegen.

Die verstärkte Öffentlichkeitsarbeit gehört zu den diversen Bausteinen, die nach Ansicht von Kriminalrat Sebastian Schodrowski zu dem Rückgang geführt haben. Er leitet bei der Kriminalpolizei in Pinneberg das Sachgebiet 4, das zentral für die Ermittlungen aller Einbrüche in den Kreisen Segeberg und Pinneberg zuständig ist. Mit seinen elf Kriminalbeamten und acht Schutzpolizisten ging das landesweit einzigartige und dauerhaft installierte Sachgebiet aus der temporär bestehenden Sonderkommission „Wohnung“ hervor.

Die zentrale Bearbeitung der Fälle gehören nach Schodrowski Einschätzung ebenso wie die Öffentlichkeitsarbeit und die intensiven Kontrollen zu dem Elementen, die ineinander greifen und zum Erfolg geführt haben. Zu den Aufgaben der Pinneberger Einbruchsspezialisten gehört der enge Kontakt zu Kollegen in anderen Bundesländern. Dazu zählt zum Beispiel die Hamburger Sonderkommission „Castle“, die ebenfalls mit Erfolg gegen die Einbruchskriminalität kämpft. „Das Gesamtkonzept scheint zu greifen und hat zu den Erfolgen geführt“, sagt der Kriminalbeamte.

Dass sich die Täter nicht mehr so sicher wie einst fühlen können, zeigen die zahlreichen Festnahmen von Einbrechern. Seit Oktober konnte die Polizei 17 Personen stellen. Einige wurden von der Schutzpolizei „auf frischer Tat“ gefasst, andere machte das Sachgebiet durch umfangreiche Ermittlungen ausfindig. Schodrowskis Fazit: „Beide Kreise sind für Einbrecher nicht mehr so attraktiv wie vor Jahren.“

Unverändert geblieben ist jedoch die uneinheitliche Täterstruktur. Reisende Banden aus Südamerika und vom Balkan gehören ebenso dazu wie Gelegenheitseinbrecher aus der Nachbarschaft. Auch die Methoden sind vielfältig geblieben. Sie reichen vom brachialen Aufbrechen von Türen bis zum Aufhebeln von Fenstern.